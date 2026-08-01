Der Kings World Cup Clubs biegt auf die Zielgerade ein: Am heutigen Samstag, den 1. August, steht beim 7-gegen-7-Turnier in der Fonzies Arena in Cologno Monzese bei Mailand die große Entscheidung an. Die letzten drei Partien des Wettbewerbs stehen auf dem Programm - zunächst die beiden Halbfinals, ehe im großen Finale der neue Champion gekrönt wird.

Das erste Halbfinale zwischen Furia FC und Alpak FC wird um 19 Uhr angepfiffen. Im Anschluss treffen im zweiten Halbfinale Ultimate Mostoles und G3X FC um 20 Uhr aufeinander. Das Finale um den Titel folgt um 21.30 Uhr.

Das deutsche Team No Rules FC ist aus dem Kings World Cup Clubs ausgeschieden. Der von Hasan und Nick Salihamidzic ("Die Brazzos") sowie Bilal Kamarieh geführte Klub musste sich bereits in der ersten Runde gegen Alpak FC mit 5:7 geschlagen geben und konnte sich auch über das Loser Bracket nicht für das Halbfinale qualifizieren. Auch Lamine Yamals La Capital CF ist im Kampf um den Titel nicht mehr dabei.

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Wo läuft das Halbfinale und Finale von Kings World Cup Clubs heute live?





Die Entscheidung beim Kings World Cup Clubs könnt Ihr heute live bei DAZN verfolgen. Sowohl die beiden Halbfinals als auch das große Finale werden vom Streamingdienst übertragen.

Obwohl DAZN grundsätzlich kostenpflichtig ist, benötigt Ihr für die Übertragung des Kings World Cup Clubs kein kostenpflichtiges Abo. Die Spiele sind kostenlos abrufbar - Voraussetzung ist lediglich ein DAZN-Konto.

Wo läuft das Halbfinale und Finale von Kings World Cup Clubs heute live? Wichtigste Infos





Wettbewerb Kings World Cup Clubs Spielrunde Halbfinale & Finale Datum 1. August 2026 Uhrzeit ab 19 Uhr Ort Fonzies Arena, Cologno Monzese bei Mailand (Italien) Livestream DAZN

Wo läuft das Halbfinale und Finale von Kings World Cup Clubs heute live? Die Spieler von No Rules FC

Player Fabio Rasic Daniel Jelisic Nick Salihamidzic Gabriel Costa Ensar Skrijelj Amar Cekic Gilles Vidal Serhat Imsak Nam Nguyen Albin Zekiri Diego de la Mata Anthony Manuba Diren Günay



