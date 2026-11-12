Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein Unentschieden die beste Wahl für das Testspiel zwischen Kolumbien und Chile sein könnte.

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Die besten Wetten für Kolumbien vs Chile

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.83 bei Oddset

Torschütze – Luis Suarez zu einer Quote von 2.23 bei Oddset

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.33 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Kolumbien 1:1 Chile

Torschützen-Wett-Tipp: Kolumbien – Luis Suarez; Chile – Maximiliano Gutierrez

Kolumbien kann stolz sein auf das, was es bei der Weltmeisterschaft erreicht hat. Die Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Schweiz im Achtelfinale war kaum ein Ergebnis, für das man sich schämen müsste. Der kolumbianische Fußballverband teilte diese Einschätzung offenbar, denn er verlängerte den Vertrag von Nestor Lorenzo als Nationaltrainer.

Die vergangene Länderspielpause verlief für Los Cafeteros nicht optimal, da sie drei Partien bestritten und dabei jedes Mal ein anderes Ergebnis einfuhren. Lorenzos Mannschaft startete mit einem 1:1-Unentschieden gegen Mexiko, ehe sie 0:1 gegen Paraguay verlor. Zum Glück endete die Pause mit einem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Peru.

Chiles jüngste Schwierigkeiten sind kein Geheimnis. Das Team verpasste die WM-Qualifikation und belegte in der CONMEBOL-Qualifikation den letzten Platz. Diese Leistungen und Ergebnisse beendeten nach 503 Tagen im Amt die Amtszeit von Ricardo Gareca als Trainer der chilenischen Nationalmannschaft.

U20-Trainer Nicolas Cordova übernahm die A-Nationalmannschaft interimsweise. Da es noch keine Neubesetzung gibt, wird er Chile auch in diesem Länderspielfenster betreuen. Cordova kann aus Chiles letztem Auftritt Selbstvertrauen schöpfen, als man Mexiko auf neutralem Boden mit 2:0 überraschte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kolumbien vs Chile

Kolumbien : Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suarez

: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suarez Chile: Vigouroux, Ulloa, Villagra, Diaz, Suazo, Pizarro, Loyola, Gutierrez, Echeverria, Osorio, Tapia

Diese Partie war zuletzt von wenigen Toren geprägt

Beide Teams zeigten sich in den vergangenen Wochen inkonstant. Keine der beiden Mannschaften erzielte in ihren letzten fünf Partien mehr als zwei Tore in einem Spiel. Kolumbien traf in dieser Serie nur viermal, was einem Schnitt von 0,8 Toren pro Spiel entspricht.

Chile steht etwas besser da, denn die Mannschaft erzielte in ihren letzten fünf Spielen sieben Tore, im Schnitt 1,4 Tore pro Partie. Allerdings gelang es den Gästen in ihren letzten beiden Duellen mit Kolumbien nicht, gegen diesen Gegner zu treffen. Sechs der letzten 10 Begegnungen zwischen beiden Nationen brachten weniger als drei Tore hervor.

Die Gastgeber blieben in ihren letzten sieben Partien jeweils unter der Drei-Tore-Marke. Zwei von Chiles letzten drei Spielen endeten ähnlich, weshalb es sich lohnen könnte, auf einen niedrigen Torertrag in dieser Partie zu setzen.

Kolumbien vs Chile Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.83 bei Oddset

Suarez ist in Topform

Ein Kolumbianer, der bei der Weltmeisterschaft enttäuschte, war Stürmer Luis Suarez. Er kam gerade aus einer Saison, in der er 28 Tore in 32 Spielen der Primeira Liga für Sporting CP erzielt hatte. Dennoch fand er in fünf Einsätzen in Nordamerika nicht ins Netz.

Das heißt jedoch nicht, dass man ihn abschreiben sollte. Suarez ist weiterhin Kolumbiens gefährlichster Angreifer. Er geht mit sechs Toren aus seinen letzten sieben Einsätzen für Sporting in dieses Länderspielfenster. In der Liga erzielte er in dieser Saison neun Tore in 11 Spielen.

In der Champions League traf Suarez viermal in ebenso vielen Einsätzen für den Klub. Während der WM-Qualifikation 2026 erzielte er in nur zwei Spielen vier Tore – genau das, was sich die heimischen Fans von ihm wünschen. Lorenzo muss ihm helfen, auch für die Nationalmannschaft wieder zu seiner Form zu finden, und die Partie am Samstag könnte dafür die perfekte Gelegenheit sein.

Kolumbien vs Chile Wette 2: Torschütze – Luis Suarez zu einer Quote von 2.23 bei Oddset

Die Geschichte spricht für ein Unentschieden

Kolumbiens wechselhafte Ergebnisse in der vergangenen Länderspielpause lassen Zweifel daran aufkommen, ob die Mannschaft Chile klar vom Platz fegen kann. Die Niederlage gegen Paraguay dürfte die heimischen Fans vor diesem Spiel etwas nervös machen. Bei den Gästen bewirkt sie das Gegenteil, denn sie wollen unbedingt die Wende schaffen.

Dennoch deuten zwei Niederlagen und zwei Siege aus den letzten vier Spielen darauf hin, dass man sich an diesem Wochenende nicht auf eine Überraschung verlassen kann. Der 2:0-Sieg gegen Mexiko, einen 40 Plätze besser platzierten Gegner, war zweifellos ein ermutigendes Ergebnis. Cordova strebt hier nach mehr vom Gleichen, doch es dürfte kaum für einen Sieg reichen.

Die direkte Bilanz liefert interessante Zahlen. Kolumbien gewann nur zwei der letzten 10 Begegnungen, während Chile zuletzt 2016 gewann. Sieben ihrer Duelle in dieser Serie endeten unentschieden. Vier dieser Unentschieden endeten torlos, weshalb es ratsam erscheint, an diesem Samstag auf ein geteiltes Ergebnis zu setzen.

Kolumbien vs Chile Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.33 bei Oddset

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