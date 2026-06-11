WM 2026: Warum trägt Mexikos Stürmer Raul Jimenez ein spezielles Stirnband?

Der 35 Jahre alte Stürmer des FC Fulham trägt das besondere Band zum Schutz seines Kopfes bereits seit 2021. Ende 2020 war er in einem Premier-League-Spiel zwischen seinem damaligen Klub Wolverhampton Wanderers und Arsenal mit Brasiliens Ex-Nationalspieler David Luiz kollidiert.

Bei einer Ecke rasselten er und Luiz mit den Köpfen aneinander und Jimenez blieb bewusstlos auf dem Platz liegen.

Die Folgen waren schwer. Jimenez erlitt einen Schädelbasisbruch, Ärzte operierten ihn sofort. Sie stellten auch eine Hirnblutung fest und handelten rasch, um Komplikationen zu verhindern.

Lange blieb unklar, ob der Mexikaner jemals auf den Fußballplatz zurückkehren würde. Nach monatelanger Reha feierte er im August 2021 sein Comeback für Wolverhampton und trägt seitdem bei jedem Spiel eine schützende Kopfbandage.

Jimenez sprach später offen über die Schwere seiner Verletzung. In der Wolverhampton-Dokumentation "Code Red" erzählte er, dass die Ärzte ihm erklärt hätten, es ein kleines Wunder, dass er wieder auf höchstem Niveau spielen könne.

Seitdem gehört die Schutzbandage zu seiner Standardausrüstung. Auch bei der WM 2026 trägt er sie. Im Eröffnungsspiel gegen Südafrika führt Jimenez den Angriff von El Tri an.

Es ist sein 128. Länderspiel für Mexiko. Bis Donnerstagabend hatte der Routinier 45 Tore für sein Land erzielt.