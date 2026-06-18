USA vs Australien Wett Tipp: Co-Gastgeber vor hartem Socceroos-Test

Wir setzen auf die US-Boys, die als Co-Gastgeber die Socceroos empfangen – allerdings können sie sich auf einen harten Kampf um die drei Punkte einstellen.

Die besten Wetten für USA vs Australien

USA gewinnt und beide Teams treffen zu einer Quote von 3.60 auf Winamax

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Winamax

Christian Pulisic erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.86 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: USA 2:1 Australien

Torschützen-Wett Tipp: USA – Folarin Balogun, Christian Pulisic; Australien – Mohamed Touré

Für die Vereinigten Staaten hätte der WM-Auftakt kaum besser laufen können. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino schenkte Paraguay zum Start gleich vier Dinger ein und legte einen perfekten Start hin. Das Selbstvertrauen der USMNT dürfte nun riesig sein. Die Ergebnisse in der Turniervorbereitung waren zwar nicht berauschend, aber das spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr.

Auch Australien erwischte einen Einstand nach Maß und schlug die Türkei in Vancouver mit 2:0. Das Team von Tony Popovic hatte dabei zwar phasenweise das Glück auf seiner Seite, erfüllte aber die Pflichtaufgabe auf dem angestrebten Weg in die K.-o.-Phase. Die USA werden nun der härteste Brocken in der Gruppe D sein.

Voraussichtliche Aufstellungen für USA vs Australien

USA:Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Australien:Beach, Souttar, Burgess, Circati, Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Los, Metcalfe, Irankunda, Toure

USA vor dem nächsten knappen Heimsieg

Nach dem Kantersieg im ersten Gruppenspiel strotzen die USA nur so vor Selbstvertrauen. Australien war trotz seines Erfolgs nicht ganz so überzeugend, aber wir trauen den Socceroos dennoch zu, den US-Boys in Seattle das Leben schwer zu machen. Am Ende sehen wir die Gastgeber zwar vorne, aber es wird ein hartes Stück Arbeit.

Hinter dem Einsatz von Christian Pulisic steht noch ein kleines Fragezeichen, nachdem er gegen Paraguay einen Schlag abbekommen hat, aber er sollte rechtzeitig fit werden. Die Aussies wiederum reisen in bester Verfassung an und wollen in dieser Woche das Ticket für die K.-o.-Runde vorzeitig buchen. Riley McGree musste zwar schon vor einem Monat verletzungsbedingt passen, ansonsten gibt es bei den Socceroos aber keine weiteren personellen Sorgen.

Dies ist das erste Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Nationen, obwohl man sich erst kürzlich in einem Testspiel gegenüberstand. Im Oktober behielten die USA mit 2:1 die Oberhand – 15 Jahre nachdem sie vor der WM 2010 mit 3:1 gewannen. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir auch im Seattle Stadium.

USA vs Australien Wette 1: USA gewinnt und beide Teams treffen zu einer Quote von 3.60 auf Winamax

Anfällige Abwehrreihen auf beiden Seiten

Beide Teams gehen nicht unbedingt mit einer defensiven Glanzweste in dieses Turnier. Die Mannschaft von Pochettino wartet seit neun Spielen auf ein Zu-Null-Spiel und konnte seit Anfang 2025 überhaupt erst fünfmal die Null halten. Australien steht defensiv minimal stabiler und holte zwei Clean Sheets aus den letzten fünf Partien, kassierte aber in den jüngsten Duellen gegen Curaçao, Mexiko und die Schweiz ebenfalls Gegentore.

Genau deshalb setzen wir im Bundesstaat Washington auf Tore. Beide Teams verfügen über Spieler, die dem Gegner wehtun können, und beide wackelten defensiv zuletzt des Öfteren. Aus neutraler Sicht ist das das perfekte Rezept für ein packendes und torreiches Spiel. Es verspricht eine faszinierende Begegnung zu werden.

Wir erwarten jede Menge Spektakel und Strafraumszenen auf beiden Seiten – mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren nach 90 Minuten.

USA vs Australien Wette 2: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Winamax

"Captain America" macht den Unterschied

Keinem Spieler wird in dieser Partie ein Tor oder ein Assist eher zugetraut als dem Kapitän der US-Boys. Pulisic bereitete bereits den zweiten Treffer gegen die Paraguayer vor und steht nun bei stolzen 56 direkten Scorerpunkten für sein Heimatland. Es steht außer Frage, dass die Hoffnungen der USMNT zu einem großen Teil auf seinen Schultern ruhen.

Der Offensivstar sammelte in der vergangenen Saison beim AC Mailand starke 14 Scorerpunkte und hat seine Klasse regelmäßig unter Beweis gestellt. Pochettino und die US-Fans hoffen inständig, dass er grünes Licht für einen Einsatz bekommt. Davon ist auszugehen, da die medizinische Abteilung die Blessur von Tag zu Tag besser in den Griff bekommt.

Egal ob er von Beginn an aufläuft oder von der Bank kommt: Wir tippen darauf, dass "Captain America" in diesem Match eine Hauptrolle spielen wird. Popovic wird sich definitiv einen Spezialplan überlegt haben, um ihn aus dem Spiel zu nehmen – ob das gelingt, bleibt fraglich.

USA vs Australien Wette 3: Christian Pulisic erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.86 auf Winamax

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