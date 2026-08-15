Arsenal vs Manchester City Wett Tipp: City wendet Niederlage in Cardiff ab

Das ist die erste Gelegenheit, Enzo Maresca als neuen City-Chefcoach in Aktion zu erleben. Wie schlägt sich das neu formierte Mittelfeld gegen den amtierenden Premier-League-Champion?

Die besten Wetten für Arsenal vs Manchester City

2,02 bei Betano Manchester City oder Unentschieden & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von

3,35 bei Betano Omar Marmoush trifft zu beliebiger Zeit zu einer Quote von

2,10 bei Betano Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 1:2 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal: Gyökeres – Manchester City: Marmoush, Semenyo

Der englische Saisonauftakt kehrt zum ersten Mal seit 2006 nach Cardiff zurück. Premier-League-Meister Arsenal trifft am Sonntagnachmittag im Principality Stadium auf den FA-Cup-Sieger Manchester City.

Arsenals Sommer-Vorbereitung verlief schwankend. Einem 4:1-Erfolg gegen Girona folgten Niederlagen gegen Real Betis und Borussia Dortmund, ehe man sich von Como mit einem 1:1 trennte und erst im Elfmeterschießen durchsetzte.

Gunners-Coach Mikel Arteta muss auf William Saliba und Jurrien Timber verzichten, die beide länger ausfallen. Auch mit Rice und Saka wird nach verlängertem Sonderurlaub eher nicht gerechnet. Dafür sind Bruno Guimarães, Christos Tzolis und Piero Hincapié mit nach Südwales gereist.

Manchester City macht aktuell den etwas spritzigeren Eindruck. Enzo Marescas erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie folgt auf eine Asien-Tour. Dort kassierten die Skyblues zwar eine Pleite im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand, feierten aber souveräne Siege gegen die K-League All-Stars und Atlético Madrid.

Haaland, Doku, Guéhi, O'Reilly, Cherki und Rekord-Neuzugang Elliot Anderson sind allerdings erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Rodri fehlt weiterhin nach einer Rücken-OP, und Jack Grealish befindet sich noch im Trainingsrückstand.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs. Manchester City

Voraussichtliche Aufstellung Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli

Voraussichtliche Aufstellung Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Marmoush

City bleibt ungeschlagen in einer taktisch geprägten Partie in Cardiff

Arsenal reist mit extrem ausgedünnter Abwehrreihe nach Cardiff. Da Saliba und Timber länger ausfallen, muss Gabriel die zusammengewürfelte Viererkette an der Seite von Mosquera oder Hincapié organisieren.

Das könnte Arsenal anfällig machen gegen eine City-Offensive um Haaland, Marmoush, Doku und Antoine Semenyo. Letzterer war einer der absoluten Leistungsträger in Marescas Sommervorbereitung.

Allerdings wird keiner der beiden Trainer eine Woche vor dem Premier-League-Start ein wildes Scheibenschießen riskieren wollen. Nicht umsonst gingen sechs der letzten zehn Community-Shield-Duelle ins Elfmeterschießen.

Ein Tipp darauf, dass City nach 90 Minuten nicht verliert (Doppelte Chance X2) und maximal drei Tore fallen, deckt sowohl ein zähes Unentschieden als auch ein mögliches Elfmeterschießen perfekt ab. Das ist für uns die attraktivste Value-Option aus unserem Trio der Arsenal vs. Manchester City Wett Tipps.

Arsenal vs. Manchester City Wett Tipp 1: Manchester City oder Unentschieden & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,02 bei Betano

Marmoush knüpft an seine starke Form aus Seoul an

Omar Marmoush reist in einer Form an, die derzeit wohl kaum ein anderer Akteur auf dem Platz vorweisen kann. Beim 3:1-Sieg von City gegen Atlético Madrid in Seoul glänzte er als Doppelpacker.

Das Timing ist hier entscheidend: Erling Haaland kehrte nach seinem verlängerten Sonderurlaub nach der WM erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Ein Startelfeinsatz ist für den Norweger keineswegs garantiert, eine Joker-Rolle ist absolut denkbar.

Davon profitiert allen voran Marmoush – egal, ob er von Beginn an im Sturmzentrum aufläuft oder später gegen müde gespielte Beine nachgelegt wird. Zudem halten sich Wechselgerüchte um den Ägypter, weshalb er jede Minute nutzen will, um auf sich aufmerksam zu machen. Gegen eine improvisierte Arsenal-Abwehr wirkt die veranschlagte Wahrscheinlichkeit von 26,67 % für einen Marmoush-Treffer äußerst attraktiv.

Arsenal vs. Manchester City Wett Tipp 2: Omar Marmoush trifft zu beliebiger Zeit zu einer Quote von 3,35 bei Betano

Verhaltener Beginn in den ersten 45 Minuten

In Cardiff ist von einem eher verhaltenen Abtasten auszugehen. Weder Arteta noch Maresca werden gewillt sein, dem mutmaßlich größten Titelkonkurrenten frühzeitig Entfaltungsräume anzubieten.

Taktisch geprägte Anfangsphasen sind bei dieser Paarung die Regel. Auch der aktuelle Fitnesszustand beider Teams spricht dafür: Haaland, Doku, Guéhi und Cherki stehen erst seit Mittwoch wieder voll im Training, während Rice und Saka auf Seiten von Arsenal aller Voraussicht nach komplett fehlen.

Folglich wird keine der beiden Mannschaften direkt mit Vollgas loslegen. Ein umkämpftes, von Taktik geprägtes Unentschieden zur Halbzeit ist bei einer kalkulierten Wahrscheinlichkeit von knapp über 45 % eine absolut schlüssige Wett-Option.

Arsenal vs. Manchester City Wett Tipp 3: Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,10 bei Betano

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