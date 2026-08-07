Alexander Nübel überragt beim 1:0-Sieg von Besiktas bei Hradec Kralove mit 13 Paraden und sorgt in türkischen Medien für pure Ekstase. Die Presse überschlug sich nach dem Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League mit Lobeshymnen für den Sommerneuzugang. Vom "Phänomen Alexander Nübel" schrieb etwa die Sportzeitung NTV Spor, während die Hürriyet bilanzierte: "Was wäre ohne Nübel gewesen? Besiktas kehrt mit einem fantastischen Ergebnis nach Istanbul zurück - und das ist ganz allein Nübel zu verdanken."

Fotomac adelte den 29-Jährigen als "überragenden Rückhalt im Tor", der neben seinen Reflexen auch mit präzisen, langen Pässen glänzte. Für die Fanatik steht fest, dass der Schlussmann den Süper-Lig-Klub nachhaltig prägen wird: "Nübel ist ein Torwart, der Besiktas auf lange Sicht eine große Hilfe sein wird. Er hat gestern Abend den entscheidenden Unterschied gemacht."

Der Auslöser für diesen medialen Hype war sein glanzvoller Auftritt in Tschechien. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg über Hradec Kralove entschärfte der Ex-Münchner laut Datenanbieter Opta insgesamt 13 Schüsse.

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Alexander Nübel überzeugt bei Besiktas

In der 70. Minute vereitelte er bei einer Doppelchance das drohende Gegentor, ehe er in der Nachspielzeit einen gefährlichen Kopfball von Filip Cihak (90.+1) parierte. Trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten-Karte gegen Kassoum Ouattara (71.) brachte Besiktas den Vorsprung nach dem goldenen Tor von Semih Kilicsoy (80.) über die Zeit.

Auch im dritten Pflichtspiel im Trikot der Adler blieb der Keeper damit ohne Gegentreffer. In der Runde zuvor hatte man bereits den dänischen Vertreter FC Midtjylland zweimal zu null bezwungen (1:0, 2:0).

Trainer Vincenzo Italiano zeigte sich begeistert: "Wir haben in keinem der drei Spiele ein Gegentor kassiert. Darüber freue ich mich sehr. Wenn man ein Gegentor kassiert, wird man angreifbarer und macht in der Verteidigung mehr Fehler. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist."

Alexander Nübel wird von Besiktas-Fans gefeiert

Nübel selbst reagierte bodenständig auf das große Interesse der Fans an seiner Person: "Es ist ein schönes Gefühl. Ich pflege seit meiner Ankunft ein hervorragendes Verhältnis zu allen. Das soll auch so bleiben. Ich möchte meiner Mannschaft helfen, indem ich meine bestmögliche Leistung bringe."

Am Ende überwog bei ihm die Freude über die geschlossene Mannschaftsleistung. "Fußball ist ein Mannschaftssport, wir spielen gemeinsam. Genau das liebe ich am Fußball. Wir feiern zusammen, wenn wir gewinnen oder ein Tor erzielen. Wir teilen die Enttäuschung bei einer Niederlage. Das Wichtigste ist, als Team zu agieren. Ich fühle mich gut. Ich möchte genau so weitermachen", betonte der Schlussmann.

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Alexander Nübel unterschreibt bis 2029 bei Besiktas

Für Nübel ist die hohe Wertschätzung in Istanbul ein idealer Start in der Türkei. Im Sommer 2020 war der damalige U21-Nationalspieler ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München gewechselt, um dort mittelfristig das Erbe von Manuel Neuer anzutreten. Das ambitionierte Projekt geriet jedoch früh ins Stocken: In sechs Jahren Vertragslaufzeit brachte es der Keeper auf lediglich vier Pflichtspieleinsätze für den Rekordmeister.

Nach einer dreijährigen Leihe beim VfB Stuttgart entschied sich Nübel in diesem Sommer für einen Neuanfang am Bosporus. Bei Besiktas unterschrieb er bis 2029. Das Rückspiel um den Einzug in die Europa-League-Ligaphase steigt am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse in Istanbul.