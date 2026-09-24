Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Brasilien seine Gastgeber am Freitag dominieren wird.

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Die besten Wetten für Australien vs Brasilien

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Brasilien Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,27 bei Interwetten

Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Brasilien zu einer Quote von 5,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Australien 0:3 Brasilien

: Australien 0:3 Brasilien Torschützen-Wett-Tipp: Brasilien – Joao Pedro, Raphinha x2

Australiens WM-Kampagne verlief nicht wie erhofft. Der 2:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen die Türkei weckte Erwartungen für die folgenden Partien. Das blieb jedoch der einzige Sieg des Turniers. Tony Popovics Mannschaft schied in der Runde der letzten 32 aus, nachdem Ägypten sie im Elfmeterschießen bezwungen hatte.

Nun haben die Socceroos die Gelegenheit, sich gegen eine der größten Fußballnationen der Welt zu beweisen. Der Heimvorteil ist ein wichtiger Faktor, und sie haben gleich zwei Gelegenheiten, für eine Überraschung zu sorgen. Australien hat das schon einmal geschafft: 2001 gewannen sie das kleine Finale des Confederations Cup mit 1:0 gegen Brasilien.

Brasilien war von der WM 2026 stark enttäuscht. Von Carlo Ancelottis Seleção wurde viel erwartet, doch es kam anders. Brasilien wurde trotz eines guten Turnierstarts im Viertelfinale deutlich von Norwegen bezwungen.

Die Samba-Könige haben nun mit zwei Testspielen Down Under die Gelegenheit, auf den nächsten großen Wettbewerb hinzuarbeiten. Ancelotti wird diese Partien voraussichtlich nutzen, um neue Kombinationen im Kader auszuprobieren. Der Stolz steht dennoch auf dem Spiel, weshalb wir nicht erwarten, dass die Brasilianer diese Partie auf die leichte Schulter nehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Australien vs Brasilien

Australien : Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda

: Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda Brasilien: Souza, Wesley, Marquinhos, Magalhaes, Jair, Guimaraes, A. Santos, Rayan, Raphinha, Vinicius Junior, Pedro

Eine Nullnummer für die Gastgeber

Tony Popovic hat 16 Spieler aus dem WM-Kader in seinem 26-Mann-Aufgebot für die Brasilien-Testspiele gehalten. Er hat sieben potenzielle Debütanten sowie drei zurückkehrende Spieler nominiert, die das globale Turnier verpasst hatten. Da Jordy Bos, Cameron Burgess und Cristian Volpato allesamt verletzt sind, könnte der Angriff der Socceroos beeinträchtigt sein.

Die Australier blieben in zwei ihrer letzten drei Partien ohne eigenen Treffer und erzielten in diesen Spielen nur ein einziges Tor. Bei der WM trafen sie in vier Spielen nur dreimal, was einem Schnitt von 0,75 Toren pro 90 Minuten entspricht. Carlo Ancelotti kann auf eine der besten Innenverteidigungen im internationalen Fußball zurückgreifen, mit Gabriel Magalhaes möglicherweise an der Seite von Marquinhos.

Das macht ein Tor gegen Brasilien zu einer schwierigen Aufgabe. Trotz des frühen Ausscheidens blieben die Samba-Könige bei der WM in fünf Spielen zweimal ohne Gegentor. Zudem endete jedes der sechs erfassten direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams mit mindestens einer Nullnummer für eine Seite.

Australien vs Brasilien Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Brasiliens Offensive könnte für einen Torreigen sorgen

Ancelotti hat bei der Nominierung seiner Angreifer nicht gespart. Mit Raphinha, Vinicius Junior, Estevao, Endrick und Joao Pedro steckt in der Offensive echte Klasse. Diese Spieler bieten ein Gefahrenpotenzial, das die Gastgeber nur schwer in den Griff bekommen dürften.

Brasilien erzielte bei der WM in fünf Spielen zehn Tore. In den vergangenen zwölf Monaten trafen sie in jeder einzelnen Partie. Die Seleção erzielte in drei der letzten fünf direkten Duelle mindestens drei Tore. Beim letzten Aufeinandertreffen 2017 in Melbourne schoss die Gästemannschaft vier Tore in Folge, ohne selbst eines zu kassieren.

Auch wenn sich die Australier seit 2017 verbessert haben, gilt das ebenso für Brasilien. Die Gäste reisen mit einer schlagkräftigen Offensive an, die in Queensland durchaus für einen Torreigen sorgen könnte.

Australien vs Brasilien Wette 2: Brasilien Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,27 bei Interwetten

Die Gastgeber können Brasilien in Schach halten

Obwohl Brasilien als klarer Favorit in dieses Testspiel geht, dürften die Fortschritte, die Australien über die Jahre gemacht hat, durchaus etwas zählen. Die Gastgeber werden es den Brasilianern nicht leicht machen, und ein Unentschieden zur Halbzeit würde bereits als Erfolg gewertet. Popovic dürfte in der zweiten Halbzeit zudem umfassend wechseln, was die Defensive öffnen könnte.

Die letzten vier direkten Duelle zeigen, dass diese Partien in der Vergangenheit hart umkämpft waren. Zwei dieser Spiele waren zur Halbzeit ausgeglichen. Einmal drehten die Brasilianer die Partie mit zwei Toren in der zweiten Hälfte, ein anderes Mal gewann Australien mit 1:0.

Bemerkenswert ist, dass Brasilien im jüngsten Spiel gegen Norwegen zur Halbzeit ebenfalls noch ausgeglichen lag. Die Gastgeber könnten die Gäste bis zur Pause in Schach halten, doch die Klasse der Seleção dürfte sich in der zweiten Halbzeit durchsetzen. Das ist ein Tipp mit höherer Quote, bietet aber Value.

Australien vs Brasilien Wette 3: Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Brasilien zu einer Quote von 5,00 bei Interwetten

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