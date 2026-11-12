Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Die Red Devils müssen sich erneut einen neuen Übungsleiter suchen. Für den Ex-Spieler ist am Donnerstag Schluss.

Manchester United und Michael Carrick gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Red Devils am Donnerstagmittag verkündeten, ist das Aus des englischen Cheftrainers besiegelt. Der 20-fache Meister der Premier League reagierte damit auf die seit Wochen andauernde sportliche Talfahrt unter der Leistung des 45-Jährigen. Noch nie war Manchester United derart schlecht in eine neuen Saison gestartet, in der Liga belegt man nach zehn Spieltagen mit gerade einmal acht Zählern Abstiegsrang 18.

Seit Mitte August wartet man in der Premier League auf einen Sieg, seitdem hagelte es fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Auch ein Sieg vergangenen Woche in der Champions League gegen die AS Roma sowie ein spektakuläres Last-Minute-Unentschieden gegen Aston Villa am Wochenende reichten nicht mehr aus, um Carricks Job zu retten.

In einem Statement bedankte sich United für die Arbeit des einstigen Mittelfeldspieler und betonte, dass dieser ungeachtet der Trennung eine "Legende" des Klubs bleibe. Sowohl während seiner aktiven Zeit als Spieler als auch nun als Trainer habe sich Carrick "durch höchste Hingabe und Professionalität ausgezeichnet".

Werbung Werbung

Vor allem der Schlussspurt in der vergangenen Saison, als man mit zwölf Siegen aus 17 Spielen noch die Qualifikation für die Champions League packte, werde "stets in guter Erinnerung bleiben", hieß es von Klub-Seite.

Nächste Spiele LIV Premier League 11:30 MUN

Wer nun Carricks Job übernehmen wird, steht noch nicht fest. United wolle "so schnell wie möglich einen festen Nachfolger", wobei übereinstimmenden Medienberichten zufolge US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino die besten Karten haben soll. Dieser kennt die Premier League bereits aus seiner Zeit bei Tottenham Hotspur.