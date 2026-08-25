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1. FC Köln v Hertha BSC - BundesligaGetty Images Sport
Filip Knopp

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen?

1. FC Köln

Der 1. FC Köln ist untrennbar mit einem Geißbock verbunden. Doch warum hat der Verein ausgerechnet eine Ziege als Maskottchen? Hier gibt es die Antwort darauf.

Er ist nicht immer in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten - und dennoch zählt der 1. FC Köln in Deutschland zu den traditionsreichsten Fußballvereinen.

Der Klub aus der Domstadt ist nicht nur für seine rot-weißen Vereinsfarben bekannt, sondern auch für ein ungewöhnliches Symbol: den Geißbock, der bei Heimspielen sogar leibhaftig am Seitenrand an der Leine steht. Dass Klubs echte tierische Maskottchen haben, ist in der Welt des Fußballs selten.

Der Ziegenbock ist seit Jahrzehnten eng mit dem Verein verbunden und hat dem FC sogar einen seiner bekanntesten Spitznamen eingebracht: "die Geißböcke". Zudem ist das Maskottchen sehr präsent im Wappen vertreten.

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen?

Die Geschichte des Geißbocks geht auf das Jahr 1950 zurück. Damals schenkte der Zirkusartist Carlo Ratti den Kölnern einen Geißbock.

Ratti trat unter dem Künstlernamen "Carlo" auf und war mit seinem Zirkus in Köln zu Gast. Der Geißbock war ursprünglich als Werbegeschenk gedacht. Der damalige FC-Trainer Hennes Weisweiler soll das Tier als eine Art Glücksbringer angenommen haben. Der Verein entschied sich anschließend dafür, den Geißbock dauerhaft als Maskottchen zu behalten.

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen? - Der Name Hennes

Und es hat - wie es sich zur Identifikation innerhalb eines Vereins gehört - auch einen Namen: Hennes. Der Hintergrund dürfte schnell erklärt sein: Der Geißbock ist nach Trainer-Ikone Hennes Weisweiler benannt.

Und die Tradition wird fortgesetzt: Seit Beginn trägt jeder Geißbock, der als Maskottchen des 1. FC Köln fungiert, den Namen Hennes und eine fortlaufende Nummer - im Prinzip wie beim Papst.

1. FC Koeln v Eintracht Frankfurt - FLYERALARM Frauen-BundesligaGetty Images

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen? - Der Steckbrief zum Klub

Merkmal

Details

Vereinsname

1. FC Köln

Gründungsdatum

13. Februar 1948

Vereinsfarben

Rot-Weiß

Stadion

RheinEnergieStadion (traditionell Müngersdorfer Stadion)

Stadionkapazität

50.000 Plätze

Maskottchen

Hennes (ein lebender Geißbock)

Größte Erfolge

3x Deutscher Meister, 4x DFB-Pokalsieger

Bekannte Songs

"Mer stonn zo dir, FC Kölle"

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