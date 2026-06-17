Turniertrend in der Gruppenphase: Die Außenseiter im Aufwind

Spanien ging als klarer Favorit ins Spiel gegen Kap Verde, genau wie Belgien gegen Ägypten und Brasilien gegen Marokko. Doch die vermeintlichen Underdogs sind aktuell das bestimmende Thema bei dieser WM.

WM 2026 Gruppenphase – 2. Spieltag Handicap-Wette Quote Mexiko vs. Südkorea Südkorea +0,5 Asian Handicap 1.80 Deutschland vs. Elfenbeinküste Elfenbeinküste +1,0 Asian Handicap 1.75 Norwegen vs. Senegal Senegal +0,25 Asian Handicap 2.00

Quoten zur Verfügung gestellt von Interwetten. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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Überraschender Auftakt in die Gruppenphase

Nach fünf Turniertagen und 16 absolvierten Matches bei der WM 2026 steht fest: Die Außenseiter sind verdammt schwer zu knacken. Am Montag kamen gleich drei Teams zum Einsatz, die im FIFA-Ranking auf Platz 60 oder tiefer stehen. Gewonnen hat zwar keines von ihnen – verloren aber eben auch nicht.

WM-Debütant Kap Verde trotzte Spanien ein torloses Unentschieden ab, nachdem Keeper Vozinha (benannt nach dem legendären brasilianischen Rechtsverteidiger Josimar) über Nacht zum Helden avancierte. Neuseeland, das am niedrigsten platzierte Team des Turniers, knöpfte dem asiatischen Schwergewicht Iran ein 2:2 ab. Parallel dazu holte Saudi-Arabien einen Punkt gegen Uruguay, Ägypten bremste Belgien aus und Südkorea schlug sogar die Tschechische Republik.

Alle vier Montagspartien endeten mit einem Remis – so viele Unentschieden an einem einzigen WM-Tag gab es seit 1958 nicht mehr. In 10 der ersten 16 Spiele verpassten die Favoriten der Buchmacher einen Dreier (darunter acht Unentschieden). Das bedeutet: Nur magere 37,5 % der Favoriten-Wetten fuhren am Ende auch einen Gewinn ein.

Der 1:0-Erfolg der Elfenbeinküste gegen Ecuador und der 2:0-Sieg von Australien gegen die Türkei waren die einzigen beiden Fälle, in denen ein Außenseiter auf dem klassischen 1X2-Markt sein Auftaktmatch glatt gewinnen konnte.

Die auf 48 Teams aufgestockte Weltmeisterschaft, bei der Kritiker im Vorfeld einseitige Klatschen befürchtet hatten, liefert stattdessen eine Reihe von herzerwärmenden Überraschungen. Wenn sich dieser Trend in der zweiten Runde fortsetzt, liegt der Value einmal mehr aufseiten der Underdogs.

Südkorea bremst Mexiko aus

Mexiko marschierte am Eröffnungsabend zu einem lockeren 2:0 gegen ein schwaches Südafrika, profitierte dabei allerdings von zwei Roten Karten und der lautstarken Kulisse im Estadio Azteca. Die Mexikaner haben nun die Chance, erstmals überhaupt drei WM-Spiele in Folge zu gewinnen.

Südkorea wusste beim 2:1-Comeback-Sieg gegen die Tschechische Republik jedoch fast noch mehr zu überzeugen. Mit ihrem laufintensiven Power-Fußball stellten sie die Europäer vor permanente Probleme. Die Taegeuk Warriors könnten nun zum allerersten Mal mit zwei Siegen in eine WM starten.

Vier der letzten sechs Partien der Südkoreaner wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden. Die Mannschaft ist taktisch glänzend organisiert, physisch topfit und extrem schwer zu knacken. Gegen ein El Tricolor-Team, das gerne das Spiel macht, kann ein diszipliniertes, tiefes Abwehrbollwerk der Schlüssel zum Erfolg sein.

Ein entscheidender Faktor: Beide Teams können nach ihren Auftaktsiegen hervorragend mit einem Unentschieden leben. Dass Südkorea voll auf den Punkt spielt, ist absolut denkbar. Das Asian Handicap sichert Dir hier den Wett-Gewinn, solange die Asiaten das Feld nicht als Verlierer verlassen.

Mexiko genießt zwar den Heimvorteil, doch das dürfte die widerstandsfähigen Südkoreaner kaum beeindrucken. In der Gruppe A bleibt für beide Teams mit einem Remis im Kampf ums Achtelfinale alles in der eigenen Hand.

Die Elfenbeinküste hält gegen eiskalte Deutsche dagegen

Deutschland feierte mit dem 7:1 gegen Curaçao den bisher höchsten Sieg des Turniers. Das war eine beeindruckende Machtdemonstration, doch die echten Brocken warten erst noch auf die DFB-Elf. Von den beiden verbleibenden Gegnern in Gruppe E ist die Elfenbeinküste zweifellos der stärkere Brocken.

Die Elefanten bezwangen im ersten Spiel die hochgehandelten Ecuadorianer mit 1:0. Bis zum dramatischen Last-Minute-Treffer von Amad Diallo in der 90. Minute mussten die Fans allerdings zittern. Statistisch gesehen verbuchten sie mehr Schüsse, den besseren xG-Wert und ließen hinten gegen Ecuador kaum Großchancen zu.

Deutschland geht völlig zurecht als Favorit in die Partie, aber die aktuelle Asian-Handicap-Linie bietet enormen Puffer: Selbst wenn die Elfenbeinküste mit einem Tor Unterschied verliert, wird Dir der gesamte Wetteinsatz zurückerstattet.

Die Elfenbeinküste bringt die nötige Physis mit, um dagegenzuhalten. Spieler wie Yan Diomande und Amad Diallo können eine hoch stehende deutsche Abwehrreihe über Konter eiskalt erwischen. Zudem besitzen Franck Kessié und Seko Fofana im Mittelfeld die nötige Klasse und Robustheit, um die Zweikämpfe im Zentrum zu bestimmen.

Selbst wenn sich die individuelle Qualität der Deutschen am Ende durchsetzt, riecht es hier stark nach einem knappen Arbeitssieg. Dieser Wett Tipp setzt darauf, dass die Elfenbeinküste absolut konkurrenzfähig bleibt und nicht untergeht – mit dem perfekten Sicherheitsnetz bei einer knappen Niederlage.

Die "Lions of Teranga" vor harter Norwegen-Prüfung

In Gruppe I gibt es mit Frankreich einen glasklaren Favoriten. Das direkte Duell zwischen Norwegen und dem Senegal ist damit praktisch der Showdown um Platz zwei (oder einen potenziell starken dritten Platz). Eine Niederlage wäre für beide Seiten fatal, weshalb beide Trainer die Partie taktisch sehr vorsichtig angehen dürften.

Trotz der 1:3-Pleite gegen Frankreich hat der Senegal bewiesen, dass er mit den großen Nationen mithalten kann. Die Westafrikaner haben den letzten Afrika-Cup dominiert und gewonnen, bevor ihnen der Titel unter kontroversen Umständen aberkannt wurde.

Dieses Team weiß genau, wie man Drucksituationen in K.-o.-Spielen meistert, ohne die Nerven zu verlieren. Unvergessen bleibt das Eröffnungsspiel der WM 2002, als der Senegal Frankreich hauchdünn schlug. Auch wenn eine solche Sensation diesmal ausblieb – wer die Senegalesen unterschätzt, handelt naiv.

Die Skandinavier wiederum feierten zum Auftakt einen souveränen Sieg gegen den Irak. Erling Haaland krönte sein WM-Debüt prompt mit einem Doppelpack. Dennoch darf man nicht vergessen: Für Norwegen ist es die erste Weltmeisterschaft seit 1998.

Die Vikinger haben seit der Euro 2000 fast jedes große Turnier verpasst. Diese mangelnde Kollektiv-Erfahrung mit dem enormen Druck eines entscheidenden WM-Spiels ist ein wichtiger Faktor, der oft zu einer eher abwartenden Spielweise führt. Genau das spricht für den Außenseiter, den wir hier mit einem komfortablen Handicap-Polster absichern.

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