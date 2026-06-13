Spanien vs Kap Verde Wett Tipp: Ein solider Auftakt für die La Roja

Unser Wett-Experte geht von einem Auftaktsieg des Turniermitfavoriten aus und rechnet damit, dass Mikel Oyarzabal den Torreigen eröffnet.

Die besten Wetten für Spanien vs Kap Verde

Mikel Oyarzabal erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.85 auf Interwetten

Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Fabian Ruiz verbucht 1+ Vorlage zu einer Quote von 3.60 auf Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:0 Kap Verde

Torschützen-Wett Tipp: Spanien – Mikel Oyarzabal (2x)

Spanien ist in der regulären Spielzeit ungeschlagen, seit man sich in der Vorbereitung auf die Euro 2024 in einem Freundschaftsspiel Kolumbien geschlagen geben musste. Die Qualifikation für diese Weltmeisterschaft war für die Iberer reine Formsache, auch wenn sie sich in den jüngsten Testspielen gegen den Irak und Ägypten jeweils mit einem Remis begnügen mussten. Die Generalprobe der La Roja glückte hingegen beim 3:1-Erfolg gegen Peru im mexikanischen Puebla.

Völlig egal, wie das Spiel ausgeht: Für Kap Verde wird es ein historischer Moment, denn das Land bestreitet sein allererstes WM-Spiel überhaupt. Ein Ausrufezeichen setzten die Turnierneulinge im vergangenen Monat beim 3:0-Sieg gegen Serbien – unterschätzen sollte man sie in der Gruppe H also keineswegs. Dennoch liest sich die jüngste Bilanz mit nur zwei Siegen aus den letzten sechs Partien seit dem historischen Qualifikations-Erfolg eher durchwachsen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Kap Verde

Spanien: Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Rodri, Fabián, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Ferran

Kap Verde: Vozinha, Diney, L. Costa, Lopes, Moreira, D. Duarte, Lenini, Cabral, Monteiro, Mendes, Livramento

Oyarzabal schlägt in Atlanta als Erster zu

Spanien hofft darauf, dass die angeschlagenen Nico Williams und Lamine Yamal rechtzeitig zum Auftaktspiel fit werden. Nationaltrainer Luis de la Fuente könnte jedoch auf Nummer sicher gehen und seine beiden Star-Flügelstürmer vorerst auf der Bank schonen. Das rückt Mikel Oyarzabal noch deutlicher in den Fokus als wahrscheinlichsten Torschützen für die La Roja am 1. Spieltag.

Der Angreifer von Real Sociedad blickt auf eine extrem produktive Saison zurück und netzte in 47 Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft stolze 27-mal ein. Seine sechs Treffer in der WM-Qualifikation erzielte er in beeindruckender Manier – statistisch gesehen alle 74 Minuten.

In zwei der sechs Qualifikationsspiele der Spanier besorgte Oyarzabal zudem die wichtige 1:0-Führung innerhalb der ersten 15 Minuten. Auch beim jüngsten Test gegen Peru traf er bereits in der 2. Minute zur Führung. Ein Wett Tipp darauf, dass der 29-Jährige auch gegen Kap Verde das erste Tor des Spiels erzielt, bringt bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 30,3 % absolut Value mit sich.

Spanien vs Kap Verde Wette 1: Mikel Oyarzabal erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.85 auf Interwetten

Der Debütant wird ein Schützenfest verhindern

Kap Verde geht neben Curaçao und Haiti als einer der krassesten Außenseiter in diese Weltmeisterschaft. Es gibt jedoch gute Gründe zu glauben, dass sie sich weitaus konkurrenzfähiger präsentieren werden als andere Underdogs.

Der afrikanische Fußball hat enorm an Breite gewonnen, und die „Blue Sharks“ beendeten ihre Qualifikationsgruppe sensationelle vier Punkte vor dem Dauergast Kamerun. Dabei kassierte die Defensive im Schnitt nur magere 0,8 Gegentore pro 90 Minuten. In lediglich 30 % ihrer Quali-Spiele trafen beide Teams, was die Stabilität der Hintermannschaft unterstreicht.

Spanien ist natürlich ein anderes Kaliber. Doch sollte es den Spaniern ohne die Top-Fitness von Williams und Yamal an Durchschlagskraft fehlen, ist ein Kantersieg alles andere als vorprogrammiert. Kap Verde hielt in den letzten beiden Testspielen die Null. Zudem endeten sechs ihrer letzten sieben Partien mit drei oder weniger Toren – hier liegt der Value ganz klar auf einer ähnlich torarmen Begegnung in Atlanta.

Spanien vs Kap Verde Wette 2: Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Fabian als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld

Es ist davon auszugehen, dass Spanien diese Partie in Sachen Ballbesitz komplett dominieren wird. Während Rodri den Staubsauger vor der Abwehr gibt, dürfte das den nötigen Freiraum für Pedri und Fabian Ruiz schaffen, um immer wieder gefährlich in die Spitze zu stoßen.

Fabian war in den vergangenen Jahren einer der heimlichen Helden im spanischen Starensemble. Der Mittelfeldakteur von PSG glänzte bereits bei der Euro 2024 mit zwei Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen. Obwohl er in der WM-Qualifikation verletzungsbedingt nur zweimal auf dem Platz stand, steuerte er auch dort direkt einen Assist bei.

Trotz kleinerer Fitnessprobleme kam der Mittelfeldstratege in der französischen Ligue 1 in dieser Saison auf einen starken Schnitt von einer Torvorlage alle 283 Minuten. Da er in der Liga und der Champions League nur 21-mal in der Startelf stand, reist er bestens erholt zum Turnier an. Das wird ihm auf nordamerikanischem Boden zugutekommen und macht den Wett Tipp auf mindestens einen Assist im Eröffnungsspiel extrem attraktiv.

Spanien vs Kap Verde Wette 3: Fabian Ruiz verbucht 1+ Vorlage zu einer Quote von 3.60 auf Interwetten

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