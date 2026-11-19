Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Meister den Gastgebern die erste Heimniederlage der Saison zufügen.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Nice vs PSG

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.69 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Torschütze – Elye Wahi zu einer Quote von 3.50 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Nice 1:2 PSG

Torschützen-Wett-Tipp: Nice – Elye Wahi; PSG – Ferran Torres, Désiré Doué

Nice hat sich gut von einem schwachen Start in die Ligue-1-Saison erholt. Die Adler blieben in ihren ersten vier Ligaspielen der neuen Saison ohne Sieg. Zuletzt lief es jedoch deutlich besser: Fünf der letzten sechs Ligaspiele konnte das Team für sich entscheiden.

Dadurch geht Olivier Pantalonis Mannschaft als Tabellensechster in den 11. Spieltag und belegt damit den letzten Platz, der zur europäischen Qualifikation berechtigt. Die gute Nachricht: Nur ein Punkt trennt sie von Marseille auf Platz vier, drei Punkte von Paris FC auf Platz drei. Die schlechte Nachricht: Jetzt kommt der Meister zu Besuch.

Auch Paris Saint-Germain erwischte einen etwas holprigen Saisonstart und blieb in den ersten drei Spielen ohne Sieg. Luis Enriques Mannschaft wurde ein Comeback zugetraut, und das ist eindrucksvoll gelungen. Die Pariser stehen bei sieben Siegen in Serie in der Ligue 1, womit sie an die Tabellenspitze geklettert sind.

Die amtierenden Champions-League-Sieger sind auch in der Champions League gut gestartet. PSG führt die Ligaphase an und soll angesichts der verbleibenden Partien dort auch bleiben. Trotz Rotation im Kader liefert das Team in beiden Wettbewerben weiterhin Ergebnisse ab – ein beunruhigendes Zeichen für Nice.

Voraussichtliche Aufstellungen für Nice vs PSG

Nice : Diouf, Seidu, Ndayishimiye, Abdelmonem, Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Nkounkou, Diop, Amoura, Wahi

: Diouf, Seidu, Ndayishimiye, Abdelmonem, Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Nkounkou, Diop, Amoura, Wahi PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Doué, Godts, Torres

PSGs Offensivpower trifft auf Nizzas Heimstärke

Nice war in dieser Saison ordentlich im Abschluss und erzielt im Schnitt 1,50 Tore pro Ligaspiel. Zuhause legt die Mannschaft noch eine Schippe drauf und kommt auf zwei Tore pro Spiel, kassiert dabei im Schnitt ein Gegentor pro Partie. Das sind relativ normale Werte für die Liga, haben aber zu einigen beeindruckenden Ergebnissen geführt.

PSG ist mit 22 Toren aus 10 Spielen punktgleich bester Torschütze der Ligue 1. Auswärts ist Enriques Mannschaft sogar noch gefährlicher und kommt auf 15 Tore in sechs Spielen. Die Offensivleistung auswärts hat sich im Saisonverlauf gesteigert, zuletzt mit dem 5:1-Sieg bei Le Havre.

Nicht alles läuft positiv für PSG, das defensiv zu kämpfen hat. In fünf der sechs Auswärtsspiele in der Ligue 1 blieb die Mannschaft ohne Zu-Null. Bei Nice zeigt sich ein ähnliches Bild. Beide Teams trafen in vier der fünf Heimspiele von Nice.

Wir sollten Tore auf beiden Seiten erwarten. Sieben der letzten neun Spiele von PSG in allen Wettbewerben knackten die Marke von 2,5 Toren. Alles deutet auf ein torreiches Spiel hin. Dieser Markt wäre zudem in vier der letzten sieben direkten Duelle zwischen den beiden Teams eingetroffen.

Nice vs PSG Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Eine ungeschlagene Serie steht vor dem Ende

Der Gastgeber geht mit einer ungeschlagenen Heimserie in der Ligue 1 in diese Saison in dieses Spiel. Die Adler gewannen drei der fünf Heimspiele und gaben nur gegen Lorient und Le Mans Punkte ab. Im Saisonverlauf hat sich das Team stetig verbessert, doch dies ist die bisher größte Herausforderung.

Auch PSG hat im Saisonverlauf an Tempo zugelegt. Seit der Niederlage gegen Monaco läuft bei den Parisern eine Serie von elf Siegen in Folge in allen Wettbewerben. Diese Serie zu stoppen, würde eine herausragende Leistung von Pantalonis Mannschaft erfordern.

Nice holte in der Saison 2024/25 vier Punkte gegen PSG, wobei der 3:1-Sieg zu einem Zeitpunkt fiel, als die Meisterschaft bereits so gut wie entschieden war. Die Pariser schlugen zurück und machten im vergangenen Jahr das Double gegen Nice. Dabei blieben sie in diesem Duell ohne Gegentor, doch die aktuelle PSG-Abwehr wirkt nicht ganz so solide. Erwartet werden Tore auf beiden Seiten in einem unterhaltsamen Spiel.

Nice vs PSG Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Eine Außenseiter-Option für den Torschützen

Bei Enriques Kader fällt die Wahl eines Torschützen eher leicht. Selbst mit den Ausfällen hat PSG immer noch einen Luxuskader zur Verfügung. Doch der eigentliche Wert aus Wettperspektive liegt darin, auf einen Spieler von Nice zu setzen, der die Abwehr der Gäste durchbricht.

Elye Wahi war in dieser Ligue-1-Saison der herausragende Spieler der Adler. Der Ivorer hat in neun Ligue-1-Einsätzen für den Klub sechs Tore erzielt. Er ist bereits nur noch ein Tor davon entfernt, seine gesamte Ligue-1-Ausbeute der vergangenen Saison einzustellen.

Zudem traf er während der Länderspielpause für die Elfenbeinküste und kommt damit auf sechs Tore in sechs Spielen für Klub und Nationalmannschaft. Wahi erzielte zuletzt einen Hattrick in seinem letzten Heimspiel für Nice. Dieses Selbstvertrauen macht ihn zu einer guten Quote für seinen ersten Treffer überhaupt gegen PSG.

Nice vs PSG Wette 3: Torschütze – Elye Wahi zu einer Quote von 3.50 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+