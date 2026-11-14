Wegen BVB-Talent: Borussia Dortmund trifft bei Gladbachs Wael Mohya eine Entscheidung

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Der 17-Jährige steht bei vielen Klubs angeblich auf dem Zettel - doch der BVB vertraut wohl einem anderen Youngster.

Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Wael Mohya angeblich nicht interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Im Podcast 'Dortmund Insider' wurde der 17-Jährige als mögliches Transferziel des BVB besprochen, doch die Schwarz-Gelben hätten sich gegen ein Verfolgen dieser Wechseloption entschieden.

Mohya hat bei den Fohlen trotz seines jungen Alters bereits den Durchbruch geschafft und wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp sogar für die beiden Nations-League-Duelle in Serbien und gegen die Niederlande nominiert. Für die Partie in Belgrad am Freitag strich Klopp den Teenager dann aber aus seinem Spieltagskader.

Dem Bericht zufolge interessiert sich der BVB nicht intensiver für Mohya, da die Borussia mit Mathis Albert ihrerseits einen 17-Jährigen im Kader hat, der dem Gladbacher von der Spielanlage her zu ähnlich sei. Albert gilt aktuell als größtes Juwel aus dem BVB-Nachwuchs, auch wenn er in der laufenden Saison nur ganz selten von Trainer Niko Kovac eingesetzt wird.

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Mohya steht bei Gladbach noch bis 2028 unter Vertrag. Berichten zufolge sollen Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der FC Bayern, Liverpool und Brighton ein Auge auf den Teenager geworfen haben. Mohya kommt in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen auf drei Tore und eine Vorlage.