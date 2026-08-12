Arsenal vs Como Wett Tipp: Tippe auf einen Arsenal-Sieg und Treffer für Como

Cesc Fàbregas kehrt am Mittwochabend an seine alte Wirkungsstätte zurück. Sein Team Como 1907 trifft im Emirates Stadium in einem Sommer-Testspiel auf die Gunners.

Die besten Wetten für Arsenal vs Como

2,25 bei bet365 Über 3,5 Tore zu einer Quote von

2,70 bei bet365 Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von

2,25 bei bet365 Viktor Gyökeres trifft zu beliebiger Zeit zu einer Quote von

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 3:1 Como

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal: Saka, Gyökeres, Nwaneri – Como: Douvikas

Arsenal schließt am Mittwoch im Emirates Stadium seine Sommervorbereitung gegen Como ab. Mit den Gästen reist ein alter Bekannter an: Cesc Fàbregas, der insgesamt 303-mal für die Gunners auflief, sitzt mittlerweile bei den Norditalienern als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Die Elf von Mikel Arteta startete mit einem souveränen 4:1-Erfolg bei Girona in die Vorbereitung, musste zuletzt jedoch zwei Dämpfer hinnehmen. Gegen Real Betis kassierten die Gunners in Dublin eine 1:3-Niederlage, gefolgt von einem 2:3 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag.

Sorgen bereitet vor allem die Defensivarbeit: William Saliba schlägt sich mit Rückenproblemen herum und Jurrien Timber fällt noch mehrere Wochen aus. Immerhin steht Arteta ab Montag wieder der komplette Kader zur Verfügung, da die WM-Fahrer punktgenau vier Tage vor dem Community Shield ins Training zurückkehren.

Como blickt auf die erfolgreichste Saison der jüngeren Vereinsgeschichte zurück. Die Italiener schlossen die Serie A auf Platz vier ab und sicherten sich damit erstmals in der Klubhistorie die Qualifikation für die Königsklasse.

Ihre Sommervorbereitung verlief etwas ruhiger: Einem 3:1-Sieg gegen Al-Ula folgte beim hauseigenen Como Cup ein 1:1-Unentschieden gegen Villarreal. Danach feierte man einen 3:2-Erfolg über Famalicão. Am 22. August steht dann das erste Serie-A-Auswärtsspiel bei Udinese an.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs. Como

Voraussichtliche Aufstellung Arsenal: Kepa, Mosquera, White, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Ødegaard, Havertz, Dowman, Gyökeres, Tzolis

Voraussichtliche Aufstellung Como 1907: Butez, Van der Brempt, Valle, Ramon, Kempf, Perrone, Caqueret, Kuhn, Paz, Rodriguez, Douvikas

Riesiges Value bei mindestens vier Treffern im Emirates

In jedem einzelnen Sommer-Testspiel von Arsenal wurde diese Torlinie mühelos geknackt. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei Como: Bis auf eine Ausnahme fielen in all ihren Vorbereitungsspielen vier oder mehr Tore. Beim Remis gegen Paris FC fielen vier Treffer, beim Sieg über Famalicão sogar fünf.

Arsenal fegte Girona mit 4:1 vom Platz, unterlag Real Betis mit 1:3 und verlor am Sonntag beim Emirates Cup mit 2:3 gegen Borussia Dortmund. Das macht satte 14 Tore in drei Spielen – bei keinem einzigen Spiel fiel die Ausbeute unter vier Treffer.

Grund dafür ist vor allem die anfällige Defensive: Arteta bezeichnete den Auftritt gegen Betis höchstpersönlich als „unter dem gewohnten Standard“. Auch gegen Dortmund leistete man sich defensive Slapstick-Einlagen. Es hilft naturgemäß wenig, dass mit Saliba und Timber zwei absolute Stützen aus Arsenals Meister-Abwehr der Vorsaison fehlen.

Arsenal vs. Como Wett Tipp 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Gunners-Sieg, aber ohne Clean Sheet

Nach zwei Testspiel-Niederlagen in Serie brennt der englische Meister darauf, vor dem Pflichtspielauftakt in Cardiff eine passende Antwort zu geben. Zudem erhält Arteta für dieses Testspiel hochkarätige Verstärkung zurück.

Ab Montag steht Arteta wieder der gesamte Kader zur Verfügung, da die Weltmeister und die englischen Nationalspieler zurückkehren. Sie verleihen einer Offensive noch mehr Durchschlagskraft, in der die aufstrebenden Tzolis, Dowman und Nwaneri ohnehin schon zu überzeugen wussten.

Arsenal sollte hier unterm Strich eindeutig die Nase vorn haben. Dennoch haben die Gunners in allen drei bisherigen Testspielen Gegentreffer kassiert. Fàbregas lässt einen mutigen, technisch versierten Fußball spielen, der sich auch unter Druck nicht versteckt. Du kannst also beruhigt auf einen Heimsieg tippen, zumal für ein Tor von Como eine solide Wahrscheinlichkeit von immerhin 34,84 % veranschlagt wird.

Arsenal vs. Como Wett Tipp 2: Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von 2,70 bei bet365

Gyökeres auf der Jagd nach seinem zweiten Pre-Season-Treffer

Der Schwede hat seinen ersten Treffer im Sack: Gegen Borussia Dortmund verwandelte er in der 69. Minute einen Strafstoß. Das Tor war die Belohnung nach einem zunächst unglücklichen Nachmittag, an dem er einmal die Latte traf und einen Freistoß über das Gehäuse setzte.

Die Chancen sind definitiv da, und er stand in jedem Vorbereitungsspiel in der Startelf im Sturmzentrum. Daher spricht vieles für einen erneuten Startelfeinsatz, da Arteta seine zurückgekehrten Nationalspieler behutsam antesten wird.

Como könnte nach fast zwei Wochen ohne Testspiel-Praxis etwas die Matchpraxis fehlen. Genau das bietet Gyökeres die perfekte Gelegenheit, vor dem Start der Saison 2026/27 weiter Selbstvertrauen und Momentum zu tanken.

Arsenal vs. Como Wett Tipp 3: Viktor Gyökeres trifft zu beliebiger Zeit zu einer Quote von 2,25 bei bet365

+