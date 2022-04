Am Freitagabend (8. April 2022) empfangen die Würzburger Kickers den Zweitplatzierten Kaiserslautern zuhause in der Flyeralarm-Arena in Würzburg. Die Drittligapartie wird um 19 Uhr angepfiffen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät bereits, dass Kaiserslautern als Favorit nach Würzburg reist. Das Team von Marco Antwerpen ist aktuell Zweiter in der 3. Liga während Würzburg auf dem 18. Tabellenplatz verharrt. Ob sich der Favorit heute durchsetzt oder ob den Kickers die Überraschung gelingt erfahren wir dann ab 19 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 8. April - 19 Uhr Spielort Flyeralarm-Arena (Würzburg)

Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im TV

Die heutige Partie wird zwar im TV übertragen, allerdings nur per Pay-TV. Eine klassische Übertragung im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gibt es also nicht. Wie könnt Ihr jetzt aber trotzdem zusehen? Verantwortlich für das Zeigen der 3. Liga in Deutschland ist der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dort werden alle Spiele der 3. Liga live übertragen.

Wie der Begriff des Bezahlsenders jetzt aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Um Zugriff auf das Programm des Pay-TV-Senders zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch als Monatsabo 16,95 Euro monatlich und im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat. Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommen alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Konditionen. Dann zahlt Ihr nur noch 9,95 Euro monatlich für das Monatsabo und 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo.

Neben der 3. Bundesliga seht Ihr bei MagentaSport übrigens u.a. auch die Basketball- und Eishockey-Bundesliga. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich bei MagentaSport anzumelden.

Habt Ihr dann also ein gültiges Abonnement abgeschlossen, könnt Ihr dort einfach ab 19 Uhr die vollen 90 Minuten der Partie Würzburg vs. Kaiserslautern verfolgen.

Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet MagentaSport auch die Möglichkeit eines LIVE-STREAMS an. Allerdings braucht Ihr auch dafür wieder ein kostenpflichtiges Abo. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, könnt Ihr Euch mit euren Zugangsdaten einfach bei der MagentaSport-Website anmelden und dort den LIVE-STREAM zum Spiel verfolgen.

Eine Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt haben wir jetzt noch für Euch. Die Zusammenarbeit zwischen MagentaSport und der Fußballplattform OneFootball ermöglicht es Euch mittlerweile Spiele der 3. Liga im sog. pay-per-view-Verfahren zu sehen. Das bedeutet, Ihr könnt Euch ein Spiel aussuchen, bezahlt dann 2,99 Euro und könnt danach den LIVE-STREAM dazu bei MagentaSport sehen.

Nach den 90 Minuten verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen. Dieses System eignet sich perfekt für alle, die gern die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen möchten, aber kein langfristiges Abo abschließen möchten.

Genauere Infos dazu könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

👨‍🎓🧑‍🎓👩‍🎓 Studenten aufgepasst! Für das #HeimspielamDalle gegen die @Rote_Teufel haben wir und unser Hauptsponsor @ebmpapst_News eine Ticketaktion für euch!🎫 Holt euch jetzt mit dem Code „Kickers5“ online eure Tickets für nur fünf Euro: https://t.co/GbvWluwlWi 🔴⚪ #FWKFCK pic.twitter.com/S84ksGHhrx — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) April 1, 2022

Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über die Ereignisse auf dem Platz informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.