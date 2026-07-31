Wo läuft das Viertelfinale des Kings World Cup Clubs 2026: DAZN-Livestream

Der Kings World Cup Clubs 2026 ist in Mailand in die K.-o.-Phase eingezogen: Acht Klubs aus Brasilien, Spanien, Italien und Mexiko kämpfen um den Einzug ins Halbfinale am Samstag. Wir zeigen, wann die Viertelfinals angepfiffen werden, wer gegen wen spielt und wo ihr jedes Spiel live und kostenlos bei DAZN verfolgen könnt.

Was ist der Kings World Cup Clubs 2026?

Der Kings World Cup Clubs 2026 (KWCC Italien 2026) ist die dritte Ausgabe der Vereinsvariante des von Gerard Piqué und Ibai Llanos entwickelten Siebener-Fußball-Formats. Erstmals wird das Turnier in Italien ausgetragen und bringt 16 Top-Klubs aus den sieben regionalen Kings-League-Wettbewerben zusammen — Spanien, Brasilien, Italien, Mexiko, Deutschland, Frankreich und die MENA-Region —, die alle um den Weltmeistertitel kämpfen.

Das Turnier startete mit einer Gruppenphase im Schweizer System (Runde 1, Runde 2 und eine Last-Chance-Runde), bevor sich das Feld auf die nun verbliebenen acht Viertelfinalisten reduzierte. Los Troncos FC gehen als amtierender Weltmeister ins Turnier, nachdem sie in der Last-Chance-Runde noch zittern mussten, während Lamine Yamals La Capital CF und Ibai Llanos' Porcinos FC bereits zuvor ausgeschieden sind.

Die Viertelfinal-Paarungen: Teams, Termin und Austragungsort

Alle vier Viertelfinals finden am selben Tag und am selben Ort statt:

Spiel Teams Datum Austragungsort Viertelfinale 1 Furia FC (Brasilien) vs. Los Troncos FC (Spanien) Freitag, 31. Juli 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Mailand), Italien Viertelfinale 2 Alpak FC (Italien) vs. Underdogs FC (Italien) Freitag, 31. Juli 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Mailand), Italien Viertelfinale 3 Ultimate Móstoles (Spanien) vs. Atlético Parceros FC (Mexiko) Freitag, 31. Juli 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Mailand), Italien Viertelfinale 4 G3X FC (Brasilien) vs. DesimpaiN (Brasilien) Freitag, 31. Juli 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Mailand), Italien

Die genauen Anstoßzeiten werden spieltagsaktuell in der DAZN-App und der Kings-League-App bestätigt — es lohnt sich, kurz vor dem Termin noch einmal nachzusehen, da sich die Zeiten verschieben können.

Wo läuft das Viertelfinale? TV und Streaming im Überblick

DAZN ist offizieller weltweiter Übertragungspartner des Kings World Cup Clubs 2026 und zeigt alle 27 Turnierpartien live und komplett kostenlos, ganz ohne Abo.

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Neben der Live-Übertragung werden alle Partien auch auf den eigenen Social-Media-Kanälen der Kings League simultan gezeigt, ergänzt durch Einzelstreams zahlreicher Klubpräsidenten — ein wichtiger Grund für den großen Erfolg des Wettbewerbs bei einem jungen, digital-affinen Publikum.

Wann ist das Finale des Kings World Cup Clubs 2026?

Die Halbfinals finden am Samstag, 1. August, statt, die Sieger ziehen direkt ins Finale am selben Tag ein. Das große Finale beginnt am Samstag, 1. August, um 21:00 Uhr MESZ, ebenfalls in der Fonzies Arena in Cologno Monzese. Los Troncos FC will als erster Klub überhaupt den Titel des Kings World Cup Clubs erfolgreich verteidigen.

Alles Wichtige zur Kings League

Was ist die Kings League?

Die Kings League ist ein Siebener-Fußball-Wettbewerb, den der frühere Barcelona- und Spanien-Verteidiger Gerard Piqué 2022 ins Leben gerufen hat. Sie verbindet Fußball auf hohem Niveau mit Streamer-Kultur: kürzere, schnellere Spiele, unkonventionelle Regeln und Klubs, die von "Präsidenten" geführt werden — meist Streamer, Content-Creator oder Ex-Profis statt klassischer Vereinsbesitzer.

Wie funktioniert das Format?

Gespielt wird in zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten.

Jedes Spiel beginnt mit einer "Aufbauphase": Beide Teams starten mit nur Torwart und einem Feldspieler, jede Minute kommt ein weiterer Spieler hinzu, bis ab der fünften Minute 7 gegen 7 gespielt wird.

Vor dem Anpfiff erhält jeder Trainer eine zufällige Geheimkarte — Doppeltes Tor, Suspendierung, Elfmeter, Shoot-out, Starspieler oder Joker —, die zu entscheidenden Momenten eingesetzt werden kann.

Klubpräsidenten können außerdem in bestimmten Spielphasen einen Präsidenten-Elfmeter selbst verwandeln.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird ein riesiger Würfel geworfen; bestimmte Ergebnisse verwandeln das Spiel kurzzeitig in ein 1-gegen-1.

Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, entscheidet ein Shootout, bei dem nach und nach Spieler vom Feld genommen werden, bis am Ende ein 1-gegen-1 den Sieger ermittelt.

Wer sind die Präsidenten?

Ein Teil des Reizes der Kings League ist ihr prominent besetztes Präsidenten- und Legenden-Ensemble: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) und Espanyol-Legende Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) sind Teil des Ökosystems, neben Streamern wie Ibai Llanos, DjMaRiiO und Perxitaa.

Die nationalen Ligen der Kings League und ihre Weltturniere

Die Kings League betreibt eigenständige nationale Ligen in Spanien, Italien, Deutschland, Brasilien, Amerika, der MENA-Region und Frankreich, jeweils unterteilt in saisonale "Splits" mit eigenen Playoffs und Meistern. Zweimal im Jahr wird das Format international: der Kings World Cup Nations, ausgetragen von Nationalteams (im Januar 2026 vom Gastgeber Brasilien gewonnen), und der Kings World Cup Clubs, der Vereinswettbewerb, der aktuell in Mailand seinen Höhepunkt erreicht. DAZN überträgt beide Turniere sowie die nationalen Kings-League-Saisons in Spanien, Italien und Deutschland.