Weitere Informationen und aktuelle Quoten findest du auf den offiziellen Websites der Buchmacher; Leser können außerdem auf folgende Inhalte zugreifen:

Den Leitfaden zum Betano Promo Code mit allen Details zum Willkommensbonus und zur Kontoerstellung.

Die Übersicht der besten Sportwetten Anbieter.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Titelverteidiger ihren dritten Ligue-1-Sieg in Folge einfahren, Le Mans sich aber wacker schlägt.

Die besten Wetten für PSG vs Le Mans

1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,50 bei Betano

Asiatisches Handicap 3-Wege – Le Mans +3 zu einer Quote von 2,20 bei Betano

Schüsse – Ousmane Dembélé 5+ Schüsse zu einer Quote von 1,70 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: PSG 3:1 Le Mans

PSG 3:1 Le Mans Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Dembélé x2, Doué; Le Mans – Diallo

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kehrt nach der Länderspielpause in den Parc des Princes zurück, um auf Aufsteiger Le Mans zu treffen.

Die Länderspielpause kam für PSG zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn die Mannschaft hatte gerade erst in ihren Rhythmus gefunden. Luis Enriques Team gewann zwei Ligue-1-Spiele in Folge gegen Brest und Marseille und erholte sich damit vom schleppenden Start in die Saison 2026/27.

Es könnte ein schwieriges Spiel für PSG werden. Le Mans kommt auch ohne Ballbesitz gut zurecht und kam im Schnitt nur auf 46,3 % Ballbesitz, verglichen mit 66,1 % bei PSG. Das bedeutet, dass die Gäste wohl tief stehen und bei jeder Gelegenheit kontern werden. Enrique hat einen nahezu vollzähligen Kader zur Verfügung, lediglich Senny Mayulu (Oberschenkel) fällt aus. Ferran Torres steht nach seiner Rückkehr vom Einsatz mit der spanischen Nationalmannschaft vor einem späten Fitnesstest.

Patrick Videiras Le Mans hat mit seinem vielversprechenden Start zurück in der Ligue 1 alle überrascht. Sechs Punkte aus den ersten fünf Spielen reichen bereits für einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der französischen Eliteliga.

Le Mans hat bei PSG nur einmal auswärts gewonnen, und dieser Sieg liegt bereits im Februar 2006 zurück. Allerdings verlor die Mannschaft auch drei ihrer letzten vier Auswärtsspiele seit April 2007. Videiras Team muss auf Djibril Sidibé verzichten, der gesperrt fehlt. Auch Erwan Colas ist verletzungsbedingt nicht dabei.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Le Mans

PSG : Safonov, Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé

: Safonov, Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé Le Mans: Kocik, Torrent, Yohou, Voyer, Bamba, Larouci, Bourabaa, Bretelle, Vercruysse, Mafouta, Diallo

PSG soll sich durchsetzen, während Le Mans trifft

Le Mans hat gezeigt, dass die Mannschaft trotz des frischen Aufstiegs in die Ligue 1 für Probleme sorgen kann. Neun Tore in den ersten fünf Spielen sind eine ordentliche Ausbeute für ein Team, das sich noch an die Ligue 1 gewöhnt.

PSG war defensiv ebenfalls anfälliger als gewohnt und kassierte in den ersten fünf Ligaspielen sieben Gegentore. Zuletzt nutzte Monaco diese Schwäche aus und gewann vergangenen Monat mit 2:1 im Parc des Princes.

Dennoch sollte PSG über genügend Qualität verfügen, um die drei Punkte zu sichern. Im letzten Auswärtsspiel gewann die Mannschaft mit 2:1 bei Marseille und wird zu Hause auch gegen Le Mans den Ballbesitz dominieren wollen. Das macht einen PSG-Sieg mit Toren auf beiden Seiten bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % zu einer interessanten Option.

PSG vs Le Mans Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,50 bei Betano

Le Mans soll die Niederlage in Grenzen halten

PSG gewinnt in dieser Saison nicht gerade souverän. Mit mehr als einem Tor Vorsprung hat die Mannschaft noch nicht gewonnen, und der knappe 2:1-Sieg bei Marseille unterstreicht die Tendenz zu engen Spielen.

Le Mans hat auch in Niederlagen ähnliche Widerstandsfähigkeit gezeigt. Bisher verlor die Mannschaft noch kein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied, und Patrick Videira hat sein Team gut organisiert und schwer bespielbar gemacht.

Le Mans muss hier lediglich eine Drei-Tore-Niederlage vermeiden. PSG hat in dieser Saison nicht gezeigt, dass die Mannschaft mit großem Vorsprung gewinnen kann. Djibril Sidibé ist gesperrt, doch Le Mans sollte das Spiel trotzdem eng gestalten können. Die Gäste verloren bislang nur eines von fünf Spielen, und das mit nur einem Tor Unterschied, was +3 bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45,5 % zu einer interessanten Option macht.

PSG vs Le Mans Wette 2: Asiatisches Handicap 3-Wege – Le Mans +3 zu einer Quote von 2,20 bei Betano

Dembélé soll an seine Form anknüpfen

Ousmane Dembélé schießt in bemerkenswertem Tempo. Er kam auf 16 Schüsse in nur 211 Ligue-1-Minuten. Das ergibt 6,82 Versuche pro 90 Minuten.

Auch wettbewerbsübergreifend war seine Form beeindruckend. In der Champions League erzielte Dembélé zwei Tore und bereitete zwei weitere vor, und das alles in nur 64 Minuten.

Le Mans dürfte tief verteidigen und PSG so Abschlüsse aus der Distanz erlauben. Dembélé ist einer der Spieler, die davon am ehesten profitieren können. Sein größtes Risiko bleibt die Zahl seiner Einsatzminuten. Er benötigt fünf Schüsse, um diese Wette zu gewinnen, und kommt in der Ligue 1 im Schnitt auf 6,82 Schüsse pro 90 Minuten. Hält er dieses Tempo, sollte er gute Chancen haben, die nötige Marke zu erreichen.

PSG vs Le Mans Wette 3: Schüsse – Ousmane Dembélé 5+ Schüsse zu einer Quote von 1,70 bei Betano

+