WM 2026: Warum findet die Weltmeisterschaft alle vier Jahre statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt 2026 nach der üblichen vierjährigen Pause zurück, wenn 48 Mannschaften in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und Mexiko reisen, um an der 23. Ausgabe des Turniers teilzunehmen.

Argentinien geht als Titelverteidiger in das Turnier, nachdem es zuletzt 2022 in Katar den Pokal geholt hat. Mit diesem Sieg wurde Argentinien zum dritten Mal Weltmeister.

Warum findet die Weltmeisterschaft alle vier Jahre statt?

Es gibt mehrere Gründe für den Vier-Jahres-Rhythmus, vor allem die große Zahl an Qualifikationsspielen, die weltweit nötig sind, um die Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Die Teams kämpfen in kontinentalen Qualifikationsturnieren um ihre Startplätze, und dieser Prozess dauert lange.

Das Turnier zählt zu den größten Sportveranstaltungen der Welt. Deshalb müssen die Organisatoren viel planen und die nötige Infrastruktur schaffen. Die WM 2026 umfasst 104 Spiele, die über 39 Tage in drei Ländern und 16 Stadien stattfinden.

Zwischen der Bekanntgabe Katars als Gastgeber 2022 und dem Anpfiff baute der Gastgeber sieben neue Stadien und modernisierte das Khalifa International Stadium.

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Der Vierjahresrhythmus gleicht dem der Olympischen Spiele. Um Überschneidungen zu vermeiden, fand die erste WM 1930 zwischen zwei Olympischen Spielen statt. Diese Praxis gilt noch heute.

Bei der Terminierung von Großturnieren müssen auch der überfüllte Spielplan und das Wohlbefinden der Spieler berücksichtigt werden. Topstars haben aufgrund von Liga- und Pokalwettbewerben sowie europäischen Turnieren und in manchen Fällen auch der Klub-Weltmeisterschaft bereits einen überfüllten Spielplan.

Nationalmannschaften bestreiten zusätzlich kontinentale Turniere wie Europameisterschaft, Afrika-Cup und Copa America. Diese Wettbewerbe liegen zwischen den Weltmeisterschaften.

Könnte die Weltmeisterschaft häufiger stattfinden?

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Der Weltfußballverband FIFA hat bereits eine Machbarkeitsstudie gestartet, um die WM alle zwei statt alle vier Jahre auszutragen. Der Vorschlag kam vom saudischen Fußballverband, und FIFA-Präsident Gianni Infantino nannte ihn "ausführlich und detailliert".

"Die FIFA hat keine alle zwei Jahre stattfindende Weltmeisterschaft vorgeschlagen", sagte Infantino in Doha bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2022. "Lassen Sie uns hier den Ablauf klarstellen – der letzte FIFA-Kongress beauftragte die FIFA-Administration, eine Machbarkeitsstudie zur Durchführung der Weltmeisterschaft alle zwei Jahre zu starten. Die FIFA-Administration unter der Leitung von Arsène Wenger hat genau das getan. Die FIFA hat nichts vorgeschlagen, sondern ist zu dem Schluss gekommen, dass es machbar ist, dass es einige Auswirkungen und Folgen hätte. Wir haben festgestellt, dass es machbar und für einen großen Teil der Welt sogar positiv wäre, aber es gibt natürlich auch großen Widerstand dagegen, und genau hier muss die Diskussion beginnen."

Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass die Mitgliedsländer mit einer alle zwei Jahre stattfindenden WM zusätzliche Einnahmen von 19 Millionen Dollar (14,5 Millionen Pfund) erzielen könnten. Trotzdem lehnen der europäische Verband UEFA und der südamerikanische Verband CONMEBOL die Idee ab.

Auch der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich gegen einen solchen Schritt ausgesprochen.

"Mehr Spiele? Das heißt, jedes Jahr ein Turnier? Auf keinen Fall, das ist nicht richtig. Wo bleibt die gute alte, sehr wichtige Saisonvorbereitung, in der es überhaupt kein Turnier gibt? Alle, die auf einen großen Wettbewerb hin trainieren, brauchen Vorbereitung", sagte er dem Guardian. "Wenn man zu den Olympischen Spielen fährt, geht man aus vielen Gründen hoch in die Berge, trainiert dort – und zwar unglaublich hart – und ist dann gut vorbereitet für den Moment, in dem der Wettkampf stattfindet. Aber Fußballer spielen einfach das ganze Jahr über, haben dann drei Wochen frei, machen zwei Wochen Vorbereitungsphase und spielen dann wieder. So ist Fußball. Wie soll man sich in diesem Sport verbessern, wenn man nur die ganze Zeit spielt? Das geht nicht."

Was ist mit der Klub-Weltmeisterschaft?

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Die Weltmeisterschaft ist nicht der einzige Wettbewerb, der für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Es gab Forderungen, die Klub-Weltmeisterschaft ab 2029 alle zwei Jahre auszutragen.

Die Klub-Weltmeisterschaft wuchs 2025 auf 32 Teams an, und der Guardian meldet, dass die FIFA sie ab 2029 alle zwei Jahre austragen will, weil Vereine diesen Rhythmus fordern.

Ein solcher Schritt würde den bereits vollen Spielplan weiter belasten und könnte eine Gegenreaktion der Vereine auslösen.

Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, hat seine Bedenken hinsichtlich eines solchen Plans geäußert.

"Die FIFA entstand, um den weltweiten Fußball zu regeln und den internationalen Fußball zu leiten, und die Klub-Weltmeisterschaft ist ein Schritt in Richtung Klubfußball", sagte er. "Die Ligen und die Spieler hat niemand zum Zeitpunkt und zum Spielplan des Wettbewerbs gefragt, und egal, wie die nächste Ausgabe aussieht, man muss uns vorher einbeziehen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Spielplan der Premier-League-Saison, so viel ist klar. Wir fordern einen Platz am Verhandlungstisch und eine offene Diskussion für die Ligen.“

Fand die Weltmeisterschaft schon immer alle vier Jahre statt?

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Die erste Weltmeisterschaft fand 1930 in Uruguay statt, danach folgten Italien 1934 und Frankreich 1938. Wegen des Zweiten Weltkriegs gab es eine zwölfjährige Pause, die nächste Ausgabe folgte erst 1950 in Brasilien.

Seitdem findet der Wettbewerb alle vier Jahre statt, wobei die einzige größere Änderung im Jahr 2022 eintrat.

Die FIFA verlegte das Turnier in Katar wegen der Hitze vom Sommer in den Winter, sodass es erstmals im November und Dezember stattfand.

Dieser Wechsel mitten in die europäische Ligasaison erforderte eine Pause der Ligen während der WM und stieß auf Kritik.