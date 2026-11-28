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Das war mal so richtig dreist - aber wo waren eigentlich die Sicherheitsleute? Bei einem Zweitligaspiel in Polen hat sich eine völlig kuriose Szene um einen Flitzer mit einem E-Scooter ereignet.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Nachspielzeit beim Stand von 3:2 für Stal Stalowa Wola gegen die zweite Mannschaft von Legia Warschau. Auf den TV-Bildern ist zu erkennen, wie ein Mann scheinbar ungehindert mit dem E-Scooter über den Rasen fuhr. Während der Sicherheitsdienst versuchte, den Mann zu stellen, musste die Partie unterbrochen werden.

"Wir sehen gerade sehr ungewöhnliche Szenen auf dem Rasen in Stalowa Wola. Ich frage mich, wie man das interpretieren kann. Mir scheint es, als handele es sich um das Eindringen eines Fans, wie ich es noch nie gesehen habe - und zwar mit einem Elektroroller. So etwas gab es wohl noch nie", zeigte sich auch Adam Delimat bei PZPN+ äußerst überrascht.

Glücklicherweise konnte die Partie, nachdem die Behörden den Störenfried des Feldes verwiesen, fortgesetzt werden. Unklar blieb, ob der Zuschauer anschließend festgenommen wurde. Die Fernsehbilder zeigten nicht, wie der Mann das Spielfeld wieder verließ. Auch über mögliche Konsequenzen für den Eindringling lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

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Sportlich endete die Partie mit einem 3:2-Sieg für Stal Stalowa Wola. Legia hatte zur Pause noch mit 2:0 in Führung gelegen, doch Tore von Maciej Sliwa und Jakub Jelen und Maksymilian Hebel drehten die Partie zu Gunsten der Gastgeber.