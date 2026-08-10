PSG vs Aston Villa Wett Tipp: Die Chance, Geschichte zu schreiben

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass PSG für diese Partie noch eine Schippe drauflegt. Wenn sie das Spiel ziehen, haben sie die Chance, Geschichte zu schreiben.

Die besten Wetten für PSG vs Aston Villa

1X2 – Sieg PSG zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Torschütze zu beliebiger Zeit – Khvicha Kvaratskhelia zu einer Quote von 2,70 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: PSG 2:1 Aston Villa

Torschützen-Wett-Tipp: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye – Aston Villa: Ollie Watkins

Die kurze Sommervorbereitung von Paris Saint-Germain verlief keineswegs nach Plan. Die Truppe von Luis Enrique konnte keine ihrer beiden Partien gewinnen. Der französische Meister kassierte eine überraschende 0:3-Klatsche gegen den spanischen Zweitligisten Mallorca.

Am Samstag trennten sie sich von Manchester United mit einem 1:1-Unentschieden, obwohl die Pariser früh in Führung gegangen waren. Der amtierende Super-Cup-Sieger hat am Mittwoch in der Red Bull Arena in Salzburg jedoch die Chance, Geschichte zu schreiben: Mit einem Sieg wären sie nach Real Madrid (2016 und 2017) erst das zweite Team in der modernen Ära, das diesen Titel erfolgreich verteidigt.

Doch Aston Villa stellt sich ihnen in den Weg. Unai Emery musste zwar den Abgang einiger Leistungsträger verkraften, ist aber bekannt dafür, auf europäischer Bühne abzuliefern. Der ehemalige Arsenal-Coach führte Villa in der vergangenen Saison zum Europa-League-Titel und auf den vierten Platz in der Premier League.

Die Vorbereitung meinte es allerdings nicht gerade gut mit den Engländer: Drei der fünf Testspiele gingen verloren. Die jüngste Pleite kassierte Villa am Freitag gegen den FC Bayern München. Dennoch hoffen sie, dass ihnen ihr fortgeschritteneres Fitnesslevel einen Vorteil gegenüber PSG verschafft. Da beiden Teams einige wichtige Leistungsträger aus der Startelf fehlen, darf man gespannt sein, wie sich das Spiel entwickelt.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs. Aston Villa

Voraussichtliche Aufstellung PSG: Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Voraussichtliche Aufstellung Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Buendía, Garnacho, Watkins

Zurück zu alter Stärke

Die Mannschaft von Enrique schraubt aktuell noch an ihrer Wettkampfform. Zudem müssen sie auf einige Schlüsselspieler verzichten. Dennoch reist PSG als zweimaliger Champions-League-Sieger in Folge an und brennt darauf, sich diesen Super-Cup-Rekord zu sichern. Schon im vergangenen Jahr sicherten sich die Pariser zum Saisonauftakt auf europäischer Ebene einen mitreißenden Sieg gegen Tottenham. Genau das gleiche Szenario wird am Mittwoch in Salzburg erwartet.

Man sollte die Ergebnisse der Vorbereitung nicht überbewerten – zumal die Leistung gegen Manchester United schon deutlich verbessert war im Vergleich zum Mallorca-Dämpfer. Es ist davon auszugehen, dass PSG hier die passende Antwort liefert. Selbst wenn es eine enge Kiste wird, gehen sie als Favorit in die Titelverteidigung. Villas drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen kassierte man ausnahmslos gegen gestandene europäische Kaliber.

Gegen den FC Porto, Real Sociedad und den FC Bayern zog man den Kürzeren, während die beiden Siege lediglich gegen eine indonesische All-Star-Auswahl und Pathum United aus Thailand gelang. Das Aufeinandertreffen mit PSG dürfte wohl zu einem ähnlichen Ergebnis führen wie das Duell mit dem deutschen Rekordmeister. Die bisherigen zwei direkten Duelle brachten jeweils einen Sieg für beide Seiten hervor, doch diesmal sollten die Pariser knapp die Oberhand behalten und ihren Super-Cup-Titel verteidigen.

PSG vs. Aston Villa Wett-Tipp 1: 1X2 – PSG zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

Da beide Teams vor diesem Kracher noch nicht bei 100 % ihrer Leistungsfähigkeit sind, ist mit einigen Wacklern in den Hintermannschaften zu rechnen. PSG kassierte in den beiden bisherigen Testspielen bereits vier Gegentore. Gegen United ließ man einen xG-Wert von 1,48 zu und gestattete dem Gegner sieben Schüsse aufs Tor – bei selbst nur drei eigenen Versuchen.

Diese Zahlen sollten Villa Mut machen, zumal die Engländer bezüglich der Matchfitness einen Schritt weiter sind. Die erfreuliche Nachricht für Emerys Truppe: In jedem der letzten fünf Testspiele konnten sie mindestens einen Treffer erzielen. Mit einem Schnitt von zwei Toren pro 90 Minuten in dieser Phase sprechen gute Argumente dafür, dass sie auch die Pariser Abwehr knacken werden.

Erwähnenswert ist zudem, dass in Villas Vorbereitung in fünf Spielen hintereinander beide Teams trafen (BTTS). PSG steht zwar nicht der gewohnte Stammsturm zur Verfügung, die Qualität sollte aber locker ausreichen, um den Abwehrriegel von Villa zu knacken. Hinzu kommt ein statistischer Trend: In nur zwei der letzten 11 Super-Cup-Partien fielen nicht auf beiden Seiten Tore. Ein weiteres klares Indiz dafür, dass Du Dich auf Treffer auf beiden Seiten einstellen kannst.

PSG vs. Aston Villa Wett-Tipp 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Der Mann für den Unterschied

Da Enriques nomineller Stammangriff konditionell noch hinterherhinkt und voraussichtlich nur wenig bis gar keine Spielzeit bekommen wird, verlagert sich die Verantwortung auf einen einzelnen Akteur: Khvicha Kvaratskhelia gehört zu den aufregendsten Offensivspielern Europas und hat die komplette Vorbereitung absolviert. Der Georgier reist bestens erholt an, da er nicht bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Einsatz war.

Er stand in beiden Testspielen auf dem Platz und dürfte physisch auf einem sehr guten Niveau sein. Am Wochenende verbuchte Kvaratskhelia zwei Torschüsse gegen United – beide allerdings aus der Distanz. Gegen Villa muss PSG ihn häufiger im Sechzehner in Szene setzen, wo er brandgefährlich ist.

Seine Antrittsstärke und Beweglichkeit machen ihn zu einer permanenten Gefahr, gerade für eine englische Abwehrkette. In seinem letzten Pflichtspieleinsatz war es genau seine Antizipation, die PSG im Champions-League-Finale den entscheidenden Elfmeter zum Ausgleich einbrachte. Als Hauptleistungsträger in der Offensive wird er in Salzburg der Schlüssel sein, um die Abwehr von Villa zu knacken.

PSG vs. Aston Villa Wett-Tipp 3: Torschütze zu beliebiger Zeit – Khvicha Kvaratskhelia zu einer Quote von 2,70 bei Interwetten

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