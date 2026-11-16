Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Argentinien nach der jüngsten Niederlage zurückschlägt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Argentinien vs Costa Rica

Tor oder Vorlage – Nico Paz zu einer Quote von 1.51 bei bet365

Argentinien Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Dreiweg-Handicap – Argentinien gewinnt mit -2 Handicap zu einer Quote von 1.87 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Argentinien 3:0 Costa Rica

Torschützen-Wett-Tipp: Argentinien – Nico Paz, Julian Alvarez, Gianluca Prestianni

Die Zeit nach Lionel Messi hätte für Argentinien nicht schlechter beginnen können. Uruguay gewann in Buenos Aires mit 2:1. Zum Glück bekommt La Albiceleste nun die Gelegenheit zur Wiedergutmachung, diesmal in Córdoba. Lionel Scalonis Mannschaft hatte angesichts der zahlreichen Abschlüsse gegen den uruguayischen Torwart womöglich einfach Pech.

Scaloni hofft dennoch, dass sein Team diese Niederlage schnell abschütteln und beweisen kann, dass es kein Ein-Mann-Team ist. Zuletzt verlor Argentinien im Oktober 2016 zwei Spiele in Folge.

Costa Ricas letztes Länderspielfenster verlief erfolgreich. So erfolgreich, dass sich der Verband entschied, Bryan Ruiz dauerhaft als Cheftrainer einzusetzen. Die Siege gegen Haiti und Nicaragua liegen inzwischen aber in weiter Ferne, vor allem nach der jüngsten Niederlage.

Ruiz’ Mannschaft unterlag Ecuador mit 0:2, was Zweifel an diesem Auswärtstrip nach Argentinien weckt. Costa Rica steckt generell in einer Formkrise, und die beiden Siege wirken inzwischen wie Ausreißer. Dennoch dürften sich die Gäste nach Uruguays Sieg am vergangenen Wochenende durchaus zutrauen, für eine Überraschung zu sorgen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Costa Rica

Argentinien : Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martinez, Medina, E. Fernandez, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Alvarez

: Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martinez, Medina, E. Fernandez, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Alvarez Costa Rica: Sequeira, Myrie, Vargas, Calvo, J. Mora, Borges, C. Mora, Lopez, Soto, Alcocer, Ugalde

Paz als kreativer Impulsgeber

Seit Lionel Messi seine internationale Karriere beendet hat, fehlt Argentinien dessen außergewöhnliches Talent und seine Kreativität. Tore schießen und aus dem Nichts etwas kreieren, das war mit Messi die Regel – diese Aufgaben müssen jetzt aufgeteilt werden. Julian Alvarez hat zuletzt bereits mit einem Tor Verantwortung übernommen.

Auch Nico Paz ist ein Spieler, den man genau beobachten sollte. Der Mittelfeldspieler von Como blieb in seinen letzten beiden Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft ohne eigenen Treffer, bleibt aber eine große Gefahr. Paz hat in seinen letzten sieben Pflichtspielen fünf Tore erzielt.

Auch im kreativen Bereich war er hervorragend und bereitete in dieser Serie fünf Tore für seine Mitspieler vor. Obwohl er zuletzt nicht traf, kam Paz auf drei Torschüsse und vergab eine Großchance bei einem xG-Wert (expected goals) von 0,38. Der 21-Jährige ist in dieser Saison in überragender Form, weshalb es sich lohnt, auf ein Tor oder eine Vorlage von ihm in dieser Partie zu setzen.

Argentinien vs Costa Rica Wette 1: Tor oder Vorlage – Nico Paz zu einer Quote von 1.51 bei bet365

Drei Tore sind die Hausmarke der Gastgeber

Argentinien verfügt über reichlich Qualität im gesamten Kader, besonders in der Offensive. Auch ohne die verletzten Lautaro Martinez und Nico Gonzalez erwarten wir, dass die Gastgeber hier ihre beste Leistung zeigen. Lässt man die jüngste Niederlage und das WM-Finale außer Acht, erzielte Argentinien in sieben seiner letzten acht Spiele mehr als zwei Tore.

Beim großen Turnier erzielte Scalonis Mannschaft in fünf von sieben Partien exakt drei Tore. Seit dem Turnier trafen sie in drei von vier jüngsten Testspielen mindestens dreimal (75 %). Das sind schlechte Nachrichten für die Gäste, die in vier ihrer letzten acht Partien mindestens drei Gegentore kassierten.

Zudem erzielten die Gastgeber beim jüngsten Duell mit Costa Rica 2024 ebenfalls genau drei Tore. In drei der letzten vier direkten Duelle traf die Albiceleste dreifach. Daher lohnt es sich, darauf zu setzen, dass der WM-Finalist von 2026 am Mittwoch mehr als zweimal trifft.

Argentinien vs Costa Rica Wette 2: Argentinien Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Argentinien gewöhnt an klare Siege

Scalonis Mannschaft befindet sich auf einem beeindruckenden Lauf. Sie verloren nur zwei ihrer letzten 19 Spiele und gingen in 17 davon als Sieger vom Platz. Die Niederlage gegen Uruguay in der vergangenen Woche war die erste Heimniederlage seit drei Jahren, was die gewohnte Stärke im eigenen Stadion unterstreicht. Die Gäste hingegen sind wieder in eine Formkrise gerutscht.

Costa Rica gewann nur zwei seiner letzten elf Partien und verlor neun davon. Auch die längerfristige Bilanz ist besorgniserregend: nur drei Siege in den vergangenen 17 Länderspielen seit Juni 2025. Auch auswärts tut sich Costa Rica schwer und gewann nur eines der letzten elf Auswärtsspiele.

Argentinien hat zudem die Oberhand in der direkten Bilanz, mit fünf Siegen aus sieben Duellen und ohne jemals verloren zu haben. Die Gastgeber verzeichneten in neun ihrer letzten zehn Partien mehr als 2,5 Tore. Darüber hinaus gewannen sie drei ihrer letzten vier Länderspiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Schließlich trafen in nur einer von Costa Ricas letzten sechs Partien beide Teams, was einen Heimsieg zu Null als durchaus plausibel erscheinen lässt.

Argentinien vs Costa Rica Wette 3: Dreiweg-Handicap – Argentinien gewinnt mit -2 Handicap zu einer Quote von 1.87 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+