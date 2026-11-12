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Der deutsche Nationalspieler beurteilt seinen Mitspieler ganz anders als die Medien und Fans in England.

Kai Havertz hat Liverpools Florian Wirtz, seinem Teamkollegen in der deutschen Nationalmannschaft, verbal den Rücken gestärkt. "Ich weiß ja, wie die englische Presse das ein oder andere Mal berichtet", sagte Havertz bei Sky. "Ich finde, dass er auch diese Saison sehr, sehr guten Fußball spielt", ergänzte er mit Blick auf Wirtz, der seit seinem Wechsel für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Liverpool im Sommer 2025 auf der Insel oft sehr kritisch gesehen wird.

"Er ist im Spiel integriert, kreiert Chancen für seine Mitspieler und ist selbst gefährlich", zählte Havertz die Qualitäten des 23-Jährigen auf, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf zwei Tore und fünf Vorlagen für die Reds kommt. "Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viele gute Spiele von ihm gesehen. Für mich ist das einer der besten Spieler, mit dem ich je gespielt habe", sagte Havertz, der genau wie Wirtz eine Leverkusener Vergangenheit hat.

Die regelmäßige Kritik an Wirtz kann sich Havertz nur auf eine Art und Weise erklären: "Wir leben halt in einer Welt, in der viele, viele Menschen draußen die Spiele gar nicht schauen, aber dann auf die App gehen und sehen: 'Kein Tor, kein Assist, dann wird er wohl schlecht gespielt haben'“, sagte er. Die Stimmen, die Liverpool schon aufforderten, Wirtz wieder abzugeben, kann er überhaupt nicht nachvollziehen: "Er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen und ein Riesen-Spieler werden für Liverpool", ist Havertz überzeugt.

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Havertz selbst hat sich bei Arsenal als feste Größe in der Offensive etabliert. Er kommt in der laufenden Saison auf vier Tore und eine Vorlage in 15 Pflichtspielen für Englands Meister, der erneut die Premier-League-Tabelle souverän anführt.