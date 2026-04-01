PSG vs Toulouse Wett Tipp: Der Meister peilt einen entscheidenden Sieg an

Unser Experten-Team erwartet, dass das unter Carles Martinez Novell erstarkte Toulouse in Paris eine Niederlage einstecken muss, während PSG den Druck auf Lens weiter erhöht.

Die besten Wetten für PSG vs Toulouse

Beide Teams treffen: Nein – Quote 1.80 bei Oddset

Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit – Quote 1.80 bei Oddset

Ousmane Dembélé: Tor oder Assist (Anytime) – Quote 2.30 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2:0 Toulouse

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Paris Saint-Germain hat sich seit der 1:3-Niederlage gegen Monaco deutlich gesteigert. Der amtierende Meister hat jedes darauffolgende Spiel mit mindestens drei Toren Vorsprung gewonnen. In der Champions League fegten sie Chelsea mit einem Gesamtergebnis von 8:2 vom Platz, bevor sie gegen Nizza vier Tore erzielten und dabei die weiße Weste wahrten.

Luis Enrique scheint den Formhöhepunkt perfekt abzupassen. Seinen Spielern steht nun ein extrem fordernder Monat bevor: Erst geht es gegen Toulouse, gefolgt von zwei Partien gegen Liverpool, wobei zwischendrin – innerhalb der nächsten 10 Tage – auch noch das Duell gegen Lens ansteht.

PSG ist jedoch nicht unantastbar. Beide Niederlagen in den letzten 10 Spielen endeten mit einem 1:3. Dennoch kämpft Toulouse nach einem schwachen Februar, in dem nur ein einziger Sieg gelang, mühsam um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

„La Téfécé“ belegt aktuell den neunten Platz und reist mit zwei Siegen in Folge im Gepäck an. Nach der 0:1-Niederlage gegen Marseille rehabilitierten sie sich mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen das Schlusslicht Metz, gefolgt von einem 1:0-Heimsieg gegen Lorient.

Das Hinspiel verlief jedoch völlig anders: PSG dominierte Toulouse deutlich mit 6:3. Die Mannschaft von Carles Martinez Novell zeigt sich gegen Top-Teams oft anfällig. Das macht einen Heimsieg der Pariser hochwahrscheinlich – für den Hauptstadtclub ist dieses Spiel ein absoluter Pflichtsieg.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Toulouse

PSG: Safonov, Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Lee, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Toulouse: Restes, McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen, Dönnum, Casseres, Diop, Sidibe, Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho

Safonov bereit für das nächste „Zu Null“

PSG hat defensiv zuletzt exzellent performt und zwei Clean Sheets in Folge eingefahren, während man selbst sieben Tore erzielte. Der letzte Spieler, der die Pariser Defensive überwinden konnte, war Malo Gusto vor drei Spieltagen im Parc des Princes.

Da Lucas Chevalier weiterhin auf der Bank sitzt, hat Matvei Safonov in der zweiten Saisonhälfte im Tor überzeugt. Drei der fünf Ligaspiele ohne Gegentor des russischen Keepers fielen in die letzten fünf Ligue-1-Partien von PSG.

Toulouse konnte sich in den letzten Wochen zwar fangen, doch trotz der Siege bleibt die Defensive instabil. Beim 4:3-Sieg gegen Metz kassierten sie drei Gegentore gegen eine Mannschaft, die mit nur 25 Treffern die drittwenigsten Tore der Liga erzielt hat.

PSG glänzt derzeit in Offensive und Defensive gleichermaßen. Es würde nicht überraschen, wenn Safonov ein weiteres Mal die Null hält und sein Konto auf sechs Clean Sheets in dieser Saison erhöht.

PSG vs Toulouse Wette 1: Beide Teams treffen: Nein – Quote 1.75 bei Oddset

Der Meister dreht nach der Pause auf

In den letzten Partien hat PSG die Offensivbemühungen nach dem Seitenwechsel massiv intensiviert. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: 17 der 28 Tore aus den letzten zehn Pflichtspielen fielen in der zweiten Halbzeit. Zudem wurden neun der letzten 14 Treffer erst nach dem Pausentee erzielt.

Gegen Nizza brauchte es kurz vor der Pause einen Elfmeter von Nuno Mendes als Dosenöffner, um in der zweiten Hälfte drei weitere Tore nachzulegen. Die Truppe von Luis Enrique ist zwar immer für ein frühes Tor gut, entwickelt aber meist in den finalen 45 Minuten eine enorme Wucht.

Toulouse hingegen tat sich gegen Lorient in der ersten Halbzeit schwer und brachte von vier Schüssen nur einen auf das Tor. Am Ende brauchten sie ein Tor von Emerson in der 81. Minute, um die drei Punkte zu sichern.

Da „La Téfécé“ nicht nur in der Anfangsphase, sondern auch mit zunehmender Spieldauer anfällig wirkt und PSG über eine enorme Banktiefe verfügt, sehen wir hier großen Value. Die Pariser werden nach der Halbzeitansprache vermutlich noch motivierter aus der Kabine kommen.

PSG vs Toulouse Wette 2: Über 1.5 Tore in der 2. Halbzeit – Quote 2.30 bei Oddset

Der Ballon d’Or-Gewinner wird liefern

Ousmane Dembélé wurde beim jüngsten 3:1-Testspielsieg Frankreichs gegen Kolumbien geschont. Gegen Brasilien stand er jedoch 58 Minuten auf dem Platz und bereitete Kylian Mbappé mit einer perfekten Flanke die Führung beim 2:1-Sieg vor.

Der Ballon d’Or-Gewinner von 2025 verpasste die letzten Februarwochen aufgrund einer Wadenverletzung, kehrte aber in Topform zurück. In den letzten fünf Einsätzen für Verein und Nationalteam verbuchte er ein Tor und zwei Assists – darunter der entscheidende Pass für das späte Tor von Pedro Fernandez gegen Nizza.

Trotz verletzungsbedingter Ausfälle kommt Dembélé in dieser Saison auf beeindruckende 13 Tore und acht Vorlagen in 29 Pflichtspielen für PSG.

Der Franzose ist bekannt dafür, Verteidiger mit seiner Beidfüßigkeit zur Verzweiflung zu bringen. Er ist sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker brandgefährlich. Wir erwarten, dass er die Defensive von Toulouse über die gesamte Spielzeit dominieren wird.

PSG vs Toulouse Wette 3: Ousmane Dembélé: Tor oder Assist (Anytime) – Quote 1.87 bei Oddset

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