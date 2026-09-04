Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Monaco Paris Saint-Germain erneut Probleme bereitet und die Pariser auch am dritten Spieltag ohne Ligasieg bleiben.

Die besten Wetten für PSG vs Monaco

Doppelte Chance – Unentschieden/Monaco zu einer Quote von 2,90 bei Oddset

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Paris Brunner 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 3,60 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : PSG 2:2 Monaco

: PSG 2:2 Monaco Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Kvaratskhelia, Torres; Monaco – Golovin, Idumbo

Paris Saint-Germain empfängt Monaco am Freitagabend im Parc des Princes. Am dritten Spieltag der Ligue 1 trifft der sieglose Titelverteidiger auf den überraschenden Tabellenführer.

Luis Enriques Mannschaft hat ihre beiden Auftaktspiele jeweils 2:2 gestalten müssen. Bei Lille lag PSG bereits mit zwei Toren zurück, bevor Vitinha und Marquinhos in der Nachspielzeit trafen. Die Pariser stehen mit zwei Punkten auf Platz elf.

Bradley Barcola wird nach seinem 140-Millionen-Euro-Wechsel zu Liverpool nie wieder im PSG-Trikot auflaufen. Immerhin hat Ferran Torres in zwei Spielen bereits zwei Tore erzielt. Maghnes Akliouche dürfte zudem gegen seinen früheren Klub besonders motiviert sein. Ousmane Dembélé bleibt für dieses Spiel ein Fitness-Fragezeichen, doch Khvicha Kvaratskhelia sollte in die Startelf zurückkehren.

Filipe Luís hat seit seiner Amtsübernahme bei Monaco alle vier Partien gewonnen. Die Monegassen setzten sich bei Le Havre mit 1:0 durch und fegten anschließend Marseille dank eines Doppelpacks von Paris Brunner mit 2:0 vom Platz. Mit sechs Punkten führen sie die Tabelle an.

Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu und Ansu Fati fehlten allesamt beim Sieg gegen Marseille. Balogun schien sein letztes Spiel im Monaco-Trikot bereits absolviert zu haben, ein Wechsel zum Premier-League-Klub Everton stand im Raum. Dieser Deal scheiterte jedoch am Dienstagabend kurz vor Ende des Transferfensters.

Eric Dier war am ersten Spieltag der überraschende Torschütze zum Sieg, doch inzwischen hat Brunner seine Chance im Angriff ergriffen. Ein Doppelpack gegen ein sich verbesserndes Marseille ist keine Kleinigkeit.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Monaco

PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia Monaco: Hrádecký, Vanderson, Sané, Dier, Nazinho, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner

Monaco reist als Form-Team in den Parc des Princes

Monaco kommt als das Form-Team Frankreichs nach Paris. Filipe Luís hat seit seiner Amtsübernahme alle vier Partien gewonnen, und die Mannschaft steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Monaco blieb zudem in den ersten beiden Ligue-1-Spielen ohne Gegentor.

PSG wartet weiterhin auf den ersten Ligasieg. Luis Enriques Team lag in beiden bisherigen Partien mit zwei Toren zurück und musste sich bei Lille erst in der Nachspielzeit einen Punkt sichern.

Monaco kennt außerdem diesen Boden gut: Im März gewannen die Monegassen 3:1 im Parc des Princes. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 34,48 % für den Doppelte-Chance-Markt wirkt dünn bemessen. Monaco blieb bei mindestens 44 % seiner letzten neun Auswärtsspiele in der Hauptstadt ungeschlagen. Das sieht nach dem besten Value-Play aus unserem Trio an PSG vs Monaco Tipps in dieser Woche aus.

PSG vs Monaco Wette 1: Doppelte Chance – Unentschieden/Monaco zu einer Quote von 2,90 bei Oddset

Jüngste Duelle in Paris waren offene Spiele

Die jüngsten Begegnungen an diesem Ort waren torreiche Angelegenheiten. Monaco gewann hier im März mit 3:1. Im Februar trennte man sich in der Champions League am selben Ort 2:2. Beide Partien überschritten diese Linie.

PSG selbst hat in beiden bisherigen Saisonspielen jeweils vier Tore gesehen. Sowohl gegen Rennes als auch gegen Lille endete es 2:2. Vier Tore würden ausreichen, um diese Wette zu gewinnen. Luis Enriques Defensive zeigte sich in der jungen Saison 2026/27 anfällig.

Luís hat Monaco auf aggressives Pressing eingestellt, und die Mannschaft kreierte am ersten Spieltag zudem sechs hochkarätige Torchancen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50 % für Über 3,5 Tore wirkt angesichts der Spielweise beider Teams schlagbar. Sechs der letzten neun (66 %) Ligue-1-Duelle in Paris überschritten diese Marke.

PSG vs Monaco Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Brunner soll seine Chance erneut nutzen

Brunner hat seine Gelegenheit im Angriff bestens genutzt. Der Stürmer traf am vergangenen Wochenende doppelt gegen Marseille. Sein Kopfballtor brachte die Führung bereits innerhalb der ersten 15 Minuten. Er führt nun die Angriffsreihe des Tabellenführers an.

Folarin Balogun fehlte in jener Partie und wird ihn wohl nicht unmittelbar verdrängen. Der geplante Wechsel des Amerikaners zu Everton scheiterte an Fragen rund um seine medizinische Untersuchung. Das lässt Zweifel an seiner aktuellen Schärfe aufkommen.

PSG hat in beiden Ligaspielen jeweils zwei Gegentore kassiert. Die Defensive der Pariser zeigte sich unter Druck anfällig. Eine Wette auf zwei Schüsse aufs Tor von Brunner bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 27,78 % wirkt fair bepreist. Im Schnitt kommt er auf 2,50 pro Spiel, wenngleich gegen schwächere Defensivreihen.

PSG vs Monaco Wette 3: Paris Brunner 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 3,60 bei Oddset

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