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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Pariser mit einem Sieg die Abstiegssorgen der Gastgeber weiter verschärfen werden.

Die besten Wetten für Le Havre vs PSG

Halbzeit/Endstand – PSG/PSG zu einer Quote von 1,61 bei Oddset

Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,74 bei Oddset

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,03 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Le Havre 0:2 PSG

Le Havre 0:2 PSG Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Ferran Torres x2

Acht Spieltage nach Saisonstart tut sich Le Havre weiterhin schwer, aus der Abstiegszone herauszukommen. Les Ciel et Marine sind Tabellenletzter und warten noch immer auf den ersten Ligasieg. Das ist enttäuschend, zumal der Klub im Sommer unter der Leitung des neuen Sportdirektors Demba Ba einen großen Umbruch vollzogen hat.

Didier Digard ist in seiner dritten Saison beim Verein. Nach Platz 15 und Platz 14 in seinen bisherigen Spielzeiten steht er vor einer weiteren Herausforderung in dieser Saison. The Dean Club zeigte zuletzt bemerkenswerten Kampfgeist, als Marseille vor der Stundenmarke mit 4:0 führte. Le Havre erzielte innerhalb von 12 Minuten drei Tore, was allerdings nicht für einen Punktgewinn reichte.

Paris Saint-Germain ist zwar schleppend in die Liga-Saison gestartet, hat inzwischen aber wieder zu alter Stärke gefunden. Die Pariser bezwangen das stark aufspielende Lyon am Montagabend mit 2:0 und eroberten damit die Tabellenführung zurück. PSG geht mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten Rennes und sage und schreibe 15 Punkten Vorsprung auf die Gastgeber in dieses Wochenendspiel.

Luis Enriques Mannschaft hat trotz einer langen Verletztenliste, besonders im Angriff, ihren Rhythmus gefunden. Les Rouge-et-Bleu dürften zuversichtlich sein, die Tabellenführung gegen den Tabellenletzten der Ligue 1 zu festigen. Der Fußball hat allerdings die Angewohnheit, unerwartete Ergebnisse hervorzubringen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Le Havre vs PSG

Le Havre: Gallon, Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette, Ndiaye, Ebonog, Richardson, Maja, Nakamura

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Doue, Torres

PSG baut weiter Momentum auf

Le Havre hat in dieser Ligue-1-Saison ziemlich schwach gespielt und wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der Klub befindet sich aktuell in einer Serie von vier Ligaauswärtsniederlagen in Folge und hat seit Saisonbeginn nur ein Testspiel gewonnen. Noch besorgniserregender für Didier Digard ist, wie oft sich seine Mannschaft schwertut, über die vollen 90 Minuten hinweg mitzuhalten.

Die Gastgeber haben 62 % ihrer Spiele zur Halbzeit bereits verloren, zu Hause steigt dieser Wert sogar auf 75 %. In keinem einzigen Ligaspiel sind sie bislang mit einer Führung in die Pause gegangen. Das dürfte ein PSG-Team beflügeln, das national langsam zu seiner besten Form findet.

Paris hat nach 45 Minuten erst 38 % seiner Ligaspiele gewonnen, dürfte aber zuversichtlich sein, diese Quote hier zu steigern. Seit der Heimniederlage gegen Monaco ist der Titelverteidiger der Champions League auf eine Serie von acht Siegen in Folge in allen Wettbewerben gekommen. Zudem gewann PSG in jedem der vergangenen vier direkten Duelle sowohl zur Halbzeit als auch im Endstand. Dieses Ergebnis lohnt sich am Freitagabend im Stade Océane erneut in Betracht zu ziehen.

Le Havre vs PSG Wette 1: Halbzeit/Endstand – PSG/PSG zu einer Quote von 1,61 bei Oddset

Zeit für Torres zu glänzen

Luis Enrique dürfte am Boden zerstört gewesen sein, als sich Khvicha Kvaratskhelia gegen Barcelona das vordere Kreuzband riss. Der schnelle Flügelspieler wird monatelang ausfallen. Auch Ousmane Dembélé verletzte sich bei diesem Spiel. Beide Spieler fehlten am Montag, doch PSG fand dennoch einen Weg an Lyon vorbei.

Ferran Torres ist der natürliche Ersatz im Sturmzentrum, und er hat gezeigt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Der spanische Angreifer traf gegen Lyon zwar nicht, verzeichnete aber mit vier Torschüssen, davon drei aufs Tor, den höchsten Wert im Team. Seit der Länderspielpause steckt er in einer Flaute, doch eine regelmäßige Startelfrolle könnte ihm helfen, zu dieser Form zurückzufinden.

Torres erzielte in seinen letzten drei Einsätzen vor der Länderspielpause fünf Tore und kommt in der Ligue 1 auf vier Treffer in acht Spielen. Seine Chancenverwertung von 33,33 % wird unter Spielern mit mindestens vier Saisontoren in der Liga nur von Cameron Archer übertroffen. Als Sturmspitze von PSG dürfte er auch gegen Le Havre Gelegenheiten bekommen, um sich in die Torschützenliste einzutragen.

Le Havre vs PSG Wette 2: Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,74 bei Oddset

Le Havres fehlende Durchschlagskraft

Eine der größten Schwächen von Le Havre in dieser Saison ist die Unfähigkeit, Angriffschancen in Tore umzumünzen. Der Klub hat durchaus Chancen kreiert, was sich in einem xG-Wert (erwartete Tore) von 12,72 widerspiegelt, doch er hat in ebenso vielen Spielen lediglich acht Tore erzielt. Das deutet darauf hin, dass die schwache Chancenverwertung dem Team geschadet hat, mit einer Torquote von 6,11 %, der zweitniedrigsten der Liga.

PSG hingegen hat mit zehn Auswärtstoren in der Ligue 1 in dieser Saison mehr erzielt als jedes andere Team. Insgesamt erzielt der Klub im Schnitt zwei Tore pro Spiel und ist in der Liga noch ohne Niederlage ohne eigenes Tor geblieben. In der Defensive hat PSG in fünf Auswärtsspielen sechs Gegentore kassiert und in 25 % aller Ligaspiele zu Null gespielt.

Die Gastgeber haben in ihren vier Heimspielen gerade einmal zwei Tore erzielt, die schwächste Bilanz aller Klubs in der Ligue 1 in dieser Saison. Zwar trafen sie zuletzt dreimal gegen Marseille, doch der Titelverteidiger stellt eine andere Herausforderung dar. Le Havre blieb in der vergangenen Saison in allen direkten Duellen mit PSG ohne eigenes Tor, was darauf hindeutet, dass die Gäste sie auch hier von Treffern abhalten können.

Le Havre vs PSG Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,03 bei Oddset

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