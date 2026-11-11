Der Transfermarkt hat eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Galt er früher eher als Begleiterscheinung des Fußball-Betriebs, ist er längst ins absolute Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Viele Fans scheint es heutzutage mehr zu interessieren, welche Spieler ihr Klub (vielleicht) verpflichtet, als welche letztlich auflaufen, welche Leistungen sie bringen und Ergebnisse sie erzielen.

Wohl zur Freude all jener entstand in der jüngeren Vergangenheit eine Art zweiter Transfermarkt. Anders als beim Original kämpfen hier nicht Klubs um Spieler, sondern Verbände - mittlerweile oftmals ähnlich hitzig. Ausgelöst wurde diese Entwicklung von einem Phänomen, das nichts mit dem Fußball an sich zu tun hat, sondern Teil der Weltgeschichte ist: massenhafte Migration von Menschen auf der Suche nach einem besseren oder sichereren Leben oder beidem.

Diese Migrationsbewegungen führen dazu, dass ein beträchtlicher Teil der Weltbevölkerung mehr als eine Heimat hat und somit theoretisch auch für mehr als eine Nationalmannschaft Fußball spielen darf. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen in Europa, vor allem auch in Deutschland.