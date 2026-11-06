Unser Wett-Experte rechnet damit, dass PSG den zehnten sieglosen Auswärtsauftritt von Troyes in Folge in der Ligue 1 besiegelt.

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Die besten Wetten für PSG vs Troyes

PSG gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Asiatisches Handicap (3-Wege) – PSG -2 zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Torschütze – Mika Godts zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: PSG 3:0 Troyes

Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Godts, Torres, Doue

PSG ist dieses Wochenende wieder im Parc des Princes gefordert und empfängt Troyes. Die Truppe von Luis Enrique befindet sich nach dem 6:0-Kantersieg gegen Villarreal am Dienstag in der Champions League in bedrohlich guter Form.

Tore von Joao Neves, Desire Doue, Fabian Ruiz und Senny Mayulu brachten PSG bereits nach 17 Minuten mit 4:0 in Führung. Der Sieg war der zehnte in Folge in allen Wettbewerben für die Pariser.

PSG steht mit 20 Punkten aus neun Spielen an der Spitze der Ligue 1. Zudem stellt die Mannschaft die torgefährlichste Offensive der Liga. Die starke Saison läuft trotz der Verletzungen von Marquinhos, Ousmane Dembele, Nuno Mendes und Khvicha Kvaratskhelia weiter. Letzterer fällt für den Rest der Saison aus.

Troyes reist als 15. der Tabelle in die französische Hauptstadt und hat in neun Runden erst sieben Tore erzielt.

Nur Lorient hat in der gesamten Liga so wenige Treffer erzielt. Ein 2:0-Sieg gegen Le Mans am vergangenen Wochenende war eine willkommene Erleichterung.

Die Auswärtsform bereitet jedoch die größeren Sorgen. Troyes hat in dieser Saison erst einmal auswärts gewonnen. Stephane Dumont kann die schwachen Auswärtsleistungen seines Teams nicht einmal mit einer langen Verletztenliste erklären. Nur Anis Ouzenadji (Knöchel) dürfte am Samstagabend fehlen.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Troyes

Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Torres, Godts

: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Torres, Godts Troyes: Konate, Maronnier, Monfray, Diaz, Gozzi, Mille, Dermane, Diop, Ifnaou, Ripart, Nkada

Troyes droht Niederlage ohne eigenes Tor im Parc des Princes

Troyes hat in den ersten neun Ligue-1-Spielen nur sieben Tore erzielt. In mehr als der Hälfte der Partien (5) blieb die Mannschaft torlos. Auswärts sieht die Bilanz noch schwächer aus: 75 % der Auswärtsfahrten endeten ohne eigenen Treffer.

PSG hielt am Dienstagabend in Villarreal die Null, obwohl man über weite Strecken des Spiels komfortabel in Führung lag. Trotz der deutlichen Führung im El Madrigal hätten sich Luis Enriques Spieler nach der Pause zurücklehnen können. Stattdessen stand am Ende ein souveränes Zu-Null.

Matvei Safonov hat in dieser Ligue-1-Saison bislang erst zwei Zu-Null-Spiele vorzuweisen. Deshalb liegt die implizite Wahrscheinlichkeit für diesen Markt bei einer reinen Kopf-oder-Zahl-Situation. Dennoch hat Troyes in zehn Versuchen noch nie gegen PSG gewonnen. Frisch vom deutlichen Sieg über Villarreal sollte PSG wenig Mühe haben, Troyes beiseitezufegen.

PSG vs Troyes Wette 1: PSG gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Die Pariser steuern auf einen lockeren Sieg zu

Wir haben bereits den furiosen Auswärtssieg von PSG im El Madrigal am Dienstagabend angesprochen. Die Pariser legten innerhalb der ersten 17 Minuten eine Vier-Tore-Führung vor.

Mit 21 Liga-Toren aus neun Spielen stellt die Mannschaft die beste Offensive der Ligue 1. Troyes hat in der gleichen Anzahl an Spielen 16 Gegentore kassiert.

Keiner der bisherigen Heimsiege von PSG in dieser Saison fiel mit drei Toren Unterschied aus. Allerdings sind die Siegmargen in den letzten Wochen gewachsen. Zuletzt gab es ein 5:1 gegen Le Havre, davor zwei Zwei-Tore-Siege gegen Lyon und Straßburg.

Angesichts der starken Form und der Qualität des Gegners erscheint eine Wette auf einen PSG-Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % durchaus nachvollziehbar.

PSG vs Troyes Wette 2: Asiatisches Handicap (3-Wege) – PSG -2 zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Godts soll seine Minuten gegen schwächelnde Troyes nutzen

Mika Godts hat in der Ligue 1 zweimal getroffen und zweimal vorbereitet. Diese vier Torbeteiligungen gelangen ihm in nur 281 Minuten. Seine beiden Tore erzielte er zudem in seinen letzten drei Einsätzen.

Mit 0,64 Toren pro 90 Minuten weist er die beste Quote im Klub auf. Unter den Flügelspielern liegt er beim Wert für kreierte Chancen im 95. Perzentil.

Auch bei den Toren liegt Godts im 85. Perzentil. Dass er in dieser Saison erst zwei seiner acht Ligue-1-Einsätze von Beginn an bestritten hat, gibt allerdings zu denken. Am Wochenende dürfte er jedoch seine Chance bekommen.

Die Rotation nach dem 6:0-Champions-League-Sieg am Dienstag in Villarreal dürfte ihm dabei helfen. Da Ousmane Dembele und Khvicha Kvaratskhelia weiterhin ausfallen, wird Luis Enrique auf den Belgier setzen. Troyes hat in neun Ligue-1-Spielen bereits 16 Gegentore kassiert, weshalb sich Godts gute Chancen ausrechnen darf.

PSG vs Troyes Wette 3: Torschütze – Mika Godts zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

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