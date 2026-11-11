Als Schlüsselfigur des kroatischen Verbandes HNS in Deutschland gilt Danijel Lucic. Er fungiert als Vorstandsvorsitzender des Bau-Großkonzerns Saint-Gobain mit mehreren tausend Mitarbeitern und leitet laut eines Berichts der renommierten kroatischen Zeitung Jutarnji list nebenbei seit vielen Jahren die Suche nach Talenten mit kroatischen Wurzeln in Deutschland. Unterstützt wird er dabei demnach von 20 ehrenamtlichen Scouts.
Jeden Frühling soll Lucic eine Auswahl an in Deutschland wohnhaften kroatischstämmigen Talenten zusammenstellen, die dann bei einem traditionsreichen U14-Turnier in Vukovar antritt. Dort treffen Jugendteams kroatischer Erstligisten wie Dinamo Zagreb oder Hajduk Split auf zusammengewürfelte Diaspora-Mannschaften verschiedenster Länder. Der HNS unterhält nicht nur in Deutschland engmaschige Scouting-Strukturen, sondern auch in anderen Nationen mit einer großen kroatischen Diaspora. Der Kampf um Talente ist kein exklusiv deutsches Phänomen.
Vukovar wurde nicht zufällig als Austragungsort des Turniers gewählt. Die Stadt war ein wichtiger Schauplatz des Balkan-Krieges in den 1990er-Jahren und gilt in Kroatien deshalb als emotional aufgeladen. "Wenn wir die Kinder nach Vukovar bringen, haben viele von ihnen nur einen deutschen Pass", erzählte Lucic im Interview mit Jutarnji list. "Aber nachdem sie die Stadt besucht und die Geschichten gehört haben, kehren sie zurück und überzeugen ihre Eltern, ihnen eine Geburtsurkunde und einen kroatischen Pass zu besorgen."
Bekannte ehemalige Teilnehmer an dem Turnier sind dem Bericht zufolge Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic und Marin Pongracic. Alle in Deutschland geboren und ausgebildet, alle später für die kroatische A-Nationalmannschaft aktiv. Stanisics erstmalige Kroatien-Nominierung habe Lucic nach eigener Auskunft 2021 sogar höchstpersönlich forciert. Seitdem entwickelte sich Stanisic beim FC Bayern zu einem Außenverteidiger von internationaler Klasse, während das DFB-Team genau auf dieser Position chronisch unterbesetzt ist.
Filip Pavic wandelt bereits auf Stanisics Spuren: Der 16-jährige Freisinger gilt als größtes Abwehrtalent des FC Bayern. Trainer Vincent Kompany machte ihn im März zum zweitjüngsten Debütanten der Münchner Vereinsgeschichte (nach Paul Wanner). Neulich wechselte Pavic von der deutschen U16 zum kroatischen Verband, wo er aktuell für die U18 aktiv ist.