Belgien vs Ägypten Wett Tipp: Die Roten Teufel wollen den Auftaktsieg

Unser Wett-Experte erwartet, dass das runderneuerte Belgien unter Rudi Garcia die afrikanischen Giganten aus Ägypten im ersten Spiel der Gruppe G im Lumen Field schlägt.

Die besten Wetten für Belgien vs Ägypten

Beide Teams treffen – Ja, Quote 1,87 bei Winamax

Belgien gewinnt die zweite Halbzeit, Quote 2,05 bei Winamax

Über 3,5 Tore insgesamt, Quote 3,10 bei Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Belgien 3:1 Ägypten

Torschützen-Wett Tipp: Belgien – Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere; Ägypten – Omar Marmoush

Die „Goldene Generation“ Belgiens hat trotz des dritten Platzes 2018 die hohen Erwartungen nie ganz erfüllt. Doch das neu formierte Team unter Rudi Garcia hat die Hoffnungen auf einen tiefen Lauf bei der WM 2026 wieder befeuert.

Die Roten Teufel gehen in exzellenter Form in das Turnier. Sie sind seit 13 Spielen ungeschlagen und haben ihre letzten vier Testspiele allesamt gewonnen. Die letzte Niederlage liegt über ein Jahr zurück – ein 1:3 gegen die Ukraine in den Nations-League-Play-offs. Seit dieser Durststrecke hat die Mannschaft massiv an Momentum gewonnen.

Ägypten qualifizierte sich ebenfalls ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) und blieb in der gesamten Qualifikationsphase ohne Gegentor. Europäische Gegner sind jedoch eine völlig andere Herausforderung.

Dies ist die vierte WM-Teilnahme Ägyptens. Das beste Ergebnis war bisher das Aus in der ersten Runde (1934), zudem scheiterten sie 1990 und 2018 in der Gruppenphase. Ihr letztes Testspiel gegen Brasilien ging mit 1:2 verloren – ein Beweis, dass sie dennoch gefährlich sein können.

Belgien hat nur eines der letzten 15 WM-Gruppenspiele verloren. Die individuelle Klasse und taktische Disziplin sollten den Ausschlag zugunsten der Europäer geben. Daher erwarten wir einen Auftaktsieg der Roten Teufel in Gruppe G.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Ägypten

Belgien:Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

Ägypten:Shobeir, El Fotouh, Fathi, Ibrahim, Hany, Lasheen, Hassan, Ateya, Trezeguet, Salah, Marmoush

Keine "saubere Weste" zum Auftakt in Seattle

Belgien geht in absoluter Top-Form in diese Weltmeisterschaft und bringt gegnerische Abwehrreihen mit seinem extrem direkten Offensivspiel regelmäßig ins Schwitzen. In seinem ersten Job als Nationaltrainer musste Garcia seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 in 14 Spielen lediglich eine einzige Niederlage einstecken.

In den letzten beiden Härtetests gegen Tunesien und Kroatien stand hinten jeweils die Null. Ein WM-Auftaktspiel bringt jedoch ein völlig anderes Level an Druck und Brisanz mit sich. Da in dieser Partie für beide Teams ein Sieg praktisch Pflicht ist, wird sich Ägypten wohl kaum darauf beschränken, sich einfach nur hinten reinzustellen.

Die Pharaonen haben bei ihrer jüngsten 1:2-Niederlage gegen Brasilien bewiesen, dass sie selbst den absoluten Top-Nationen Paroli bieten können. Zudem trotzten sie Spanien Ende März in einem Freundschaftsspiel ein torloses Remis ab.

Mit Mohamed Salah und Omar Marmoush in der vordersten Reihe kann Ägypten jede Defensive der Welt knacken. Belgien geht zwar als Favorit auf den Torerfolg ins Spiel, aber Du solltest definitiv damit rechnen, dass auch Ägypten hier die Kiste trifft.

Belgien vs Ägypten Wette 1: Beide Teams treffen – Ja, Quote 1,87 bei Winamax

Druckphase nach der Pause

Belgien hat in seinen Auftritten ab dem Anpfiff zwar bewiesen, dass sie bissig sein können, aber ihr wahres Gesicht zeigen sie meist erst nach dem Seitenwechsel. In ihren letzten fünf Partien, darunter die jüngsten vier Testspiele, haben die Belgier satte 14 ihrer insgesamt 20 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt.

Tatsächlich haben sie in drei dieser fünf Spiele allein im zweiten Durchgang exakt viermal eingenetzt, besiegelt durch die jüngste 5:0-Machtdemonstration gegen Tunesien.

Gleichzeitig hatte Ägypten zuletzt große Probleme, seine Stärken nach der Pause auf den Platz zu bringen. Die Männer von Hossam Hassan brachten in ihren letzten fünf Partien magere zwei Tore in der zweiten Halbzeit zustande und schafften es in der Schlussphase selten, noch einmal eine Schippe draufzulegen.

Wenn Ägypten von Beginn an hellwach ist, könnten sie Belgien in der ersten Halbzeit durchaus torlos halten. Nach dem Wiederanpfiff werden die Roten Teufel aber mit ziemlicher Sicherheit nicht lange fackeln.

Belgien vs Ägypten Wette 2: Belgien gewinnt die zweite Halbzeit, Quote 2,05 bei Winamax

Torfestival im Lumen Field

Belgiens „Goldene Generation“ mag zwar der Vergangenheit angehören, doch acht Jahre nach ihrem historisch besten WM-Ergebnis fehlt es ihnen keineswegs an Qualität im Angriff. Seit der Ernennung von Rudi Garcia im vergangenen Jahr haben die Belgier ihre Offensivpower sogar noch einmal spürbar hochgefahren.

Die Roten Teufel haben in fünf ihrer letzten zehn Pflicht- und Freundschaftsspiele jeweils fünf oder mehr Tore erzielt. Zwei dieser Schützenfeste gab es erst kürzlich zu bestaunen, als sie die USA mit 5:2 abfertigten und kurz darauf Tunesien bei der Generalprägung mit 5:0 demontierten.

Ägypten ist zwar eine defensiv bestens organisierte Einheit, allerdings werden in dieser Partie voraussichtlich die individuellen Duelle den Ausschlag geben. Mit Jérémy Doku und Leandro Trossard an den Flanken von Kevin De Bruyne wird Belgien von der ersten Sekunde an voll auf Torejagd gehen.

Dies ist das allererste Aufeinandertreffen der beiden Nationen in einem Pflichtspiel, nachdem man sich zuvor viermal in Freundschaftsspielen gegenüberstand. Das letzte Testspiel konnte Ägypten zwar noch mit 2:1 für sich entscheiden, doch da es diesmal um alles geht, dürfen sich die Fans im Lumen Field auf ein echtes Torspektakel einstellen, das die Marke von 3,5 Toren in Seattle knacken wird.

Belgien vs Ägypten Wette 3:Über 3,5 Tore insgesamt, Quote 3,10 bei Winamax

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