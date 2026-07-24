Liverpool vs Sunderland Wett Tipp: Zäher Auftakt in die Saisonvorbereitung

Unser Wett-Experte rechnet in dieser torarmen Partie damit, dass beide Teams noch weit von ihrer Bestform entfernt sind. Am Ende dürfte sich Liverpool knapp durchsetzen.

Die besten Wetten für Liverpool vs Sunderland

Halbzeit mit den meisten Toren für Liverpool – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,25 bei bet365

1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,50 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Liverpool & Ja zu einer Quote von 2,87 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 2:1 Sunderland

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool – Dominik Szoboszlai, Will Wright; Sunderland – Enzo Le Fée

Die Saison 2025/26 ist ein Kapitel, das die Fans des FC Liverpool am liebsten schnell vergessen würden. Obwohl die Reds als amtierender Premier-League-Meister in die Spielzeit gingen, konnten sie den Titel zu keinem Zeitpunkt ernsthaft verteidigen. Die enttäuschende Saison bedeutete letztlich auch das Aus für Trainer Arne Slot.

Mit Andoni Iraola hat nun der ehemalige Coach des AFC Bournemouth das Ruder übernommen – und die Erwartungen an der Anfield Road sind gewohnt hoch. Sein extrem intensiver Offensivfußball erinnert nicht zufällig an Liverpool-Legende Jürgen Klopp und sorgt unter den Fans bereits für echte Aufbruchstimmung. Der spanische Taktiker führte die „Cherries“ in der vergangenen Saison auf den sechsten Platz – nur drei Punkte hinter den Reds.

Allerdings musst du dich noch etwas gedulden, bis du das Team in Bestbesetzung siehst, da etliche Leistungsträger noch nicht zur Mannschaft gestoßen sind. Das Gleiche gilt für Sunderland: Auch bei den „Black Cats“ weilten einige Akteure bis tief in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft oder befinden sich noch im verlängerten Sonderurlaub. Dabei blickt der Klub aus dem Nordosten Englands auf eine sensationelle Spielzeit zurück – schließlich war es die erste Premier-League-Saison nach acht Jahren Abstinenz.

Trainer Régis Le Bris hat hervorragende Arbeit geleistet und das Team auf Anhieb in den Europapokal geführt. Sunderland beendete die Saison auf Platz sieben, punktgleich knapp hinter Iraolas Bournemouth. Damit spielt der Klub erst zum zweiten Mal in seiner gesamten Vereinsgeschichte auf internationalem Parkett.

Die Vorbereitung haben sie bereits mit einem Testspiel gegen York eingeläutet. Nun geht es in die Premier League Summer Series, wo Liverpool direkt der schwerste Brocken ist. Du kannst dich also auf einen umkämpften Härtetest für beide Seiten einstellen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Sunderland

Liverpool:Mamardashvili, Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez, Nyoni, Jones, Szoboszlai, Elliott, Ngumoha, Wright

Sunderland:Ellborg, Mukiele, O'Nien, Hume, Reinildo, Browne, Rigg, Scott, Le Fée, Tutierov, Ogunsuyi

Die Reds brauchen wohl etwas Anlaufzeit

Da auf beiden Seiten noch zahlreiche Stammkräfte fehlen, dürfte dem Spiel der gewohnte Feinschliff fehlen. Für Liverpool ist es das allererste Testspiel der neuen Saisonvorbereitung, weshalb wir uns primär auf die Daten der vergangenen Spielzeit stützen können. Immerhin: Die Reds haben in jedem ihrer letzten 17 Ligaspiele mindestens einen Treffer erzielt.

Besonders in der Fremde lief der Offensivmotor gut geölt: In den letzten drei Auswärtsspielen traf Liverpool jeweils doppelt. Allerdings brauchte die Mannschaft in der vergangenen Saison oft eine gewisse Anlaufzeit. Sattelfeste 39 ihrer insgesamt 63 Ligatore erzielten die Reds erst in der zweiten Halbzeit.

Das entspricht satten 62 % aller Treffer im zweiten Durchgang. Im Schnitt erzielte Liverpool nach dem Seitenwechsel 1,03 Tore pro Spiel, während es in den ersten 45 Minuten nur 0,63 Tore waren. Da hier eine sehr junge und noch uneingespielte Elf auf dem Platz steht, rechnen wir erst in Durchgang zwei mit dem entscheidenden Vorstoß der Reds.

Liverpool vs Sunderland Wette 1: Halbzeit mit den meisten Toren für Liverpool – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Zäher Beginn in Nashville erwartet

In der drückenden Hitze von Nashville, Tennessee, dürften beide Teams ihre liebe Not haben, sofort auf Betriebstemperatur zu kommen. Das Geodis Park Stadium stellt zwar die Kulisse für ein Duell zweier Premier-League-Klubs, doch die Realität heißt eben Saisonvorbereitung: Das Feintuning steckt noch in den Kinderschuhen.

Wir erwarten daher eine sehr verhaltene erste Halbzeit, in der die Spieler erst einmal wieder ihren Rhythmus finden müssen. Ohne das gewohnte Stammpersonal werden vor allem die jungen Nachwuchskräfte Zeit brauchen, um ins Spiel zu finden. Dementsprechend glauben wir nicht, dass bis zur Pause auf der Anzeigetafel allzu viel passiert.

Ein Blick auf die Zahlen untermauert das: Liverpool lag in der vergangenen Premier-League-Saison in 66 % der Spiele zur Halbzeit nicht in Führung. Sunderlands Bilanz ist sogar noch deutlicher: 79 % ihrer Ligapartien standen zur Pause Unentschieden – der dritthöchste Wert der gesamten Liga. Zudem gab es bei keinem anderen englischen Erstligisten so viele torlose erste Halbzeiten wie bei Sunderland (16-mal 0:0 zur Pause in 38 Spielen, was 42 % entspricht).

Liverpool vs Sunderland Wette 2: 1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Bessere Chancen im zweiten Durchgang

Nach einer eher zähen ersten Hälfte erwarten wir nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Zug zum Tor. Liverpools Tendenz zu späten Treffern spricht hier eine deutliche Sprache. Auch die Statistiken von Sunderland zeigen in dieselbe Richtung: Die „Black Cats“ erzielten 29 ihrer 42 Saisontore (69 %) in der zweiten Halbzeit.

Liverpool geht zwar mit einer Serie von vier sieglosen Pflichtspielen in dieses Duell (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), während Sunderland seit fünf Spielen ungeschlagen ist und die letzten drei Partien allesamt gewinnen konnte. Allerdings wiegen die Ausfälle der etablierten Leistungsträger bei Sunderland schwerer – zumal die „Black Cats“ seit 12 direkten Duellen nicht mehr gegen Liverpool gewinnen konnten.

Ein eigener Treffer ist für das Team von Régis Le Bris dennoch absolut realistisch. In 68 % aller Ligaspiele von Liverpool trafen beide Mannschaften (BTTS). Überdies gab es bei 50 % aller Ligaspiele der Reds Tore auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit – Höchstwert in der gesamten Premier League. Genau mit diesem Szenario rechnen wir auch diesen Sonntag im Geodis Park.

Liverpool vs Sunderland Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Liverpool & Ja zu einer Quote von 2,87 bei bet365

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