Er gehört zu den prominentesten und somit auch erfolgreichsten Trainern, die der deutsche Fußball in seiner Historie herausgebracht hat: Jürgen Klopp.

Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal deutscher Meister, mit dem FC Liverpool gewann er unter anderem die Champions League und die Premier League. Nach einer Pause an der Seitenlinie anlässlich eines Engagement als Head of Global Soccer bei Red Bull wurde Klopp im August 2026 Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft.

Während über seine Arbeit als Trainer viel bekannt ist, hält Klopp sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was ist hinsichtlich seiner Familie dennoch bekannt? GOAL verrät es.

Wie viele Kinder hat Jürgen Klopp?

Klopp hat einen leiblichen Sohn: Marc wurde am 13. Dezember 1988 geboren und stammt aus Klopps erster Ehe mit Sabine Klopp. Er war selbst als Fußballer aktiv und spielte unter anderem für den SV Darmstadt 98 sowie für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Verletzungen verhinderten eine größere Profikarriere.

Seit Dezember 2005 ist Klopp mit seiner zweiten Ehefrau Ulla Sandrock - ihren Geburtsnamen behielt sie nach der Hochzeit - verheiratet. Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder. Seine Gattin brachte allerdings ihren eigenen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Dadurch entstand eine Patchwork-Familie mit zwei Söhnen.

Sandrocks Sohn heißt Dennis. Er ist damit nicht Klopps leiblicher Sohn. Über ihn ist öffentlich vergleichsweise wenig bekannt. Aber: Aus der Patchwork-Familie ist inzwischen eine weitere Generation entstanden, denn Dennis wurde 2023 Vater. Damit ist Klopp mittlerweile auch Großvater.

IMAGO

Wie viele Kinder hat Jürgen Klopp? - Der Steckbrief des Trainers