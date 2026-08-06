Lionel Messi hat in seinem ersten Startelfeinsatz nach der Weltmeisterschaft einen weiteren Rekord aufgestellt. Der Argentinier erzielte beim 4:2 (4:1) von Inter Miami gegen den mexikanischen Klub Atletico San Luis im nordamerikanischen Leagues Cup zwei Treffer. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze des Wettbewerbs.

Zum Auftakt der Gruppenphase der diesjährigen Ausgabe schraubte der Offensivstar seine Ausbeute auf insgesamt 14 Tore in dem Turnier zwischen Vereinen der nordamerikanischen MLS und der mexikanischen Liga MX.

Messi erzielte zunächst den Ausgleich zum 1:1 (11.), kurz vor der Pause traf er zum 3:1 (44.). Der 39-Jährige hatte das Turnier 2023 kurz nach seinem Wechsel in die USA mit Inter gewonnen.