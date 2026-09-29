Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gastgeber in diesem Länderspielfenster einen weiteren Sieg einfahren.

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Seiten der Buchmacher zu finden; zusätzlich stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

Ein Leitfaden zum Winamax Bonus Code mit allen Infos zu Willkommensbonus und Registrierung

Eine Übersicht der besten Sportwetten Apps im direkten Vergleich

Die besten Wetten für USA vs Chile

Erstes Tor 1. Halbzeit – USA zu einer Quote von 1,73 bei Winamax

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,88 bei Winamax

Dreiwege-Handicap -1 – USA gewinnt mit -1 Handicap zu einer Quote von 2,15 bei Winamax

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : USA 3:1 Chile

: USA 3:1 Chile Torschützen-Wett-Tipp: USA – Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams; Chile – Brereton Diaz

Die USA wollen im bevorstehenden Testspiel eine lange sieglose Serie gegen Chile beenden. Setzt sich das nordamerikanische Team gegen die Gäste durch, wäre es der erste Erfolg gegen diesen Gegner seit über 25 Jahren.

Die Gastgeber starteten spektakulär in die Länderspielpause und bezwangen Peru am Wochenende mit 4:1. Obwohl Mauricio Pochettino mehreren Spielern ihr Nationalmannschaftsdebüt ermöglichte, waren die Stars and Stripes für Peru viel zu stark. In der zweiten Halbzeit erzielten sie drei unbeantwortete Tore. Als nächstes Ziel steht das Energizer Park an, wo die USA eine starke Bilanz in St. Louis vorweisen können.

Chiles Start in das Länderspielfenster verlief deutlich anders. Die Südamerikaner mussten sich vergangene Woche Kanada mit 0:1 geschlagen geben.

Die Vorstellung war enttäuschend, da sich Nicolas Cordovas Mannschaft schwertat, sich gegen den Gegner durchzusetzen. Zwei Spieler sahen die Rote Karte, sodass das Team fast eine komplette Halbzeit mit neun Mann bestreiten musste. Seit seiner Übernahme im vergangenen Jahr hat Cordova noch nie zwei Niederlagen in Folge kassiert – etwas, das er am Mittwochmorgen unbedingt vermeiden möchte. Chile hat eine gute Bilanz gegen die USA, dürfte sich aber diesmal schwertun, diese zu wahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für USA vs Chile

USA : Freese, Freeman, M. Robinson, Campbell, A. Robinson, Berhalter, Adams, Reyna, Hall, Ellis, Tillman

: Freese, Freeman, M. Robinson, Campbell, A. Robinson, Berhalter, Adams, Reyna, Hall, Ellis, Tillman Chile: Vigouroux, Salinas, Villagra, Roman, Morales, Echeverria, Pizarro, Nunez, Gutierrez, Tapia, Brereton Diaz

USA wollen in St. Louis stark starten

Erneut legten die USA in der vergangenen Woche mit einem frühen Tor stark los. Gegen Peru gingen sie bereits in der vierten Minute durch ein denkwürdiges Debüttor von Justin Ellis in Führung.

Pochettinos Mannschaften sind für ihre intensiven Anfangsphasen bekannt. Reagiert der Gegner langsam oder findet noch nicht ins Spiel, zahlt er dafür meist einen Preis und kassiert ein Gegentor. Die USA haben in vier ihrer letzten sechs Spiele bereits innerhalb der ersten 15 Minuten getroffen.

Auch im bislang letzten direkten Duell traf die USA zuerst: Christian Pulisic eröffnete den Torreigen in der vierten Minute. Auch in einem früheren Testspiel in Südamerika ging das Team nach nur sechs Minuten in Führung.

Chile startete gegen Kanada schwach und lag bereits nach 12 Minuten zurück. Die USMNT dürfte hier ebenfalls versuchen, einen langsamen Start der Gäste auszunutzen. Das untermauert unsere Prognose, dass die Gastgeber in der ersten Halbzeit als Erste treffen.

USA vs Chile Wette 1: Erstes Tor 1. Halbzeit – USA zu einer Quote von 1,73 bei Winamax

Chile dürfte gefährlich werden

Zuletzt waren die USA in einige torreiche Spiele verwickelt. Ihre letzten fünf Partien brachten insgesamt 19 Tore, im Schnitt 3,8 pro Spiel. Pochettinos Mannschaft erzielte in dieser Serie 11 Tore bei einem Schnitt von 2,2 Toren pro Spiel.

Das ist ein solider Schnitt der Gastgeber, während vier Tore mit einer aufgefrischten Aufstellung Chile beunruhigen dürften. Die gute Nachricht für Cordova: Die Gastgeber kassierten in dieser Serie acht Gegentore, was darauf hindeutet, dass seine Mannschaft zu Chancen kommen wird. Chile erzielte in den letzten fünf Spielen acht Tore und dürfte selbstbewusst sein, diese Serie fortzusetzen.

In fünf von Chiles letzten sechs Spielen aller Wettbewerbe trafen beide Teams, ebenso in drei der letzten vier Spiele der USA. Zudem trafen in jedem der sieben direkten Duelle auf Rekord beide Teams. Das macht diesen Tipp zu einem Value-Pick.

USA vs Chile Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,88 bei Winamax

Chile muss sich steigern

Fans, die zum Energizer Park in St. Louis reisen, erwarten von der Heimmannschaft nichts weniger als einen Sieg. Diese Erwartung stützt sich darauf, dass die USA an dieser Spielstätte eine makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen aufweisen, mit einem Torverhältnis von 15:3. Die Stars and Stripes sind zudem in ihren letzten drei direkten Duellen gegen Chile auf heimischem Boden ungeschlagen – eine Serie, die bis ins Jahr 1995 zurückreicht.

Die Gastgeber haben fünf ihrer letzten sechs Spiele gegen südamerikanische Gegner gewonnen und eines unentschieden gespielt. La Roja sucht weiterhin nach dem ersten Sieg gegen ein nordamerikanisches Team in diesem Jahrzehnt.

Chile hat nach der Vorstellung der vergangenen Woche noch einiges zu verbessern. Die Mannschaft wirkte verunsichert und fand kaum einen Rhythmus, während ihre fehlende Durchschlagskraft von einer energiegeladenen USA-Elf ausgenutzt werden könnte. Angesichts der jüngsten Bilanz der Gastgeber gegen südamerikanische Gegner trauen wir ihnen zu, dieses Spiel mit mindestens zwei Toren Vorsprung zu gewinnen und damit das -1-Handicap zu decken. Gegen ein Team, das Energie und Kreativität mitbringt, deutet vieles auf einen komfortablen Sieg der USA hin, der diese Handicap-Linie erfüllt.

USA vs Chile Wette 3: Dreiwege-Handicap -1 – USA zu einer Quote von 2,15 bei Winamax

+