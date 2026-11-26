Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es in der französischen Hauptstadt wenige Tore gibt und Lorient den Tabellenführer bis zum Schluss fordert.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Paris Saint-Germain vs Lorient

1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Lorient +2 Handicap zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.72 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Paris Saint-Germain 1:0 Lorient

Torschützen-Wett-Tipp: Paris Saint-Germain – Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain steht an der Spitze der Ligue 1, nachdem ein 3:2-Sieg bei Nizza am vergangenen Wochenende den Vorsprung auf Paris FC sicherte. Der Sieg wurde allerdings von einer Knieverletzung mit Saisonende für Flügelspieler Désiré Doué überschattet.

Ohne Doué kehrte PSG unter der Woche auf den Platz zurück und trennte sich 2:2 von der Roma in der Champions League. Tore von Ousmane Dembélé und Illia Zabarnyi reichten nicht für den vollen Punktgewinn.

Lorient geht nach einem 1:1-Heimremis gegen Rennes am vergangenen Sonntag in dieses Spiel. Das Team von Alexandre Dujeux liegt mit 16 Punkten aus den ersten 11 Spielen komfortabel im Tabellenmittelfeld. Zuletzt gewannen sie auswärts mit 2:0 bei Le Havre.

Voraussichtliche Aufstellungen für Paris Saint-Germain vs Lorient

Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Akliouche, Dembélé, Godts

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Akliouche, Dembélé, Godts Lorient: Mvogo, Adjei, Talbi, Obaretin, Sylla, Cadiou, Avom, Kouassi, Bernardeau, Makengo, Aiyegun

Wenig Dramatik in der ersten Halbzeit

Da Doué neben Khvicha Kvaratskhelia ausfällt, fehlen Paris Saint-Germain zwei ihrer gefährlichsten Offensivspieler. Auch Dembélé stand nach einer Verletzung seit mehr als einem Monat nicht mehr in der Startelf. Das spricht für Lorients Chancen, sich in der Anfangsphase dieses Spiels zu behaupten.

In allen vier Heimspielen von PSG in der Liga in dieser Saison fiel höchstens ein Tor vor der Pause. Im Parc des Princes hat die Mannschaft in der Ligue 1 noch kein Gegentor vor dem Seitenwechsel kassiert.

Lorient dürfte zu Beginn dieser Partie wenig Risiko eingehen. Das Team stellt die beste Auswärtsabwehr der Liga und wird versuchen, diese Stabilität durch ein enges Spiel zu wahren. Dujeux' Mannschaft hat in fünf Auswärtsspielen erst zwei Gegentore kassiert.

In diesen fünf Auswärtsspielen von Les Merlus fielen vor der Pause insgesamt nur zwei Tore. Deshalb erscheint eine Wette auf unter 1,5 Tore in der ersten Halbzeit dieses Spiels als kluger Schachzug.

Paris Saint-Germain vs Lorient Wette 1: 1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Lorient stellt sich einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe

Mit vier zu Null gehaltenen Spielen in den vergangenen sechs Partien darf Lorient gegen eine geschwächte PSG-Offensive nicht unterschätzt werden. Auch die Daten unterstreichen, wie solide das Team in der eigenen Hälfte verteidigt. Dujeux' Mannschaft hat in dieser Saison nur 12,4 xG zugelassen, der zweitbeste Wert der Ligue 1 hinter Paris FC.

Luis Enrique setzt bei so kurzen Abständen zwischen den Spielen häufig auf Rotation. Nach dem Roma-Duell am Mittwochabend dürfte er einige Spieler schonen. Das könnte Lorient zusätzlich helfen, im Parc des Princes mitzuhalten.

PSG hat in dieser Saison bislang nur ein Ligaspiel mit einem Vorsprung von mehr als zwei Toren gewonnen, auswärts beim Tabellenletzten Le Havre. Vor diesem Hintergrund bietet eine Wette auf Lorient mit einem +2-Handicap sehr guten Value.

Paris Saint-Germain vs Lorient Wette 2: Lorient +2 Handicap zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Wenige Tore im Parc des Princes erwartet

So stark Lorient in der Abwehr agiert, so große Probleme hat das Team im Angriff. Mittelfeldspieler Jean-Victor Makengo ist der einzige Spieler von Les Merlus, der in dieser Ligue-1-Saison mehr als einmal getroffen hat.

Auch in der Kreativität hapert es bei Lorient. Die größte Gefahr geht über die linke Seite von Arsène Kouassi aus, der zwei Vorlagen beigesteuert hat. Mit einem xG-Wert von 13,4 stellt das Team jedoch den schwächsten Angriffswert der Liga.

Es ist daher schwer vorstellbar, dass die Gäste in diesem Spiel treffen. PSG hat defensiv kaum Personalsorgen und in der Liga nur 12,9 xG zugelassen.

Über alle Wettbewerbe hinweg hat PSG drei der vergangenen sechs Spiele zu Null gewonnen. Eine Wette darauf, dass mindestens eines dieser Teams nicht trifft, sieht mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 57 % gut aus.

Paris Saint-Germain vs Lorient Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.72 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+