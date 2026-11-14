Wegen BVB-Talent: Borussia Dortmund trifft bei Gladbachs Wael Mohya eine Entscheidung

Der 17-Jährige steht bei vielen Klubs angeblich auf dem Zettel - doch der BVB vertraut wohl einem anderen Youngster.
Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Wael Mohya angeblich nicht interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Im Podcast 'Dortmund Insider' wurde der 17-Jährige als mögliches Transferziel des BVB besprochen, doch die Schwarz-Gelben hätten sich gegen ein Verfolgen dieser Wechseloption entschieden.
Mohya hat bei den Fohlen trotz seines jungen Alters bereits den Durchbruch geschafft und wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp sogar für die beiden Nations-League-Duelle in Serbien und gegen die Niederlande nominiert. Für die Partie in Belgrad am Freitag strich Klopp den Teenager dann aber aus seinem Spieltagskader.
Dem Bericht zufolge interessiert sich der BVB nicht intensiver für Mohya, da die Borussia mit Mathis Albert ihrerseits einen 17-Jährigen im Kader hat, der dem Gladbacher von der Spielanlage her zu ähnlich sei. Albert gilt aktuell als größtes Juwel aus dem BVB-Nachwuchs, auch wenn er in der laufenden Saison nur ganz selten von Trainer Niko Kovac eingesetzt wird.
Mohya steht bei Gladbach noch bis 2028 unter Vertrag. Berichten zufolge sollen Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der FC Bayern, Liverpool und Brighton ein Auge auf den Teenager geworfen haben. Mohya kommt in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen auf drei Tore und eine Vorlage.
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📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin.
Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat.
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer.