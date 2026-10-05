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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Argentinien nach dem Kantersieg gegen Burkina Fasos U23 gegen Benin eine etwas ausgeglichenere Partie erwartet, während Lionel Messi sich verabschiedet.

Die besten Wetten für Argentinien vs Benin

Genaues Ergebnis – Argentinien 4:0 Benin zu einer Quote von 4,75 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Argentinien 4:0 Benin

: Argentinien 4:0 Benin Torschützen-Wett-Tipp: Argentinien – Messi x2, Alvarez, Paz

Argentinien empfängt Benin am Dienstagabend im Estadio Monumental, und es ist Lionel Messis letztes Spiel für die Albiceleste. Auch wenn der Gegner selbst kaum für Schlagzeilen sorgt, dreht sich an diesem Abend alles um einen einzigen Spieler – Lionel Messi.

Messi bestreitet mit diesem Spiel seinen 208. und letzten Einsatz für Argentinien, nachdem er im August seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte. Er hat bereits 28 Mal in diesem Stadion gespielt, doch keiner dieser Auftritte dürfte so bewegend gewesen sein wie dieser. Ein Rekordpublikum wird erwartet, das Messis Karriere feiern will, während der sportliche Wettkampf in den Hintergrund rückt.

Neben Messi bestreitet auch Nicolás Otamendi sein letztes Länderspiel. Er dürfte eigens für diesen Anlass aus seinem Nationalmannschafts-Ruhestand zurückkehren, um den Abend noch bedeutsamer zu machen. Juan Foyth und Thiago Almada haben sich verletzungsbedingt zurückgezogen, Nicolás Tagliafico ist fraglich, und Rodrigo De Paul könnte in die Mannschaft zurückkehren.

Argentinien zeigte sich in diesem Länderspielfenster gnadenlos. Man schlug Bolivien mit 4:0 und fertigte anschließend Burkina Fasos U23 mit 7:0 ab. Benin liegt auf Platz 114 der Weltrangliste und ist damit für Argentinien kaum ein Angstgegner. Zuletzt gewann Benin in einem Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup mit 2:1 gegen Mauretanien.

Benin muss auf Rechtsverteidiger Abdoul Rachid Moumini verzichten, der aus administrativen Gründen nicht anreisen kann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Benin

Argentinien : Martinez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Alvarez

: Martinez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Alvarez Benin: Djandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou, Hassane, D'Almeida, Aloko, Olaitan, Ourorou, Tosin

Argentinien soll das Ergebnis der Vorwoche gegen Bolivien wiederholen

Argentinien erzielte erst vor acht Tagen ein 4:0. Man schlug Bolivien in Córdoba mit Toren über beide Halbzeiten verteilt. Lautaro Martínez und Nico Paz trafen im ersten Durchgang, während Cristian Romero und Jose Lopez nach dem Seitenwechsel erfolgreich waren.

Der Qualitätsunterschied ist auch hier offensichtlich. Benin steht auf Platz 114 der Welt, Argentinien ist WM-Finalist 2026. Lionel Scalonis Mannschaft hat in diesem Länderspielfenster elf Tore erzielt, ohne ein einziges Gegentor zuzulassen.

Ein zeremonieller Abend könnte das Tempo zudem zügeln. Argentinien wird bei einem Abschiedsspiel kaum ein Schützenfest anstreben. Nico Paz ist an drei Toren in seinen letzten beiden Spielen für Argentinien direkt beteiligt gewesen. Der Markt bewertet dieses Ergebnis mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 21 %. Wir glauben, dass sie höher liegen könnte, da Benin sich mit dem Toreschießen schwertun dürfte und Messi, Alvarez und Co. einen großen Tag erleben sollten.

Argentinien vs Benin Wette 1: Genaues Ergebnis – Argentinien 4:0 Benin zu einer Quote von 4,75 bei Oddset

Benin ist nicht Burkina Fasos Nachwuchsteam

Benin ist eine funktionierende Herrenmannschaft und keine Gruppe von U23-Spielern, wie Argentinien sie gegen Burkina Faso vor sich hatte. Man gewann das Eröffnungsspiel der Afrika-Cup-Qualifikation mit 2:1 gegen Mauretanien. Das ist eine völlig andere Ausgangslage als beim letzten Gegner Argentiniens.

Der Kontext rund um das 7:0 ist entscheidend. Burkina Faso kam nach Chaos im Flugverkehr erst wenige Stunden vor Anpfiff in Buenos Aires an. Zudem setzte die Mannschaft fast ausschließlich Spieler unter 23 Jahren ein, was zu dem aufgeblähten Ergebnis führte.

Auch für diesen Anlass dürfte Scaloni seine Bank komplett leeren. Einwechslungen stören in der Regel den Spielrhythmus. Benin kassierte gegen Mauretanien in jenem Qualifikationsspiel nur ein Gegentor. Der Markt sieht eine implizite Wahrscheinlichkeit von 48 % für weniger als 5 Tore. Das wirkt angesichts des zeremoniellen Charakters der Partie zu niedrig angesetzt. Tatsächlich könnte dies der wertvollste Tipp aus unseren Argentinien vs Benin Wett-Tipps dieser Woche sein.

Argentinien vs Benin Wette 2: Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Benin dürfte nach der Pause ermüden

Benin sollte mit einem klaren frühen Plan antreten. Sich tief zu verschanzen und Argentinien das Leben schwerzumachen, ist der naheliegende Ansatz. Diese Ordnung aber über 90 Minuten zu halten, ist deutlich schwerer.

Ermüdung und Einwechslungen dürften die Partie nach dem Seitenwechsel öffnen, und Argentinien verfügt über die Kadertiefe, um müde Beine zu bestrafen. Messi dürfte zudem irgendwann ausgewechselt werden, um ihm den verdienten Abschied zu bereiten.

Argentinien führte gegen Burkina Faso zur Halbzeit bereits mit 5:0, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen gegen aufstrebende Nachwuchsspieler. Beim Sieg gegen Bolivien hingegen verteilten sich die Tore gleichmäßig auf beide Halbzeiten.

Benins Vorbereitung auf dieses Spiel soll durch unbequeme Flüge und Unterbringung erschwert worden sein. Eine Wahrscheinlichkeit von 50 % dafür, dass später mehr Tore fallen als im ersten Durchgang, wirkt überraschend niedrig angesetzt, und wir glauben, dass sich das ausnutzen lässt.

Argentinien vs Benin Wette 3: Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

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