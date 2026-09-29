Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Brasilien auf die enttäuschende Leistung im ersten Duell reagiert und sich im zweiten Spiel der Serie durchsetzt.

Die besten Wetten für Australien vs Brasilien

Dreiweg-Handicap – Brasilien gewinnt mit -1 Handicap zu einer Quote von 1,76 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,79 bei Interwetten

Torschütze – Nestory Irankunda zu einer Quote von 4,80 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Australien 1:3 Brasilien

: Australien 1:3 Brasilien Torschützen-Wett-Tipp: Australien – Nestory Irankunda; Brasilien – Vinicius Junior, Raphinha, Estevao

Australien war am Freitag nur wenige Minuten von einem erst zweiten direkten Sieg über Brasilien entfernt. Die Socceroos machten es den Gästen schwer und gingen 22 Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit in Führung. Die Selecao rettete sich in der 95. Minute mit einem Ausgleichstreffer, der von der Latte ins Tor ging, ins Unentschieden.

Trotz des späten Gegentreffers zeigte sich Australiens Cheftrainer Tony Popovic angesichts der Qualität des Gegners nicht enttäuscht vom Ergebnis. Der Trainer blickt bereits auf den AFC Asian Cup im Januar und dürfte in der kommenden Partie einigen jüngeren Spielern eine Chance geben.

Es ist Australiens letztes Heimspiel vor diesem Wettbewerb, doch die gute Nachricht ist, dass die Mannschaft im Suncorp Stadium in Brisbane ungeschlagen bleibt.

Die Geduld der brasilianischen Fans mit Carlo Ancelotti schwindet, nachdem er einst als fähig galt, die Nationalmannschaft zu altem Glanz zurückzuführen. Doch seit die Selecao im Achtelfinale der Weltmeisterschaft von Norwegen deklassiert wurde, scheint seine Zeit abzulaufen. Nach 18 Spielen als Trainer weist der Italiener die schwächste Bilanz aller Brasilien-Trainer über die gleiche Anzahl an Partien auf.

Brasilien konnte in den vergangenen Spielen nicht überzeugen, besonders auswärts, und auch das erste Spiel der Serie bildete da keine Ausnahme. Da der Gastgeber die Mannschaft jedoch voraussichtlich rotieren lässt, könnte die Selecao davon profitieren und einen weiteren Sieg gegen Australien einfahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Australien vs Brasilien

Australien: Beach, Geria, Degenek, Adamson, Italiano, Yazbek, O'Neill, K. Boss, Velupillay, Irankunda, Younis

Brasilien: Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Santos, Guimaraes, Danilo Santos, Estevao, Raphinha, Vinicius Junior, Endrick

Brasiliens Klasse dürfte den Ausschlag geben

Der Gastgeber ist mittlerweile seit vier Spielen sieglos und hat jedes der letzten drei Spiele innerhalb der regulären Spielzeit unentschieden gestaltet. Allerdings blieben die Socceroos in allen drei bisherigen Partien in diesem Stadion ungeschlagen, mit zwei Siegen und einem Remis. Da sie Brasilien erst einmal bezwingen konnten, wird dies eine schwere Aufgabe für sie, zumal mit der erwarteten Rotation zu rechnen ist.

Ancelottis Mannschaft dürfte sich in diesem zweiten Spiel steigern und ihre Effizienzprobleme im letzten Drittel in den Griff bekommen. Die Selecao ist ebenfalls seit zwei Partien sieglos. Von den letzten 16 Auswärtsspielen ohne neutrale Plätze gewannen sie nur vier. Dennoch sollte den Südamerikanern hier eine geschlossenere Leistung gelingen.

Der fünfmalige Weltmeister verfügt über einen herausragenden Kader, der ohne Weiteres in der Lage ist, deutlich zu gewinnen. Brasilien hat bereits sechs der vergangenen acht direkten Duelle gewonnen, wobei jeder der letzten fünf Siege mit zwei oder mehr Toren Unterschied ausfiel.

Australien vs Brasilien Wette 1: Dreiweg-Handicap – Brasilien gewinnt mit -1 Handicap zu einer Quote von 1,76 bei Interwetten

Beide Teams treffen erscheint möglich

Australien hat bereits bewiesen, dass es Brasiliens Abwehr durchbrechen kann. Die Socceroos kamen zu sieben Torschüssen gegen die Gäste, was gegen diesen Gegner eine durchaus respektable Ausbeute darstellt. Am Ende hatten die Australier zwei große Chancen und drei Schüsse aufs Tor, was zeigt, dass sie hinter die gegnerische Abwehr kommen können.

Brasilien wiederum verzeichnete einen xG-Wert von 1,24 gegenüber 0,61 beim Gastgeber. Das zeigt, dass die Reisegruppe hervorragend darin war, Chancen zu kreieren, jedoch nicht darin, sie zu verwerten. In Ancelottis jüngsten drei Partien kassierte seine Mannschaft mindestens ein Gegentor, während in diesem Zeitraum beide Teams trafen.

Gleiches gilt für Australiens letzte zwei Spiele. Obwohl diese Begegnung normalerweise nur für eine Seite Tore hervorbringt, ändert sich dieser Trend, wie wir vergangene Woche gesehen haben. Es wäre daher nicht überraschend, wenn in diesem Duell beide Teams treffen würden.

Australien vs Brasilien Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,79 bei Interwetten

Der Hoffnungsträger der Australier

Nestory Irankunda galt einst als der größte kommende Star der Australier bei der Weltmeisterschaft. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler machte sich bei Adelaide United einen Namen, als er in der Saison 2024/25 acht Tore und sechs Vorlagen in 35 A-League-Spielen verzeichnete. Für Watford kam er in der vergangenen Saison in 40 Championship-Partien auf acht Torbeteiligungen.

Irankunda ist ein aufregender Spieler, besonders wegen seines schnellen Antritts. Er war vergangene Woche mit Abstand Australiens bester Mann und kam auf drei Torschüsse insgesamt. Sein direkt verwandelter Freistoß hat jedoch weltweit für Aufsehen gesorgt.

Das zeigte, dass Irankunda neben seinem freien Offensivspiel auch aus Standardsituationen etwas kreieren kann. Bei seinem neuen Klub Sporting CP in Portugal steckte er zuletzt in einer Torflaute. Dieser Treffer beendete eine Serie von fünf torlosen Spielen, und Irankunda hofft, dass er ihm das Selbstvertrauen gibt, auch gegen Brasilien wieder zu treffen.

Australien vs Brasilien Wette 3: Torschütze – Nestory Irankunda zu einer Quote von 4,80 bei Interwetten

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