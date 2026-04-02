Was ist dran an den Verhandlungen zwischen Al-Ahli Jeddah und Lucas Moura?

Presseberichten zufolge hat der Verein Al-Ahli Jeddah Verhandlungen mit dem Brasilianer Lucas Moura, dem aktuellen Spieler von São Paulo und ehemaligen Spieler von Tottenham Hotspur, aufgenommen, um ihn in der kommenden Saison für den Verein zu verpflichten.

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In Presseberichten war zuvor von Verhandlungen mit Lucas Moura die Rede, da sein Vertrag bei São Paulo zum Ende der laufenden Saison ausläuft, insbesondere seitens Al-Ahli Jeddah und des US-amerikanischen Vereins Los Angeles Galaxy.

Der Sender „ESPN“ dementierte jedoch entschieden, dass es Verhandlungen seitens Al-Ahli Jeddah über eine Verpflichtung des brasilianischen Spielers gebe, und bestätigte, dass der saudische Verein kein Interesse daran habe, ihn in der kommenden Saison zu verpflichten.

Der Sender bestätigte, dass das einzige Interesse an dem ehemaligen Tottenham-Star von Los Angeles Galaxy ausgeht, das bereits vor seinem Wechsel zu São Paulo im Sommer 2023 an ihm interessiert war.

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Der 33-Jährige denkt seinerseits derzeit nicht über Angebote nach, da er sich auf die Genesung von seiner Verletzung konzentriert, die ihn bis zum Ende der laufenden Saison vom brasilianischen Team fernhalten wird, um nach der Weltmeisterschaft 2026 in besserer Form zurückzukehren.

Nach seiner Rückkehr wird Lucas Moura alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen prüfen, darunter auch einen weiteren Verbleib bei São Paulo, zumal dies sein erster Wunsch ist, sofern er ein passendes Angebot erhält.

Moura blickt auf eine bemerkenswerte Fußballkarriere zurück, die er bei São Paulo begann, bevor er zu Paris Saint-Germain wechselte, wo er zwischen 2013 und 2018 fünf Jahre lang spielte, ebenso wie bei Tottenham, bevor er 2023 zum brasilianischen Verein zurückkehrte.

Allerdings hat der brasilianische Spieler in letzter Zeit deutlich an Form verloren: In den 16 Spielen, die er in der laufenden Saison für São Paulo bestritten hat – meist als Einwechselspieler –, erzielte er nur drei Tore und bereitete ein weiteres vor.