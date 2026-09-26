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Daniel Buse

"Welchen Fehlschuss?" DFB-Coach Jürgen Klopp trollt Karim Adeyemi

Deutschland
K. Adeyemi
Jürgen Klopp

Der Barca-Spieler setzte den Ball drüber - und musste sich nun einen lustigen Kommentar seines Trainers gefallen lassen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat humorvoll auf die vergebene Großchance von Karim Adeyemi im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande reagiert. Während der Pressekonferenz vor dem Duell mit Griechenland in Augsburg wurde Klopp nach seiner Reaktion auf den Fehlschuss des Barcelona-Spielers gefragt. "Ich wollte gerade fragen: Auf welchen Fehlschuss?", sagte Klopp zunächst mit einem breiten Grinsen. Adeyemi hatte bei einem Konter in Amsterdam die große Gelegenheit zum 2:0 liegen gelassen, als er nach einem Querpass von Nathaniel Brown über das leere Oranje-Tor schoss.

Aber offensichtlich wusste der Bundestrainer tatsächlich nicht mehr, um welche Szene es genau ging. Nach dem Einwurf des Fragestellers, dass es ihm um die Reaktion auf die "Hundertprozentige" ging, grätschte Klopp augenzwinkernd ein: "Vorsichtig, dann er hätte ihn ja reingemacht."

Der Ball sei scharf hereingespielt worden und vorher aufgesprungen, ergänzte Klopp und verteilte ein Sonderlob an Adeyemi: "Der Karim, den ich hier kennenlernen darf, ist ein wundervoller Kerl. Das kann ich nicht anders sagen. Er ist sein sehr angenehmer Zeitgenosse. Er macht in Barcelona einen überragenden Eindruck."

Was will Jürgen Klopp von Karim Adeyemi im DFB-Team sehen?

Adeyemi bedeute seine Berufung "ganz, ganz viel", nachdem ihn Julian Nagelsmann nicht für die WM berücksichtigt hatte. "Dann vergibst du in diesem Spiel diese Chance - die macht er normalerweise rein, auch wenn der Ball springt und scharf gespielt war. Dann haust du den drüber. Der Umgang damit ist die große Herausforderung im Fußballerleben. Und da arbeiten wir dran, dass er dann im Spiel bleibt", sagte Klopp und ergänzte: "Er hatte viele gute Momente, aber in anderen Momenten war er - würde ich sagen - noch beeinflusst davon."

Die Auftritte des ehemaligen Dortmunders hätten Klopp aber schon überzeugt: "Ich mag das Paket total, das er anbietet. Karim bietet ganz viel an, was ich super gerne bei uns im Spiel mit einbauen würde. Kann er besser spielen? Na klar! Aber er hätte auch viel schlechter spielen können", befand der neue Bundestrainer.

Adeyemi debütierte im September 2021 bei der A-Nationalmannschaft und kommt auf zwölf Länderspiele (ein Tor).

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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