Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Argentinien beim ersten Clasico del Rio de la Plata ohne Lionel Messi die Nase vorn behält und dabei zu Null gewinnt.

Uruguay reist mit Interimstrainer Diego Forlán an. Der ehemalige Stürmer übernahm nach dem Abschied von Marcelo Bielsa im August.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Argentinien vs Uruguay

Halbzeit/Endstand – Argentinien/Argentinien zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Argentinien Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Argentinien 2:0 Uruguay

Torschützen-Wett-Tipp: Argentinien – J. Alvarez, Paz

Argentinien bestreitet den ersten Clasico del Rio de la Plata ohne Lionel Messi in den frühen Morgenstunden des Samstags in La Bombonera.

Lionel Scaloni hat einen 28-köpfigen Kader für das Spiel gegen Uruguay nominiert. Verletzungsbedingt fehlen Cristian Romero und Lautaro Martinez. Giovani Lo Celso und Rodrigo De Paul wurden beide nicht berücksichtigt.

Der erfahrene Torwart Emi Martinez steht trotz eines Kieferbruchs im Kader, seine Genesung verläuft schneller als erwartet. Der 21-jährige Aaron Anselmino erhielt derweil seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft.

Uruguay reist unter Interimstrainer Diego Forlán an. Er übernahm im August nach einem enttäuschenden Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft die Nachfolge von Marcelo Bielsa. Japan besiegte Uruguay in Forláns erstem Spiel als Trainer mit 3:1. Manuel Ugarte, Nahitan Nandez und Brian Rodriguez sind allesamt verletzt.

Miguel Merentiel fehlt im Hinblick auf das Finale der Copa Sudamericana mit Boca. Sebastian Jaume von Albion ist Forláns neues Gesicht in der uruguayischen A-Nationalmannschaft.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Uruguay

Argentinien: E. Martinez, Molina, Balerdi, Anselmino, Tagliafico, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister, Paz, J. Alvarez, Mastantuono

Uruguay: Rochet, Olivera, Araujo, Gimenez, Vina, Valverde, Bentancur, de la Cruz, Pellistri, Nunez, Damiani

Scalonis Männer dürften früh in Führung gehen

Argentinien erreichte im Juli das WM-Finale. Spanien brauchte die Verlängerung, um sich mit 1:0 durchzusetzen. Die Albiceleste haben seitdem beide Testspiele gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Uruguay belegte in seiner WM-Gruppe mit nur zwei Punkten den dritten Platz.

Kap Verde und Saudi-Arabien landeten beide vor ihnen. Diego Forlán ist nur eine Interimslösung. Der legendäre ehemalige Stürmer hat bislang erst 23 Spiele als Trainer vorzuweisen. Er soll das Schiff auf Kurs halten, obwohl ihm mehrere wichtige Stammspieler im Zentrum fehlen.

Argentinien gewann das letzte Aufeinandertreffen im März 2025 mit 1:0. Auch dieses Double braucht eine Halbzeitführung. Wir rechnen damit, dass die Argentinier mindestens zwei Tore in diesem Spiel erzielen und sowohl vor als auch nach der Pause treffen.

Argentinien vs Uruguay Wette 1: Halbzeit/Endstand – Argentinien/Argentinien zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Die Form im Oktober spricht für Tore

Argentinien erzielte in den Testspielen gegen Burkina Faso und Benin zehn Tore. Die Fans erwarten in La Bombonera mehr vom Gleichen. Uruguay ist normalerweise ein schwer zu knackender Gegner, muss aber in diesem Spiel auf Manuel Ugarte und Nahitan Nandez verzichten.

Forlán fehlen zudem Brian Rodriguez und Miguel Merentiel. Argentiniens Hauptstürmer Julian Alvarez hat in dieser Saison erst einmal in acht Spielen in LaLiga getroffen. Das bringt ihn in die 35. Perzentile bei den Toren im spanischen Oberhaus.

Auch Lautaro Martinez fehlt verletzt. Dennoch verfügt Argentinien über genügend geballte Offensivkraft. Uruguay kassierte im vergangenen Monat bei einer Testspielniederlage in Japan drei Gegentore. Zwei oder mehr Tore für die WM-Finalisten bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,56 % erscheinen fair.

Argentinien vs Uruguay Wette 2: Argentinien Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Uruguays stumpfer Angriff dürfte sich in der Bombonera schwertun

Uruguay traf zwar in allen drei Testspielen im Ausland seit der Weltmeisterschaft, doch La Bombonera ist eine ganz andere Geschichte. Die Urugayer blieben bei fünf ihrer letzten sieben Besuche in Argentinien ohne eigenes Tor.

In diesem Spiel setzen wir gerne auf eine torarme Begegnung mit Beide Teams treffen – Nein. Das setzt voraus, dass Argentinien zu Null gewinnt. Dies deckt aber auch ein mögliches torloses Unentschieden oder sogar einen knappen Auswärtssieg ab.

Wir gehen diesen Markt in der Überzeugung an, dass Argentinien zu Null gewinnt, aber nicht genug Offensivpower für einen klaren Erfolg hat. Diese Wette ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,62 % erhältlich. Fünf der letzten acht Begegnungen zwischen diesen Nationen auf argentinischem Boden endeten mit zwei oder weniger Toren.

Argentinien vs Uruguay Wette 3: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.10 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+