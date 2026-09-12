Real Madrid vs Rayo Vallecano Wett-Tipp: Real siegt souverän

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid nach der Niederlage in Betis vom vergangenen Samstag deutlich zurückschlägt, denn die Königlichen haben bereits zweimal in dieser Saison vier Tore zu Hause erzielt, während Rayo in vier Spielen zehn Gegentore hinnehmen musste.

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Die besten Wetten für Real Madrid vs Rayo Vallecano

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Asiatisches Handicap – Real Madrid (-2) zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Tor oder Vorlage – Jude Bellingham zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 4:1 Rayo Vallecano

Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Mbappé x2, Vinícius, Bellingham; Rayo Vallecano – Camello

Real Madrid empfängt Rayo Vallecano am Samstag im Santiago Bernabéu. Anpfiff ist um 21:00 Uhr am 5. Spieltag der La Liga. Die Gastgeber trafen am Dienstagabend auf Inter und gewannen ihr erstes Champions-League-Ligaphasenspiel der Saison 2026/27.

José Mourinhos Team steht mit neun Punkten aus vier Spielen auf Platz drei der La Liga. Sie schlugen Espanyol 2:1, Real Sociedad 4:1 und Málaga 4:0, kassierten dann aber eine unerwartete Niederlage in Betis, wo sie torlos blieben.

Kylian Mbappé und Federico Valverde sicherten einen 2:1-Champions-League-Sieg gegen Inter. Mbappé führt mit vier Toren die Torschützenliste des Klubs an. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo und Andriy Lunin fallen an diesem Wochenende verletzt aus.

Rayo reist mit vier Punkten aus vier Spielen unter dem neuen Trainer Beñat San José an. Ein 3:2-Sieg über Racing Santander am vergangenen Wochenende war der erste Saisonerfolg. In der vergangenen Saison beendeten sie die La Liga auf Platz acht, doch dieses Ergebnis zu wiederholen, scheint bereits jetzt schwierig.

Sergio Camello traf beim 5:2 bei Barcelona doppelt. Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd und Torhüter Augusto Batalla fehlen allesamt verletzt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Pelayo Fernández, Bouare, Valentín, Unai López, De Frutos, Camello, Álvaro García

Beide Teams wirken in der Abwehr anfällig

Beide Mannschaften trafen in vier der letzten fünf direkten Duelle. Rayo traf im vergangenen Monat zweimal gegen Barcelona, wobei Sergio Camello beide Tore erzielte. Barcelona kassierte dabei in ähnlichem Tempo wie Madrid.

Mourinhos Team kassierte in drei seiner vier Ligaspiele ein Gegentor. Auch Inter fand am Dienstag im Bernabéu einen Weg durch die Abwehr.

Rayo traf in drei seiner vier Liga-Auswärtsspiele dieser Saison. San José will, dass sein Team hoch presst, statt tief zu stehen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50 % wirkt niedrig, wenn man bedenkt, dass beide Teams einen offensiven Ansatz bevorzugen.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Madrid gibt zu Hause den Takt vor

Real Madrid hat im Bernabéu in dieser Saison bereits zweimal mit vier Toren Unterschied gewonnen. Vor den eigenen Fans gewannen sie 4:1 gegen Real Sociedad und 4:0 gegen Málaga.

Rayo hat in vier Ligaspielen zehn Gegentore hinnehmen müssen. Bei Barcelona verloren sie mit drei Toren Unterschied (5:2) und kassierten gegen Racing Santander zwei weitere Gegentore.

Zudem verlor Rayo am ersten Spieltag 1:2 gegen Sevilla. Mourinhos Team erspielte sich am Dienstag gegen Inter acht große Torchancen. Die größten Sorgen bereiten der knappe 2:1-Sieg gegen Espanyol und die Niederlage in Betis. Diese Handicap-Linie bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 52,6 % wirkt fair bewertet.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Wette 2: Asiatisches Handicap – Real Madrid (-2) zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Bellingham steht im Zentrum von Madrids Angriff

Jude Bellingham ist in vier Ligaspielen an vier Toren direkt beteiligt gewesen. Zwei Tore und zwei Vorlagen sind eine starke Ausbeute für einen Mittelfeldspieler, besonders nach einem anstrengenden Sommer bei der Weltmeisterschaft mit England.

Bellingham traf im vergangenen Monat beim 4:0-Sieg gegen Málaga. Zudem erhielt er in diesem Jahr eine Nominierung für den Ballon d'Or. Mourinho setzt ihn hinter Mbappé auf der Zehnerposition ein.

Diese Position bringt ihn an die Spitze fast jedes Angriffs. Rayo muss ohne Isi Palazón auskommen und hat bereits zehn Gegentore kassiert. Ihr Mittelfeld wird sich schwertun, Läufe in den Strafraum zu verfolgen.

Trotz einer bisherigen Torbeteiligungsquote von 100 % erwarten wir bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56,50 % ein Tor oder eine Vorlage von ihm. Das ist der klarste Value-Tipp aus den Real Madrid gegen Rayo Vallecano Wett-Tipps für Samstag.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Wette 3: Tor oder Vorlage – Jude Bellingham zu einer Quote von 1,77 bei bet365

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