Cristiano Ronaldo wird seine Karriere nach eigener Aussage wahrscheinlich nach der nun startenden Saison beenden. Das erklärte der 41-Jährige im Interview mit der Modezeitschrift Vogue. "Dies wird wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball sein - und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen". sagte CR7.

Bereits während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer hatte Ronaldo klargestellt, dass es die letzte WM für ihn sein wird, auch wenn das nächste Turnier in seinem Heimatland Portugal, Spanien und Marokko stattfindet. Nach dem Aus gegen den späteren Weltmeister Spanien im Achtelfinale war darüber spekuliert worden, wie lange Cristiano Ronaldo noch im weitermachen will - und nun machte er selbst eine entsprechende Ansage.

"Ich habe meine gesamte Zukunft bereits durchgeplant. Ich habe so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sodass es schwerfällt, nur eines davon zu nennen. Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen wird, ist es wichtig, die Zeit auf unterschiedliche Weise rumzubringen", sagte er mit Blick auf seinen Fußball-Ruhestand. "Mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen", nannte er dann als mögliche Beschäftigungen nach seiner aktiven Zeit.

Erreicht Cristiano Ronaldo die 1000-Tore-Marke noch?

Ronaldo hatte seinen Vertrag bei Al-Nassr in Saudi-Arabien im vergangenen Sommer um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Mit dann 42 Jahren sieht es nun nach einem Karriereende für den Portugiesen aus - auch wenn er sein Ziel, die 1000-Tore-Marke, noch nicht erreicht hat. Aktuell steht CR7 bei 976 offiziellen Treffern.

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In der vergangenen Woche hatte Cristiano Ronaldo private Schlagzeilen gemacht, da er seine langjährige Freundin Georgina Rodriguez heiratete.