Er füllte einen Schimpansen mit Schnaps ab: Edmundo trieb die Eskapaden auf die Spitze

Stattdessen durfte - oder musste - er wieder mit Romario zusammenspielen.

Der Weltstar war lange sein bester Kumpel gewesen, auf dem Platz und abseits davon, sie hatten sich gegenseitig unzählige Tore aufgelegt und noch mehr Partys gemeinsam gefeiert.Zerstritten hatten sie sich dann, als Romario eine Strandbar eröffnete und Edmundo bei der Eröffnungsparty an der Wand der Toilette eine Karikatur sah, auf der er meinte, sich selbst und eine seiner unzähligen Verflossenen zu erkennen. Leider war es ausgerechnet jene Verflossene, die ihm das Herz gebrochen hatte. Das nahm er Romario so übel, dass er sich nach ihrer Reunion auf dem Platz zwischenzeitlich sogar weigerte, Romario den Ball zuzuspielen. Schließlich verkrachte sich Edmundo mit der Vereinsführung, als er von ihnen verlangte, genauso viel bezahlt zu bekommen wie Romario. Der Weltmeister blieb und gewann mit Vasco den Titel, Edmundo wechselte zum FC Santos und von dort weiter nach Japan.

"Es heißt, er träumt davon, neben mir in der Selecao zu spielen. Mein Traum ist jedoch, nie mehr mit ihm zusammenspielen zu müssen", rief Romario ihm noch hinterher. Das klappte nicht. 2004 trafen sie sich bei Fluminense wieder. Sie wurden nicht mehr zu Freunden, aber immerhin passten sie sich wieder die Bälle zu, Romario erzielte zwölf Tore in sieben gemeinsamen Spielen. Beide konnten nicht miteinander, aber ohne eben auch nicht. Und vielleicht verstand keiner Edmundo so gut wie Romario. Und andersrum.

Ob mit oder ohne Romario - Edmundo reihte, bis auf jene kurze Periode zwischen dem Gewinn der Copa America mit Brasilien 1997 und seiner Reise zum Karneval nach Rio, Eskapaden an Skandale, Tätlichkeiten an Schlägereien. In der Saison vor seinem Wechsel nach Italien zur Fiorentina traf er 29-mal für Vasco da Gama, flog aber auch siebenmal (!) vom Platz. Selbst im Finale der Copa America 1997 hätte er vom Platz fliegen müssen, nachdem er seinen Gegenspieler geschlagen hatte; nur seine sofortige Auswechslung durch Trainer Mario Zagallo verhinderte den Platzverweis.



