Lille vs PSG Wett-Tipp: Erneut ein schweres Auswärtsspiel für den Meister

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gastgeber den Heimvorteil gegen den Meister nutzen können und geht von einem spannenden Duell aus.

Die besten Wetten für Lille vs PSG

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,68 bei Oddset

Doppelte Chance – Lille/Unentschieden zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Torschütze – Olivier Giroud zu einer Quote von 3,60 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Lille 1:1 PSG

: Lille 1:1 PSG Torschützen-Wett-Tipp: Lille – Olivier Giroud; PSG – Ferran Torres

Lille befindet sich zu Saisonbeginn erneut im Umbruch. Bruno Genesio verließ den Klub nach zwei Spielzeiten als Trainer, hinterließ die Mannschaft aber in guter Verfassung. Man wurde in der vergangenen Saison Dritter in der Ligue 1 und sicherte sich damit einen Platz in der Champions League.

Diese zusätzlichen Spiele zu managen, wird für den neuen Cheftrainer Davide Ancelotti eine Herausforderung sein. Vorerst kann sich sein Team jedoch rein auf die Liga konzentrieren. Die Mannschaft hat eine echte Chance, den Meister an diesem Wochenende zu schlagen. Die Gastgeber starteten mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Angers positiv in die neue Saison.

Die Pariser kamen in ihrem ersten Ligaspiel der Saison bei Rennes nur zu einem 2:2-Unentschieden. Sie zeigten dabei jedoch Charakter, da sie einen Zwei-Tore-Rückstand aufholten. Ferran Torres kam von der Bank und rettete den französischen Meistern damit einen Punkt.

Dieses Wochenende markiert bereits die vierte Woche in Folge, in der PSG ein Pflichtspiel auswärts bestreitet. Die Mannschaft hat dabei einige Schwächen in der Fremde gezeigt, was den Gastgebern eine gute Gelegenheit gibt, dem Meister die Punkte abzunehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Lille vs PSG

Lille: Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Mbappe, Haraldsson, Correia, Giroud

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Kvaratskhelia, Torres

Anfällige Abwehrreihen auf beiden Seiten

PSG verfügt bereits über einen starken Angriff, den Enrique mit der Verpflichtung von Ferran Torres von Barcelona weiter verstärkt hat. Der spanische Angreifer hinterließ direkt einen starken Eindruck von der Bank aus und erzielte am vergangenen Wochenende bei seinem Debüt einen Doppelpack. Die Europameister haben zuletzt defensiv geschwächelt und in ihren letzten fünf Spielen acht Gegentore kassiert.

Das sollte Lille Zuversicht geben, gegen PSG treffen zu können, insbesondere vor den Fans in Villeneuve-d'Ascq. Les Dogues waren im Angriff effizient und trafen in jedem Vorbereitungsspiel. Die Gastgeber erzielten in ihren letzten sechs Partien 15 Tore, was darauf hindeutet, dass sie auch am Freitagabend treffen sollten.

Lille hat zudem einige defensive Schwächen gezeigt: In vier der letzten fünf Spiele trafen beide Teams. Dasselbe geschah in drei der letzten vier Partien von PSG. Bei neun der letzten zehn direkten Duelle trafen beide Mannschaften mindestens einmal, was wir auch an diesem Wochenende im Decathlon Arena erwarten.

Lille vs PSG Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,68 bei Oddset

Ein schwieriges Auswärtsspiel für PSG

Das Ergebnis vom vergangenen Wochenende zeigte, dass PSG noch nicht in Bestform ist. Die Gastgeber dürfen sich hier Chancen auf ein positives Ergebnis ausrechnen, insbesondere angesichts ihrer starken Bilanz an diesem Standort. Ancelottis Mannschaft ist in den letzten vier Spielen ungeschlagen, was ihr vor dem Duell mit dem Meister Selbstvertrauen geben sollte.

Die jüngste Bilanz von PSG ist nicht so stark, wie sie scheinen mag, denn die Mannschaft hat nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Allerdings ist Enriques Stammkader erst kürzlich in den Spielbetrieb zurückgekehrt, was die beiden Niederlagen erklären könnte. Da man erneut auswärts spielt, ist eine weitere dominante Leistung nicht garantiert. Vier der sechs Niederlagen aus der vergangenen Saison kamen auswärts zustande.

Die Pariser sind in den letzten zehn direkten Duellen gegen Lille ungeschlagen, haben sich auswärts aber schwergetan. Zwei der letzten drei Begegnungen hier endeten mit einem 1:1. Deshalb erwarten wir auch in diesem frühen Saisonspiel eine enge Partie.

Lille vs PSG Wette 2: Doppelte Chance – Lille/Unentschieden zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Der erfahrene Stürmer als Value-Tipp

Es fällt leicht, aus PSGs Offensivreihe einen Torschützen herauszusuchen. Die Mannschaft verfügt über so viel Qualität, dass praktisch jeder ihrer Angreifer treffen könnte. Wer nach Value sucht, sollte sich stattdessen auf die Gastgeber konzentrieren.

Olivier Giroud wechselte im vergangenen Sommer von Los Angeles FC zu Lille, und der Schritt hat sich für ihn ausgezahlt. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison sieben Tore in 30 Einsätzen und hat auch in dieser Saison bereits getroffen. Giroud traf bereits nach zwölf Minuten gegen Angers und kommt damit auf zwei Tore in seinen letzten vier Pflichtspielen für den Klub.

Ancelotti wird ihn voraussichtlich als Sturmspitze gegen eine erfahrene PSG-Abwehr aufbieten. Seine Körpergröße und seine Bewegungen könnten der gegnerischen Defensive Probleme bereiten, was ihn zu unserem Tipp für einen Treffer für Lille am Freitagabend macht.

Lille vs PSG Wette 3: Torschütze – Olivier Giroud zu einer Quote von 3,60 bei Oddset

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