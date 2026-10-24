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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Paris Saint-Germain im direkten Duell mit Olympique Lyon zurück an die Tabellenspitze der Ligue 1 kämpft.

Die besten Wetten für PSG vs Lyon

1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

1X2 1. Halbzeit – PSG zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : PSG 3:1 Lyon

: PSG 3:1 Lyon Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Torres, Doué, Hakimi; Lyon – Nuamah

Am Sonntagabend reist der aktuelle Tabellenführer Olympique Lyon zum Zweitplatzierten Paris Saint-Germain (PSG). Das verspricht ein faszinierendes Duell zwischen zwei der fünf Mannschaften zu werden, die derzeit gemeinsam mit 14 Punkten in der Ligue 1 stehen.

PSG holte aus den ersten drei Spielen der Saison 2026/27 in der Ligue 1 lediglich zwei Punkte. Seitdem hat die Mannschaft von Luis Enrique vier Spiele in Folge gewonnen, darunter starke Auswärtssiege bei Marseille und Strasbourg.

Die Pariser befinden sich in der ungewohnten Position, dem Spitzenreiter hinterherzujagen, statt selbst das Tempo vorzugeben. Fünf Teams trennt lediglich die Tordifferenz. PSG weiß, dass ein Sieg gegen Lyon helfen könnte, sich etwas von der Konkurrenz abzusetzen.

Gegen Lyon muss PSG möglicherweise ohne Ousmane Dembélé auskommen. Der französische Stürmer musste beim 4:2-Champions-League-Sieg gegen Barcelona am Dienstagabend bereits früh in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, Ferran Torres soll ihn vertreten. Zudem fehlt PSG der schnelle Flügelspieler Kvicha Kvaratskhelia für den Rest der Saison, nachdem er sich unter der Woche einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen hat.

Lyon hat die Erwartungen in den ersten sieben Spielen der Saison 2026/27 übertroffen. Die Mannschaft von Paulo Fonseca hat zahlreiche Verletzungssorgen, erkämpft sich aber trotzdem weiter Siege und hat dabei erst fünf Gegentore kassiert.

Keito Nakamura fehlt beim Ausflug in die französische Hauptstadt gesperrt. Zudem fallen Lois Openda (Bein), Mo Ouédraogo (Knie), Nicolás Tagliafico (Muskel) und Pavel Šulc (Knie) verletzt aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Lyon

PSG : Safonov, Hernández, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Torres

: Safonov, Hernández, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Torres Olympique Lyon: Descamps, Athekame, Abner Vinícius, Niakhaté, Mata, Bidstrup, Tessmann, Duranville, Nuamah, Tolisso, Himbert

Die direkten Duelle sprechen für diese Wette

PSG hat acht der letzten elf Ligue-1-Duelle zu Hause gegen Lyon gewonnen. Fonsecas Mannschaft schnappte sich beim letzten Besuch im Parc des Princes im April zwar alle drei Punkte, doch PSG scheint nach dem Erfolg gegen Barcelona in der Champions League wieder zu alter Stärke zurückgefunden zu haben und strotzt vor Selbstvertrauen.

Ein Heimsieg erscheint am wahrscheinlichsten, allerdings deuten die Daten darauf hin, dass auch Lyon mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft. Die „Gones“ haben in jedem ihrer letzten acht Duelle mit den Parisern getroffen.

Lyons Offensivleistung passt nicht zur aktuellen Tabellenposition. In der xG-Tabelle der Ligue 1 würde Lyon derzeit mit 11,5 nur auf dem neunten Platz liegen. Wir können einen fünften Ligue-1-Sieg in Folge für PSG sowie ein Tor der Gäste bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % erwarten.

PSG vs Lyon Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

Die Gastgeber dürften zur Pause vorn liegen

PSG hat in sechs der letzten sieben Duelle mit Lyon zuerst getroffen. In fünf dieser sieben Partien führte man zudem zur Halbzeit. Beim jüngsten Heimspiel gegen Le Mans lag Enriques Mannschaft zur Pause mit 1:0 vorn, ehe am Ende ein 3:1-Sieg stand.

Auch in den letzten beiden Champions-League-Heimspielen gegen Slovan Bratislava und Barcelona führten die Pariser bereits zur Pause.

Eine Wette darauf, dass die Pariser zur Halbzeitpfeife führen, bietet eine implizite Wahrscheinlichkeit von 55,55 %. Auf Basis der direkten Duelle könnte das der Value-Tipp unter unseren PSG vs Lyon Wett-Tipps sein. Da Dembélé und Kvaratskhelia fehlen, dürften Ferran Torres und Désiré Doué gegen Lyon mehr offensive Verantwortung übernehmen müssen.

PSG vs Lyon Wette 2: 1X2 1. Halbzeit – PSG zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Torres übernimmt die Torgefahr von Dembélé

Ferran Torres hat sich nahtlos in den Kader von PSG eingefügt, seit er von Barcelona kam. Er erzielte vier Ligue-1-Tore in sieben Einsätzen.

Zwar stand er in nur vier dieser sieben Partien in der Startelf, doch gegen Lyon dürfte er so gut wie sicher von Beginn an mitwirken. Torres kommt aus sieben Einsätzen auf einen xG-Wert von 2,46, seine vier Tore deuten also darauf hin, dass er vor dem Tor äußerst abgezockt war.

Torres trifft derzeit in Frankreich mit einer Quote von 57,14 %. Für dieses Wochenende können wir ihn als Torschützen zu jeder Zeit bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von lediglich 52,63 % erwarten. Dieser Preis könnte durchaus Value bieten, auch wenn seine längeren Quoten Lyons bislang solide Defensivbilanz widerspiegeln dürften. Wir sind dennoch überzeugt, dass er PSGs größte Hoffnung auf einen Treffer am Sonntag ist.

PSG vs Lyon Wette 3: Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

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