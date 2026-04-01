Es steht fest, dass der Profispieler von Al-Ahli Jeddah im Spiel gegen Damac in der saudischen Roshen-Liga nicht zum Einsatz kommen wird, nachdem er sich in der vergangenen Zeit eine Verletzung zugezogen hat.

Al-Ahli empfängt seinen Gegner Damac am kommenden Samstag im Al-Inmaa-Stadion in Jeddah im Rahmen des 27. Spieltags der saudischen Roshen-Liga.

Die saudische Zeitung „Al-Riyadiah“ berichtete, dass Valentin Atangana, Mittelfeldspieler von Al-Ahli, aufgrund einer Verletzung, die er sich mit der französischen U21-Nationalmannschaft zugezogen hat, im kommenden Spiel gegen Damac nicht zum Einsatz kommen wird.

Der plötzliche Verlust zweier Profispieler von Al Ahli Jeddah im Spiel gegen Damac hat die Mannschaft in Bedrängnis gebracht. Solche unvorhersehbaren Ereignisse beeinflussen auch Sportwetten, indem sie die Quoten und Wettmöglichkeiten verändern. In dieser dynamischen Landschaft ist es entscheidend, einen der besten Sportwetten Anbieter zu wählen, der eine große Vielfalt an Wettmärkten und nützliche Tools bietet, um sich bestens auf solche Überraschungen im Spiel vorzubereiten.

Atangana hatte sich am vergangenen Montag eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, nachdem ein Mitspieler während des Trainings der französischen U21-Nationalmannschaft in ihn hineingelaufen war.

Die Zeitung wies darauf hin, dass der französische Mittelfeldspieler am Mittwoch Röntgenaufnahmen und medizinischen Untersuchungen unterzogen wurde, die eine schwere Prellung am Bein sowie einen Riss im Gelenk bestätigten.

Atangana wird in der kommenden Zeit ein intensives Therapie- und Rehabilitationsprogramm absolvieren, wobei sein Rückkehrtermin zum Training davon abhängt, wie er auf die Behandlungen anspricht.

Der 20-Jährige gilt als einer der herausragenden Spieler von Al-Ahli in der laufenden Saison, für den er seit Beginn der Saison in 29 Spielen zum Einsatz kam und dabei 5 Tore erzielte.

Al-Ahli belegt derzeit mit 62 Punkten den dritten Platz in der saudischen Liga, fünf Punkte hinter Tabellenführer Al-Nassr und zwei Punkte hinter Al-Hilal, das auf dem zweiten Platz liegt.