Marokko startet heute in die Qualifikation zum Afrika-Cup 2027, der kommenden Sommer in Kenia, Tansania und Uganda stattfinden wird. Am 1. Quali-Spieltag haben die Marokkaner am Freitag (25. September) Gabun zu Gast, Anstoß im Stade Prince Moulay Abdallah in Rabat ist um 21 Uhr.
Marokko vs. Gabun wird auch in Deutschland live im Stream und TV übertragen. Bei welchem Sender Ihr heute Abend einschalten müsst, verrät GOAL Euch im nächsten Abschnitt.
Wird Marokko vs. Gabun heute live im TV und Live Stream übertragen?
DAZN hat ein großes Rechtepaket für afrikanischen Spitzenfußball erworben. Der Streamingdienst überträgt nicht nur alle Spiele des Afrika-Cups im Sommer 2027, sondern auch zahlreiche Partien der Qualifikation sind live bei DAZN zu sehen.
Marokko gegen Gabun heute zählt dazu, das heißt also: Das Duell des WM-Viertelfinalisten um Bayern-Neuzugang Ismael Saibari mit Gabun könnt Ihr live und exklusiv bei DAZN verfolgen. Pünktlich kurz vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr am Freitag ertönt, geht DAZN auf Sendung und zeigt die kompletten 90 Minuten aus Rabat live.
Allerdings ist DAZN nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr zunächst auf jeden Fall ein Abo bei DAZN abschließen, um Marokko gegen Gabun dort live schauen zu können.
Wird Marokko vs. Gabun heute live im TV und Live Stream übertragen? Die Übertragung in der Übersicht
Spiel
Marokko vs. Gabun
Wettbewerb
Qualifikation zum Afrika-Cup 2027, Gruppe A, 1. Spieltag
Übertragung live im TV und Livestream
DAZN
Datum
Freitag, 25. September 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Spielort
Rabat (Marokko)
Wird Marokko vs. Gabun heute live im TV und Live Stream übertragen? Der marokkanische Kader
TOR
Yassine Bounou (Al-Hilal), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat), Munir El Kajoui (Renaissance de Berkane), Alaa Bellaarouch (FC Dinamo 1948)
ABWEHR
Noussair Mazraoui (Manchester United), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Anass Salah-Eddine (Panathinaikos Athen), Marwane Saadane (Al-Fateh), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Redouane Halhal (FC Venedig), Issa Diop (Ipswich Town), Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennes), Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV), Ali Maamar (RSC Anderlecht)
MITTELFELD
Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Samir El Mourabet (Racing Straßburg), Neil El Aynaoui (RB Leipzig), Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04), Azzedine Ounahi (Panathinaikos Athen), Ismael Saibari (FC Bayern München)
ANGRIFF
Abdessamad Ezzalzouli (Betis Sevilla), Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Racing Straßburg), Yassir Zabiri (Racing Santander), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht), Ilias Akhomach (FC Villarreal)