Er ist nicht immer in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten - und dennoch zählt der 1. FC Köln in Deutschland zu den traditionsreichsten Fußballvereinen.

Der Klub aus der Domstadt ist nicht nur für seine rot-weißen Vereinsfarben bekannt, sondern auch für ein ungewöhnliches Symbol: den Geißbock, der bei Heimspielen sogar leibhaftig am Seitenrand an der Leine steht. Dass Klubs echte tierische Maskottchen haben, ist in der Welt des Fußballs selten.

Der Ziegenbock ist seit Jahrzehnten eng mit dem Verein verbunden und hat dem FC sogar einen seiner bekanntesten Spitznamen eingebracht: "die Geißböcke". Zudem ist das Maskottchen sehr präsent im Wappen vertreten.

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen?

Die Geschichte des Geißbocks geht auf das Jahr 1950 zurück. Damals schenkte der Zirkusartist Carlo Ratti den Kölnern einen Geißbock.

Ratti trat unter dem Künstlernamen "Carlo" auf und war mit seinem Zirkus in Köln zu Gast. Der Geißbock war ursprünglich als Werbegeschenk gedacht. Der damalige FC-Trainer Hennes Weisweiler soll das Tier als eine Art Glücksbringer angenommen haben. Der Verein entschied sich anschließend dafür, den Geißbock dauerhaft als Maskottchen zu behalten.

Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen? - Der Name Hennes

Und es hat - wie es sich zur Identifikation innerhalb eines Vereins gehört - auch einen Namen: Hennes. Der Hintergrund dürfte schnell erklärt sein: Der Geißbock ist nach Trainer-Ikone Hennes Weisweiler benannt.

Und die Tradition wird fortgesetzt: Seit Beginn trägt jeder Geißbock, der als Maskottchen des 1. FC Köln fungiert, den Namen Hennes und eine fortlaufende Nummer - im Prinzip wie beim Papst.

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Warum hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen? - Der Steckbrief zum Klub