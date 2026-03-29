Tschechien vs Dänemark Wett Tipp: Dänen lösen das WM-Ticket

Unser Experte erwartet, dass die Partie vor allem in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnimmt und Dänemark am Ende den Einzug in das Turnier in diesem Sommer perfekt macht.

Die besten Wetten für Tschechien vs Dänemark

Sieg Dänemark zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Dänemark erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,10 auf bet365

2. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,25 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Tschechien 1-2 Dänemark

Torschützen-Wett Tipp: Tschechien – Patrik Schick; Dänemark – Rasmus Højlund, Gustav Isaksen

Beide Mannschaften haben sich am Donnerstag in den Play-off-Halbfinals durchgesetzt, allerdings auf höchst unterschiedliche Weise. Die Tschechische Republik musste gegen die Republik Irland einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, um sich in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen zu retten. Dort behielten sie mit 4:3 die Nerven und sicherten sich dieses alles entscheidende Heimspiel in Prag.

Dänemark hingegen spazierte in Kopenhagen mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien durch die Partie, wobei Gustav Isaksen einen Doppelpack schnürte. Eigentlich sah es lange so aus, als würden die Dänen den direkten Weg zur WM nehmen. Doch ein später Einbruch im letzten Gruppenspiel gegen Schottland (2:4-Niederlage) spülte sie doch noch in die Play-offs.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tschechien vs Dänemark

Tschechien:Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Provod, Soucek, Jurasek, Sulc, Schick, Chory

Dänemark:Hermansen, Bah, Andersen, Norgaard, Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Froholdt, Damsgaard, Hojlund

Dänemark macht die WM-Teilnahme perfekt

Dänemark geht mit einem massiven Frische-Vorteil in dieses Finale. Da sie gegen Nordmazedonien zwischen der 49. und 59. Minute drei Tore erzielten, war die Messe bereits nach einer Stunde gelesen. Im krassen Gegensatz dazu musste Tschechien gegen Irland über die vollen 120 Minuten plus Elfmeterschießen gehen.

Rein qualitativ scheint Dänemark seinem Gegner zudem deutlich überlegen zu sein. In ihrem letzten Gruppenspiel verzeichneten sie 18 Schüsse und einen xG-Wert von 2,19 – in beiden Statistiken waren sie besser als die Schotten. Auch der beeindruckende 3:0-Sieg in Griechenland im letzten Herbst sollte ihnen das nötige Selbstvertrauen für diese Reise geben.

Tschechien konnte in der Gruppenphase selten glänzen. Man denke nur an die 1:5-Klatsche in Kroatien oder die beiden Duelle gegen die Färöer-Inseln, die in der Addition nur 3:3 endeten.

Da sie schon gegen limitierte Iren im Halbfinale wackelten, dürften die WM-Träume hier enden. Ein Sieg der Dänen ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 48,8 % ein starker Pick.

Tschechien vs Dänemark Wette 1: Sieg Dänemark zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Tschechische Defensive steht erneut vor Problemen

Seit Beginn des Jahres 2024 konnte die tschechische Auswahl in 24 Spielen lediglich achtmal die Null halten. Zwei dieser "Clean Sheets" gelangen gegen Gibraltar, ein weiteres gegen San Marino. Sobald die Gegner mehr Qualität mitbrachten, fand deren Offensive meist eine Lücke.

Das spielt der dänischen Angriffsabteilung in die Karten. Es wird erwartet, dass Rasmus Højlund erneut in der Spitze startet. Er spielt eine starke Saison in Italien und hat für Neapel bereits 10 Tore in 26 Serie-A-Einsätzen erzielt.

Dänemark präsentiert sich zudem extrem torhungrig: In den letzten sechs Länderspielen haben sie immer mindestens doppelt getroffen. Insgesamt 20 Tore in diesem Zeitraum sprechen eine deutliche Sprache. Es steckt also viel Value in der Wette, dass Dänemark auch diesmal über 1,5 Tore erzielt.

Tschechien vs Dänemark Wette 2: Dänemark erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Play-off-Finale nimmt nach der Pause Fahrt auf

Dänemarks Spiele explodierten zuletzt förmlich in der zweiten Halbzeit. Alle vier Tore gegen Nordmazedonien fielen nach dem Seitenwechsel. Auch bei der 2:4-Niederlage gegen Schottland im November fielen vier der sechs Treffer erst nach der 75. Minute.

Die Erinnerungen an das Schottland-Spiel könnten die dänische Abwehr nervös machen, falls sie am Ende das Ergebnis verwalten müssen. Gleichzeitig schöpfen die Tschechen Hoffnung aus ihrem späten Ausgleich in der 86. Minute gegen Irland.

In fünf der letzten sechs Spiele Dänemarks fielen in der zweiten Halbzeit zwei oder mehr Tore. Da Play-off-Endspiele zu Beginn oft taktisch geprägt und vorsichtig geführt werden, ist die Chance groß, dass sich die Räume mit zunehmender Spieldauer öffnen. Auf über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit zu setzen (implizierte Wahrscheinlichkeit 44,4 %), ist hier der smarte Move.

Tschechien vs Dänemark Wette 3:2. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,25 auf bet365

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