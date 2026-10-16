Er füllte einen Schimpansen mit Schnaps ab: Edmundo trieb die Eskapaden auf die Spitze

Wenn Edmundo die Wahrheit sagt über diese kuriose Karnevalklausel in seinem Vertrag bei der Fiorentina, und es spricht eigentlich nichts dafür, dass er lügen würde, dann hätte sich Giovanni Trapattoni damals nicht so aufregen dürfen.
Wer einem genialen Stürmer und geborenen Troublemaker wie Edmundo Alves de Souza Neto die Klausel in den Vertrag schreibt, dass er zum Karneval nach Rio de Janeiro reisen darf, der darf sich anschließend nicht wundern, wenn Edmundo dann auch mitten in der Saison für 16 Tage (!) zum Karneval nach Rio de Janeiro reist.
Passiert ist dies im Februar 1999. Edmundo befand sich in seiner skandalärmsten und formstarksten Phase seiner Karriere (das eine kann, muss aber übrigens nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun haben). Bei der Fiorentina in der italienischen Serie A, damals zwar nicht mehr lange, aber wohl immer noch die stärkste Liga der Welt, bildete er mit Sturmpartner Gabriel Omar Batistuta und dem Regisseur Rui Costa den gefürchtetsten offensivsten Dreizack jener Saison.