Washington Commanders gegen Seattle Seahawks LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Washington Commanders gegen Seattle Seahawks

27. Sept. 2026 - 13:00 Northwest Stadium

Die Washington Commanders empfangen die Seattle Seahawks im Northwest Stadium (Landover, Maryland) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Washington Commanders gegen Seattle Seahawks verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der "Ultimate"-Tarif schaltet beliebte Alternativkommentare frei. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt im Live-Feed erscheinen.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Washington Commanders gegen Seattle Seahawks – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Washington Commanders

Die Mannschaft von Cheftrainer Dan Quinn steht vor einer schweren Aufgabe, da fünf wichtige Stammspieler ausfallen:

Jayden Daniels (QB) (AUSFALL) : Eine Luxation des linken Ellbogens, die er sich in Woche 2 gegen die Dallas Cowboys zuzog, verhindert seinen Einsatz. Da er weder eine Operation noch die Verletztenliste braucht, rückt Routinier Marcus Mariota für ihn auf.

Sam Cosmi (RG) (AUSFALL) : Cosmi fällt wegen einer Gehirnerschütterung und einer Halsverletzung aus, die er sich letzte Woche zuzog.

Frankie Luvu (LB) (OUT) : Luvu fällt wegen einer hartnäckigen Leistenverletzung aus.

Chig Okonkwo (TE) (AUSFALL) : Okonkwo fällt wegen einer Oberschenkelverletzung weiter aus.

Nick Cross (S) (AUSFALL) : Cross fällt wegen einer inneren Verletzung aus.

Javon Kinlaw (DT) (fraglich) : Kinlaw kämpft mit einer Schulterverletzung; die Entscheidung über seinen Einsatz fällt erst kurz vor Spielbeginn.

Team-News der Seattle Seahawks

Der Kader von Cheftrainer Mike Macdonald verzeichnet einen enormen Schub in der Offensive, jedoch neue Bedenken hinsichtlich der Spielertiefe in der Sekundärreihe:

Sam Darnold (QB) (Spielberechtigt) : Die Seahawks strichen Darnold vom Verletzungsbericht; er steht am Sonntag in der Startaufstellung. Er verpasste den Großteil von Woche 1 und die gesamte Woche 2 wegen einer Gesäß-/Hüftverletzung. Backup Drew Lock, der in Darnolds Abwesenheit stark spielte, kehrt auf die Bank zurück.

Julian Love (S) (AUSFALL) : Love ist ein wichtiger Nachzügler auf der Verletztenliste, nachdem sich seine Wade während des Trainings am Freitag verkrampft hatte.

Ty Okada (S) (OUT) : Okada fällt wegen einer Oberschenkelverletzung weiter aus. Da Love und Okada fehlen, werden Rodney Thomas II und A.J. Finley als Safety-Duo starten.

Brandon Pili (NT) (fraglich) : Pili ist der einzige weitere ausgewiesene Spieler, der wegen einer Gehirnerschütterung und einer Nackenverletzung als fraglich gelistet ist.



