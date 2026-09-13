Brest vs PSG Wett-Tipp: Die Pariser feiern ihren ersten Sieg der Saison 2026/27

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass PSG gegen ein starkes Brest zwar Mühe haben wird, am Ende aber ihren ersten Saisonsieg einfährt.

Sichere dir alle Details zum Interwetten Bonus Code

Finde die absolut besten Sportwetten Anbieter in Deutschland

Der große Vergleich der besten Sportwetten Bonus Angebote

Die besten Wetten für Brest vs PSG

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Handicap (3-Wege) – PSG (-1) zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Brest 1:3 PSG

Torschützen-Wett-Tipp: Brest – Ajorque; PSG – Dembélé x2, Torres

Brest empfängt Paris Saint-Germain am Sonntag im Stade Francis-Le Blé. Anpfiff ist um 20:45 Uhr am 4. Spieltag der Saison 2026/27 in der Ligue 1. Die Gäste deklassierten unter der Woche Slovan Bratislava und fanden damit in der Champions League zurück zur Siegermentalität.

Julien Lachuers Mannschaft aus Brest hat fünf Punkte aus drei Spielen geholt. Auf zwei 2:2-Unentschieden gegen Le Mans und Toulouse folgte ein 2:1-Auswärtssieg bei Le Havre.

Dieser Erfolg beendete eine sieglose Serie von elf Ligaspielen. Ludovic Ajorque ist im Angriff in Form, und Kamory Doumbia hat bereits zwei Tore erzielt. Brendan Chardonnet und Justin Bourgault fehlen beide in der Abwehr, was eine große Lücke hinterlässt.

PSG ist national miserabel in die Saison gestartet. Die Pariser haben zwei Punkte aus drei Spielen und stehen nach der 1:2-Heimniederlage gegen Monaco auf Platz 14. Marquinhos erzielte an jenem Abend das einzige Tor der Truppe von Luis Enrique.

In Europa lief es dagegen ganz anders. Ferran Torres erzielte einen Hattrick, und Ousmane Dembélé traf beim 6:1-Erfolg am Mittwoch gleich zweimal. PSG zeigte unter der Woche eine deutlich befreitere Spielweise. Luis Enrique hatte für dieses Spiel keine Ausfälle zu beklagen, und der Kader scheint die englische Woche unbeschadet überstanden zu haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brest vs PSG

Stade Brestois 29: Selvik, Lala, Lloris, Le Guen, Locko, Chotard, Diambou, Mboup, Doumbia, Mailly, Ajorque

Paris Saint-Germain: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Dembélé, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Brest trifft zuverlässig, und PSG zeigt sich anfällig

Zwar blieb PSG in den letzten vier Duellen mit Brest ohne Gegentor, doch die aktuelle Lage macht eine BTTS-Wette dennoch interessant. Da Brest in dieser Saison bislang zwei Tore pro Spiel erzielt, zeigt sich, dass die Offensive der Bretonen produktiver geworden ist.

Der Sieg gegen Toulouse war eine herausragende Vorstellung im letzten Drittel: 27 Torschüsse und ein xG-Wert von 3,04 kamen dabei zusammen. Auch PSG hat defensiv wenig überzeugt. Monaco traf zweimal gegen Lucas Chevalier, und selbst Slovan Bratislava gelang ein Treffer in der Champions League.

Die Mannschaft von Luis Enrique hat in jedem ihrer letzten vier Spiele mindestens ein Gegentor kassiert. Das macht „Beide Teams treffen“ bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 57,10 % zu einer lohnenden Gelegenheit.

Brest vs PSG Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Brest ist bislang in torreiche Spiele verwickelt

PSG schoss Slovan Bratislava am Mittwochabend mit sechs Toren ab. Ferran Torres steht seit seinem Wechsel von Barcelona bereits bei fünf Treffern in vier Einsätzen. Ousmane Dembélé legte zwei weitere Tore aus dem Spiel heraus nach. Auch Brest war in dieser Saison durchgehend an torreichen Partien beteiligt.

Die bisherigen drei Spiele brachten vier, vier und drei Tore. Allein beim Unentschieden gegen Toulouse kamen sechs echte Torchancen zusammen.

Brest kassierte in der vergangenen Saison 55 Gegentore, die drittschlechteste Bilanz der Ligue 1. Sorge bereitet allerdings PSGs schwache Torausbeute in der Liga, was diese Wette weniger attraktiv machen könnte. Dennoch fielen in vier der letzten fünf Duelle beider Teams im Stade Francis-Le Blé vier oder mehr Tore.

Brest vs PSG Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Vertrauen in die brutale Bilanz der direkten Duelle

PSG hat die Qualität, um dieses Spiel deutlich zu gewinnen. Torres und Dembélé teilten sich unter der Woche fünf Tore.

Brest hat nur drei ihrer 36 Ligue-1-Duelle mit PSG gewonnen. Das ist die schlechteste Bilanz gegen einen aktuellen Erstliga-Klub. Seit mehr als 30 Spielen wartet die Mannschaft von Julien Lachuer auf einen Sieg gegen die Pariser.

Zudem fehlen Julien Lachuer mit Kapitän Brendan Chardonnet und Justin Bourgault gleich zwei Innenverteidiger. Das klare Risiko bleibt PSGs Ligaform mit nur zwei Punkten aus drei Spielen; erst vor gut einer Woche verlor die Mannschaft zu Hause gegen Monaco. Der 6:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava deutet jedoch darauf hin, dass der Reset-Knopf gedrückt wurde.

Brest vs PSG Wette 3: Handicap (3-Wege) – PSG (-1) zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

+