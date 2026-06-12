Deutschland vs Curacao Wett Tipp: WM-Debütant vor Herkulesaufgabe

Unser Wett-Experte geht von einer klaren Angelegenheit für das DFB-Team gegen den WM-Neuling aus und rechnet fest mit Toren von Kai Havertz und Jamal Musiala.

Die besten Wetten für Deutschland vs Curacao

Kai Havertz erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.50 auf Winamax

Deutschland -3 Handicap zu einer Quote von 2.04 auf Winamax

Jamal Musiala trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.90 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Deutschland 4:0 Curacao

Torschützen-Wett Tipp: Deutschland – Kai Havertz (2x), Jamal Musiala, Florian Wirtz

Die deutsche Nationalmannschaft reist mit breiter Brust und einer beeindruckenden Serie zu dieser Weltmeisterschaft: Neun Siege in Folge stehen aus den vergangenen neun Monaten zu Buche. Vor dem Abflug nach Nordamerika feierte die Mannschaft in Mainz einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Finnland. Am vergangenen Wochenende wartete in Chicago mit den USA ein härterer Prüfstein, doch die DFB-Elf behielt auch dort mit 2:1 die Oberhand.

Bei Curacao, der kleinsten Nation, die sich je für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte, verlief die Vorbereitung dagegen extrem chaotisch. Trainer Dick Advocaat trat Anfang des Jahres aus privaten Gründen zurück, nur um im vergangenen Monat doch wieder auf die Bank zurückzukehren. Unter seiner Regie gab es in den letzten Härtetests vor dem Turnier ein 1:4 gegen Schottland sowie einen 4:0-Pflichtsieg gegen Aruba.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Curacao

Deutschland: Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz

Curacao: Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Gorre, L. Bacuna, J. Bacuna, Hansen, Chong

Havertz schlägt wieder früh zu

Nick Woltemade war während der WM-Qualifikation der absolute Erfolgsgarant auf deutscher Seite. Seine Tore halfen dem Team, nach einem holprigen Start die Slowakei noch abzufangen und sich den Gruppensieg zu sichern. Der Angreifer von Newcastle United steckt aktuell jedoch in einem tiefen Formtief, was alles dafür spricht, dass Kai Havertz diesen Sommer die Sturmspitze besetzen wird.

Havertz hat eine eingebaute Garantie für die ganz großen Momente. Im Champions-League-Finale 2026 knackte er die gegnerische Defensive bereits nach sechs Minuten und eröffnete den Torreigen. Zudem liest sich seine Bilanz im Nationaltrikot mit 22 Treffern in 58 Einsätzen absolut sehenswert.

Auch bei der Generalprobe gegen die USA zeigte sich der Arsenal-Profi als Frühstarter: Es dauerte gerade einmal zwei Minuten, bis er den Bann brach. Schon im März hatte Havertz beim Länderspiel gegen Ghana das erste Tor des Spiels erzielt. Gegen einen der krassesten Außenseiter des Turniers bringt der Wett Tipp, dass Havertz in Houston erneut den ersten Treffer markiert, enormen Value mit sich.

Deutschland vs Curacao Wette 1: Kai Havertz erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.50 auf Winamax

Deutschland lässt dem WM-Debütanten keine Chance

Die extremen klimatischen Bedingungen dürften der einzige Faktor sein, der den deutschen Offensivmotor in diesem ungleichen Duell etwas bremsen könnte. Allerdings wird auch Curacao mit der frühen Nachmittagshitze zu kämpfen haben, da fast alle Akteure des Kaders in Europa geboren und aufgewachsen sind.

Da am Ende das Torverhältnis über den Gruppensieg in der Gruppe E entscheiden kann, wird das Team von Julian Nagelsmann von der ersten Minute an auf ein Schützenfest drängen. Die Angriffsabteilung läuft ohnehin heiß: 18 Tore fielen in den letzten fünf Spielen. Während der aktuellen Siegesserie von neun Partien erzielte die DFB-Auswahl im Schnitt beeindruckende 3,11 Tore pro 90 Minuten.

Curacao musste in drei der letzten vier Begegnungen den Platz als Verlierer verlassen. Neben der deutlichen Pleite gegen Schottland gab es ein heftiges 1:5 gegen Australien sowie ein 0:2 gegen China.

Ein weiteres Problem dürfte die fehlende Abstimmung im Team sein. Tahith Chong und Armando Obispo gehören zwar zu den wenigen echten Leistungsträgern, gaben ihre Zusage für die Nationalmannschaft von Curacao allerdings erst im Jahr 2025. Ein Handicap-Sieg für Deutschland mit mindestens vier Toren Vorsprung ist hier der logische Weg.

Deutschland vs Curacao Wette 2: Deutschland -3 Handicap zu einer Quote von 2.04 auf Winamax

Musiala tankt wichtiges Selbstvertrauen

Nachdem Jamal Musiala in den beiden Vorbereitungsspielen insgesamt 170 Minuten auf dem Platz stand, ist klar: Er soll bei dieser WM der Dreh- und Angelpunkt werden. Nagelsmann hätte durchaus andere Optionen testen können, da der 23-Jährige erst Anfang des Jahres von einer schweren Verletzung zurückgekehrt war. Der Bundestrainer setzt im offensiven Mittelfeld jedoch voll auf den Bayern-Star.

Beim 4:0-Erfolg gegen Finnland trug sich Musiala bereits in die Torschützenliste ein. Trotz der verletzungsbedingten Unterbrechungen in seiner Saison lieferte er in der Bundesliga-Spielzeit 2025/26 alle 97 Minuten eine direkte Torbeteiligung ab.

Auch wenn die Formkurve des geborenen Stuttgarters im Verein zuletzt etwas abflachte, bringt er spielerisch alles mit, um die gegnerische Abwehr schwindelig zu spielen. Dass ihm solche Gegner liegen, bewies er letzten Sommer bei der Klub-WM, als er Auckland City innerhalb von nur 29 Minuten mit einem lupenreinen Hattrick abschoss. Gegen eine defensive Wundertüte, die im Kalenderjahr 2026 bisher durchschnittlich 2,75 Gegentore pro Spiel kassiert hat, stehen die Chancen glänzend, dass Musiala sich belohnt.

Deutschland vs Curacao Wette 3: Jamal Musiala trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.90 auf Winamax

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