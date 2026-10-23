Aston Villa vs Manchester City Wett-Tipp: Spitzenreiter stellt Villa kalt

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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City seinen achten Pflichtspielsieg in Serie einfährt, auch wenn Villa zuhause zuletzt drei Mal in Folge gegen die Citizens gewonnen hat. Die zugrunde liegenden Daten sprechen allerdings nicht für einen vierten Heimsieg nacheinander.

Die besten Wetten für Aston Villa vs Manchester City

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,40 bei bet365

Manchester City -1 (Handicap, 3-Wege) zu einer Quote von 2,70 bei bet365

Rayan Cherki Tor oder Vorlage zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Aston Villa 0:2 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Cherki, Foden

Ligaprimus Manchester City reist zu einem Samstagsspiel zur Mittagszeit nach Villa Park, um gegen die Mannschaft von Unai Emery anzutreten. Die Citizens wollen dort ihren achten Sieg in Serie in der Premier League einfahren.

Villa ist in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Europa-League-Sieger von 2025/26 scheinen sich bislang stärker auf ihre Champions-League-Kampagne konzentriert zu haben. Aktuell stehen die Reds auf Platz 12, mit acht Punkten aus den ersten sieben Spielen.

Torerfolge sind für Villa ein großes Problem. Im Schnitt erzielt die Mannschaft in der Saison 2026/27 bislang nur ein Tor pro Spiel. Mit derzeit nur 16. Platz in der xG-Tabelle der Premier League erspielte sich Villa lediglich 8,5 xG, verglichen mit 15,1 xG von Manchester City. Aaron Wan-Bissaka (Oberschenkel) fällt weiterhin aus, während beim Nachwuchstalent Johan Manzambi ein später Fitnesstest Klarheit bringen soll.

Während Manchester City abseits des Platzes mit ernsten Konsequenzen zu kämpfen hat, überzeugen die Leistungen auf dem Rasen. Sieben Siege in Serie haben Enzo Marescas Mannschaft an die Tabellenspitze gespült.

Obwohl man gegen AEK Athen in der Champions-League-Partie unter der Woche mehrere Spieler schonte, gewann City trotzdem deutlich mit 5:1. Maresca scheint sein Team gut eingestellt zu haben, auch wenn sich die Ausfälle allmählich häufen. Antoine Semenyo (Bein) fehlt an diesem Wochenende. Zudem müssen sich Mateo Kovacic, Matheus Nunes und Nico O'Reilly vor der Reise nach Birmingham noch Fitnesstests unterziehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Aston Villa vs Manchester City

Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Cash, Lindelöf, Mings, Gomes, Kamara, Mbaye, Alysson, Buendía, Jackson

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, O'Reilly, Fernández, Bouaddi, Cherki, Foden, Doku, Haaland

Daten sprechen für ein seltenes zu Null von City

City blieb in den letzten elf Duellen mit Aston Villa nicht ein einziges Mal ohne Gegentor. Das macht eine Wette auf Beide Teams treffen – Nein für dieses Wochenendspiel zu einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Wahl.

Allerdings sind die zugrunde liegenden Daten zu Aston Villa alles andere als ermutigend. Emerys Mannschaft steht bei den herausgespielten Großchancen (12) nur auf Platz 18 der Liga. Auch bei den Torschüssen pro Spiel (3,1) bildet Villa das Tabellenschlusslicht. Bei den Ballkontakten im gegnerischen Strafraum (144) liegt Villa auf Platz 15.

Da City in dieser Saison im Schnitt 64,3 % Ballbesitz hat, dürfte Villa noch seltener als gewohnt zu echten Gelegenheiten kommen. Wir setzen auf Beide Teams treffen – Nein bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von lediglich 41,67 %.

Aston Villa vs Manchester City Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,40 bei bet365

City mit Vertrauen in einen Erfolg mit zwei Toren Vorsprung

Zwei der drei Premier-League-Auswärtsspiele von City endeten mit einem Sieg um drei Tore Differenz. Zudem gewann man trotz eines Platzverweises in der zweiten Halbzeit mit 1:0 bei Manchester United.

Sollte City wie erwartet Villa kaltstellen und dessen Ballbesitz sowie Torchancen einschränken, dürfte ein weiterer klarer Sieg folgen. City erzielt in der Saison 2026/27 im Schnitt 2,67 Tore pro Auswärtsspiel.

Kommt die Mannschaft diesem Schnitt in Villa Park nahe, bestehen gute Chancen auf einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Diesen Ausgang können wir bei einer überraschend niedrigen impliziten Wahrscheinlichkeit von 37,04 % wetten.

Das könnte die Value-Wette aus unseren Aston Villa vs Manchester City Wett-Tipps sein, zumal die zugrunde liegenden Daten Citys starken Saisonstart 2026/27 untermauern. Ein verletzungsbedingter Ausfall von Johan Manzambi würde diese Einschätzung zusätzlich stärken. Manzambi war an vier der sieben Villa-Tore direkt beteiligt.

Aston Villa vs Manchester City Wette 2: Manchester City -1 (Handicap, 3-Wege) zu einer Quote von 2,70 bei bet365

Cherki weiterhin unter Citys Top-Leistungsträgern in der EPL

Rayan Cherki bleibt für City die Value-Wahl im Markt „Tor oder Vorlage“. Der französische Nationalspieler kommt bei FotMob auf eine EPL-Bewertung von 8,04 von 10 und liegt damit nur knapp hinter Citys bestem Mann Erling Haaland (8,08).

Cherki ist in ebenso vielen Einsätzen dieser Premier-League-Saison an sechs Toren direkt beteiligt. Mit 395 Ligaminuten auf dem Konto ergibt das eine Torbeteiligung alle 66 Minuten.

Wir können ihn weiterhin dafür wetten, diese Partie entweder zu treffen oder einen Treffer vorzubereiten, bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 58,82 %. Mit dem verletzten Antoine Semenyo liegt die Verantwortung als Citys Chefkreateur nun bei Cherki.

Aston Villa vs Manchester City Wette 3: Rayan Cherki Tor oder Vorlage zu einer Quote von 1,70 bei bet365

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