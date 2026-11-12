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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Daniel Buse

"Wird ein Riesen-Spieler": Kai Havertz kann Kritik an Liverpools Florian Wirtz nicht nachvollziehen

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Der deutsche Nationalspieler beurteilt seinen Mitspieler ganz anders als die Medien und Fans in England.

Kai Havertz hat Liverpools Florian Wirtz, seinem Teamkollegen in der deutschen Nationalmannschaft, verbal den Rücken gestärkt. "Ich weiß ja, wie die englische Presse das ein oder andere Mal berichtet", sagte Havertz bei Sky. "Ich finde, dass er auch diese Saison sehr, sehr guten Fußball spielt", ergänzte er mit Blick auf Wirtz, der seit seinem Wechsel für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Liverpool im Sommer 2025 auf der Insel oft sehr kritisch gesehen wird.

"Er ist im Spiel integriert, kreiert Chancen für seine Mitspieler und ist selbst gefährlich", zählte Havertz die Qualitäten des 23-Jährigen auf, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf zwei Tore und fünf Vorlagen für die Reds kommt. "Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viele gute Spiele von ihm gesehen. Für mich ist das einer der besten Spieler, mit dem ich je gespielt habe", sagte Havertz, der genau wie Wirtz eine Leverkusener Vergangenheit hat.

Die regelmäßige Kritik an Wirtz kann sich Havertz nur auf eine Art und Weise erklären: "Wir leben halt in einer Welt, in der viele, viele Menschen draußen die Spiele gar nicht schauen, aber dann auf die App gehen und sehen: 'Kein Tor, kein Assist, dann wird er wohl schlecht gespielt haben'“, sagte er. Die Stimmen, die Liverpool schon aufforderten, Wirtz wieder abzugeben, kann er überhaupt nicht nachvollziehen: "Er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen und ein Riesen-Spieler werden für Liverpool", ist Havertz überzeugt.

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Havertz selbst hat sich bei Arsenal als feste Größe in der Offensive etabliert. Er kommt in der laufenden Saison auf vier Tore und eine Vorlage in 15 Pflichtspielen für Englands Meister, der erneut die Premier-League-Tabelle souverän anführt.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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